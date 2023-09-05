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Минобороны потратило 650 млн грн на низкокачественные БПЛА фирмы экс-нардепа Розенблата, - СМИ. ВИДЕО

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Два дрона HAWK на испытаниях не взлетели, а с одним вообще исчезла связь.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

В декабре 2022 года Минобороны заключило контракт на закупку беспилотных комплексов HAWK. Это разведывательная БПЛА. Общая стоимость контракта 806,99 млн грн. Примерная цена одного комплекса - 16,67 млн грн ($401 тыс). Контракт заключили напрямую с производителем – ООО "НПП "Українські авіаційні системи", которым владеют 3 человека: часть - у жены экс-нардепа Борислава Розенблата, Жанны, часть - у давнего семейного бизнес-партнера Константина Пожидаева, и часть - еще у одного человека.

Минобороны потратило 650 млн грн на низкокачественные БПЛА фирмы экс-нардепа Розенблата, - СМИ 01

После заключения контракта, говорится в материале, "Українські авіаційні системи" получили от МО большой аванс – 650 млн грн. Уже 15 августа должны были сдать заказчику все 55 комплексов. Но сдали только один. В середине июля, за месяц до сдачи контракта, были организованы учения для пилотов. Его участники рассказали, что учения прошли не очень успешно, а комплекс оставил впечатление сырой разработки. Три четверти попыток полетать вообще не удались, а нормально запустить БПЛА получилось только в конце учений.

Минобороны потратило 650 млн грн на низкокачественные БПЛА фирмы экс-нардепа Розенблата, - СМИ 02
Минобороны потратило 650 млн грн на низкокачественные БПЛА фирмы экс-нардепа Розенблата, - СМИ 03
Борислав Розенблат

Два дрона во время испытаний не могли взлететь, а у дрона, взлетевшего на высоту 287 метров, исчезла связь. В то же время беспилотник не тестировался на максимуме мощностей и в условиях, когда действуют системы РЭБ.

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Во время тестирования Розенблат признал, что беспилотник еще, по сути, сырой, но обещал, что после испытаний пилоты поедут с доработанными системами.

14 августа, за день до сдачи контракта, Розенблат привез сдавать 4 комплекса, а не 55. Во время тестирования были проблемы с передачей картинки.

Минобороны потратило 650 млн грн на низкокачественные БПЛА фирмы экс-нардепа Розенблата, - СМИ 04

Второй борт при посадке падает на землю, крылья отпадают, на носу трещина. Розенблат убеждал, что все штатно.

Без претензий летал только один комплекс, единственный, который в присутствии журналистов согласились принять.

Впоследствии в разговоре с Bihus.Info Розенблат рассказал, что четвертый из тестировавшихся дронов тоже не взлетел. По словам экс-нардепа, не было порыва ветра.

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Топ комментарии
+72
Ачєрєдноє звено случайних случайна савпадающіх савпадєній...
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05.09.2023 09:39
+62
е ні, колега!
БаблоМойський,
ЗЄлєнін,
Рєзніков,
Розенблат,
ну й притрусіть зверху ще всілякими мєлкіми трухіними...

Закономірність "мудрого українського наріду" 😢
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05.09.2023 09:51
+51
Знаю сімейку розенблатів особисто. Шахрайство і обман є їхньою життєвою релігією. Там клейма ніде поставити.
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05.09.2023 09:41
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Страница 3 из 3
Все эти факты только подтверждают: в стране правит хитросделанный криворожский ублюдок со своим кварталом. Мне говорят: посмотрите, как он осунулся! Как переживает! Отвечаю им: эта мразь ЭТОГО ХОТЕЛА. Получил то, что заслужил. Смерти тысяч украинцев, сдача Херсона и области, неподготовленность страны к войне, неслыханное воровство во время войны, измены на всех уровнях - это все он, подлый гнусный квартальный смехач.
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06.09.2023 07:35 Ответить
ну, что тут скажешь... ЗЕленая мафия в действии. и почему мы еще не в НАТО, никто не знает?
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05.09.2023 23:59 Ответить
Опять дети Авраама. То русня, то эти это вот нашествие саранчи. Куда бедному украинцу податься? Даже если ты до этого был абсолютно толерантным человеком, сейчас уже все кипит. Все эти Розенблаты, Пожидаевы, Киперманы, Ермаки
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06.09.2023 00:55 Ответить
Розенблат знатная фамилия. В сети полно всяких разных историй с ним, но это не пугает других детей Авраама, напротив, свой своего поддержит нашими с вами деньгами.
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06.09.2023 07:31 Ответить
Тільки уявіть, якби рєзніковий був міністром при Порошенко. Це був би масовий сраковзрив!
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06.09.2023 06:42 Ответить
Как это прекрасно! За каждой «французской» фамилией скрывается хитросделанный вороватый *ид. Заметим, им та легко выделяют наши с вами деньги, буквально сотни миллионов. Но добавить простым украинцам пенсии почему-то никогда «денег нет!».
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06.09.2023 07:28 Ответить
Для того щоб так красти, для бидла зняли цілий серіал. Потратились на худобу, тепер забирають потрачене
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06.09.2023 07:45 Ответить
До сих пор вспоминаю эту самодовольную наглую рожу паяца, который во время избирательной компании кривлялся, изгалялся, лгал, лгал, лгал… А я думал в это время: пошляк, ты еще не знаешь что тебя ждёт! Вспомни еврейскую поговорку : «так будет не всегда!»
Никогда не доверял этому подгонку и его кодлу, понимал, эти пошляки еще принесут беду Украине. Но наш «мудрый нарид» это сам хотел.
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06.09.2023 07:52 Ответить
* подонку
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06.09.2023 07:53 Ответить
Я тому й свалив з України. Народ у нас добрий, але люди тупі
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06.09.2023 09:38 Ответить
Один куртки літні втридорога під виглядом зимових впарює, інший лайно, яке не літає, пхає замість БПЛА. Отак бідолаги й живуть, мучаться, копійочка до копійочки складають, все про народ думають.
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06.09.2023 07:37 Ответить
розраховані під яйця по 17 - без них не взлітають - шапіто продовжується далі буде
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06.09.2023 07:55 Ответить
Господи! Сколько же таких Розенбл&дей в министерстве обороны!?
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07.09.2023 13:46 Ответить
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