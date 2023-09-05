11 041 11
Башню вражеской БМП-3 подбрасывает высоко вверх после атаки украинского дрона-камикадзе вблизи Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую БМП-3 на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. После попадания вражеская бронемашина взорвалась с такой силой, что ее башня оторвалась от корпуса и взлетела высоко вверх.
"Эпические кадры уничтожения вражеской БМП-3 с помощью FPV дрона-камикадзе бойцами 77-й бригады ДШВ на Бахмутском направлении", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+16 три - пятнадцать
показать весь комментарий05.09.2023 09:34
+11 Zemer
показать весь комментарий05.09.2023 09:33
+2 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий05.09.2023 10:29
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Zemer
показать весь комментарий05.09.2023 09:33 Ответить Мне нравится 11
Oleksiy Tym
показать весь комментарий05.09.2023 12:01 Ответить Мне нравится 1
три - пятнадцать
показать весь комментарий05.09.2023 09:34 Ответить Мне нравится 16
Грицько Добрий
показать весь комментарий05.09.2023 09:43 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий05.09.2023 10:02 Ответить Мне нравится 1
Urs
показать весь комментарий05.09.2023 15:01 Ответить Мне нравится 0
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий05.09.2023 10:29 Ответить Мне нравится 2
сергей юрко
показать весь комментарий05.09.2023 13:08 Ответить Мне нравится 0
GAYYASHEK
показать весь комментарий05.09.2023 10:55 Ответить Мне нравится 1
Jimmy Hill
показать весь комментарий05.09.2023 11:15 Ответить Мне нравится 2
Bob Fayn
показать весь комментарий05.09.2023 19:50 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...