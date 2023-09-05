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война (46939) Зеленский (16565) Ставка (61) РЭБ (35)

Вопрос обеспечения ВСУ средствами РЭБ будет рассмотрен на Ставке, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 558-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь день – с нашими воинами. Боевые бригады в Донецкой области. Запорожское направление.

Очень важно – поддержать наших воинов, пообщаться с комбригами, комбатами. Это очень полезно – услышать от тех, кто идет в бой, напрямую, чего именно не хватает, чего именно достаточно и что именно нужно изменить. Все, о чем говорили воины, будет вопросом для участников Ставки. Особенно по РЭБ – все услышали, хлопцы.

Наградил наших военных врачей, поблагодарил коллективы стабпунктов – великие люди, спасают героев, возвращают жизнь, возвращают силу. Настоящий украинский характер, козацкий, когда хлопцы восстанавливаются после ранений и возвращаются к своим побратимам. И снова уничтожают оккупанта. Честь благодарить таких воинов!", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+22
... ять. Прошло полтора года войны. По окопный РЭБ говорят и пишут с зимы, а оно только проснулось.
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04.09.2023 23:59
+14
Вибачте за сарказм... дуже стримуюсь....
але закупка РЕБ не будуть нагадувати закупки зимових курток ....

іще.... чи понесе відповідальність - колективний резніков...
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05.09.2023 00:04
+13
Серійне виробництво українських дронів так і не з'явилось. Зате бум зелених брехунів, мародерів, аферистів триває

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05.09.2023 00:11
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... ять. Прошло полтора года войны. По окопный РЭБ говорят и пишут с зимы, а оно только проснулось.
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04.09.2023 23:59 Ответить
Вибачте.... це, ****, новина...
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05.09.2023 00:26 Ответить
Він вчиться. Вже скоро дотягне до рівня міністра МО, зараз може бути заступником. По звʼязкам з громадськістю).
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05.09.2023 07:48 Ответить
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05.09.2023 08:58 Ответить
А що Єрмак народить той РЕБ?
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05.09.2023 00:02 Ответить
Вибачте за сарказм... дуже стримуюсь....
але закупка РЕБ не будуть нагадувати закупки зимових курток ....

іще.... чи понесе відповідальність - колективний резніков...
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05.09.2023 00:04 Ответить
Конфисковать у вора резника, все заработанное "тяжким трудом", и у его близких сделать то же самое и продать с аукциона. Там хватит на всю линию фронта, только на закупках курток, были выброшены в никуда 30 млн долл.
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05.09.2023 00:04 Ответить
левову долю заробленого на крові несуть лідору, це як з дорогами - та сама схема... рєзнікову дістались крихти з барського столу... зато тепер буде жити в лондоні.
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05.09.2023 02:20 Ответить
я не спец але мова про скандальні Кольчуги, злиті пенсом в Монако кучмою?
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05.09.2023 00:11 Ответить
Серійне виробництво українських дронів так і не з'явилось. Зате бум зелених брехунів, мародерів, аферистів триває

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05.09.2023 00:11 Ответить
Уже второй раз читаю в СМИ, что теща ЗЕ, купила виллу в Египте. И читаю отнюдь не в прессе ху\йла. Если это правда - даже не знаю что сказать.......что теща ЗЕ такой великий бизнес-вумен, что зарабатывает на виллу в другой стране, верится с трудом.
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05.09.2023 00:12 Ответить
На жаль, народ України не помилився с ворогом, но помилився з панівними гнідами зеленого коліру. Гніди і воші тихо здохнуть на Оманських пляжіках, а ми потроху відвоюєм, відбудуєм і все буде добре.
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05.09.2023 01:29 Ответить
Ви такий оптиміст...
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05.09.2023 02:22 Ответить
а без цього ніяк
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05.09.2023 06:07 Ответить
Скорее всего народ снова наступит на грабли и выберет снова ЗЕлёное чмо.
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05.09.2023 07:51 Ответить
Увесь жах полягає у тому, що ніяких чесних виборів в Україні вже не буде! Зєрмак організує вибори-онлайн, в "Дії", наприклад! І на другий день скаже, що він переміг, набравши 80 відсотків!
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05.09.2023 08:08 Ответить
Навіть якщо і не в "Дії". Зелені вже згорнули свободу слова, зачистили інфопростір і тепер буде чутно і видно лиш про перерізання стрічок та інші досягнення і подвиги єдиного героя Леоніда Ілліча Боневтіка, який впевнено веде країну до перемоги.
Українчикам один раз "зайшов" Голобородько, от і вдруге "зайде" героїчний, мудрий, турботливий, всіма любимий і величний Боневтік.
Крім того, навіть ті, хто зрозумів, що їх обманули в 2019му вже починають говорити "а кого вибирати?". І знову проголосують за "аби не Порох".
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05.09.2023 09:34 Ответить
Ну от того, что Президент услышал бойцов системы РЭБ не появятся. Да их в Украину и так поставляют, но в малом количестве. Ибо их в принципе мало, а производить очень долго.
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05.09.2023 08:19 Ответить
А нахера ты тогда придя к власти Искру закрыл?
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05.09.2023 10:00 Ответить
Та нечего уже обсуждать. РЭБ создан и успешно работает! Доказательство - дроны розенблата не летят и даже не взлетают! Перемога! Героя Украины и НациАнальную легенду герою!
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05.09.2023 10:13 Ответить
Прочитав, що загинув за Україну колумбієць Еррерро. Написав про співчуття його рідним та близьким, а також, що ми не забудемо про нього. Але там я не міг написати про вічну ганьбу та презирство народу України до хуцпи, яка під час війни грабує країну в якій проживає та те, що війна з кацапськими окупантами стала0 не їхньою війною.
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05.09.2023 11:37 Ответить
 
 