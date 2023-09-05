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война (46939) Бахмут (Артемовск) (1534) БМП (213)

Башню вражеской БМП-3 подбрасывает высоко вверх после атаки украинского дрона-камикадзе вблизи Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую БМП-3 на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. После попадания вражеская бронемашина взорвалась с такой силой, что ее башня оторвалась от корпуса и взлетела высоко вверх.

"Эпические кадры уничтожения вражеской БМП-3 с помощью FPV дрона-камикадзе бойцами 77-й бригады ДШВ на Бахмутском направлении", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии
+16
все як ми любимо - красівоє!
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05.09.2023 09:34
+11
А екіпаж з опаришів теж сидів в БМП ?
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05.09.2023 09:33
+2
Відіо сталєтнєй давнасті і вабщє ета фатажоп 🐓
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05.09.2023 10:29
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А екіпаж з опаришів теж сидів в БМП ?
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05.09.2023 09:33 Ответить
мінус декілька білих лад
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05.09.2023 12:01 Ответить
все як ми любимо - красівоє!
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05.09.2023 09:34 Ответить
Так то від взриву БК башту підняло. Мені так кажеться... Хоча для опаришів це немає значення...
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05.09.2023 09:43 Ответить
Нахрена єти организмы петарды на передок петарды в башне возют?
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05.09.2023 10:02 Ответить
ета для пабєдних салютав.
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05.09.2023 15:01 Ответить
Відіо сталєтнєй давнасті і вабщє ета фатажоп 🐓
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05.09.2023 10:29 Ответить
Вказуй, що це сарказм, бо 77-ма бригада сформована недавно і почала воювати менше року назад. Судячи по "зеленці" знято цього літа
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05.09.2023 13:08 Ответить
Не вдалось з першої спроби збити баштою безпілотник...
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05.09.2023 10:55 Ответить
Ой як високо злетiла башта - мабудь на гарну погоду
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05.09.2023 11:15 Ответить
ех жаль видалили з ютюба пропагандистське відео північно корейське...як танк Т-34 стволом відбивається від американського літака Мустанг
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05.09.2023 19:50 Ответить
 
 