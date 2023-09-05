Вопрос обеспечения ВСУ средствами РЭБ будет рассмотрен на Ставке, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 558-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня весь день – с нашими воинами. Боевые бригады в Донецкой области. Запорожское направление.
Очень важно – поддержать наших воинов, пообщаться с комбригами, комбатами. Это очень полезно – услышать от тех, кто идет в бой, напрямую, чего именно не хватает, чего именно достаточно и что именно нужно изменить. Все, о чем говорили воины, будет вопросом для участников Ставки. Особенно по РЭБ – все услышали, хлопцы.
Наградил наших военных врачей, поблагодарил коллективы стабпунктов – великие люди, спасают героев, возвращают жизнь, возвращают силу. Настоящий украинский характер, козацкий, когда хлопцы восстанавливаются после ранений и возвращаются к своим побратимам. И снова уничтожают оккупанта. Честь благодарить таких воинов!", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
але закупка РЕБ не будуть нагадувати закупки зимових курток ....
іще.... чи понесе відповідальність - колективний резніков...
Українчикам один раз "зайшов" Голобородько, от і вдруге "зайде" героїчний, мудрий, турботливий, всіма любимий і величний Боневтік.
Крім того, навіть ті, хто зрозумів, що їх обманули в 2019му вже починають говорити "а кого вибирати?". І знову проголосують за "аби не Порох".