Вопрос обеспечения ВСУ средствами РЭБ будет рассмотрен на Ставке, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 558-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь день – с нашими воинами. Боевые бригады в Донецкой области. Запорожское направление.

Очень важно – поддержать наших воинов, пообщаться с комбригами, комбатами. Это очень полезно – услышать от тех, кто идет в бой, напрямую, чего именно не хватает, чего именно достаточно и что именно нужно изменить. Все, о чем говорили воины, будет вопросом для участников Ставки. Особенно по РЭБ – все услышали, хлопцы.

Наградил наших военных врачей, поблагодарил коллективы стабпунктов – великие люди, спасают героев, возвращают жизнь, возвращают силу. Настоящий украинский характер, козацкий, когда хлопцы восстанавливаются после ранений и возвращаются к своим побратимам. И снова уничтожают оккупанта. Честь благодарить таких воинов!", - рассказал Зеленский.

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