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Артиллеристы уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские артиллеристы одним точным ударом уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Украинская артиллерия уничтожила российскую систему РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в комментарии к записи.

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Хтів заникатись, *****!
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05.09.2023 10:06 Ответить
У гарному місці здохло, біля водички. Тепер у черзі за тікетами на кабздон-шов.
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05.09.2023 10:07 Ответить
покупались москалики, точніше їх частинки
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05.09.2023 10:34 Ответить
Раки ставлять "лайк".
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05.09.2023 10:53 Ответить
Касетний...
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05.09.2023 10:52 Ответить
Бережи та допомагай вам Господь, визволителі рідної Неньки.
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05.09.2023 10:58 Ответить
Оце так "страйк"!!!!!
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05.09.2023 11:42 Ответить
Рибу шкода
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05.09.2023 12:16 Ответить
 
 