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Артиллеристы уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские артиллеристы одним точным ударом уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"Украинская артиллерия уничтожила российскую систему РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в комментарии к записи.
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