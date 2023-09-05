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Украинская САУ "Krab" попадает в склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

"Работают "Крабы". Благодаря совместной слаженной работе артиллеристов и аэроразведчиков 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта был уничтожен склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов", - говорится в комментарии к видео.

 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пух… Ни велосипедиста, ни рапиры": Как польская САУ Krab уничтожает россиян на передовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

AHS Krab – польская самоходная гаубица калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Гаубица имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра. Шасси установки – от САУ K9 Thunder производства южнокорейской компании Samsung Techwin.

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Супер!
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05.09.2023 10:14 Ответить
Йой, як файно горить, наче ватра ...
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05.09.2023 10:20 Ответить
Красунчики!
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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05.09.2023 10:40 Ответить
Там же ж були мальчікі в трусіках
Сподіваюсь, квитки на кабзона вони всі отримали.
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05.09.2023 10:50 Ответить
Дуже майстерно!Душа радіє!Повага артилерістам та аєророзвідці!
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05.09.2023 11:16 Ответить
Три постріли, три влучання Тепер зрозуміло звідки 38 знищених артсистем за добу
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05.09.2023 13:23 Ответить
наврядли кассетами можно уничтожить Д30
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05.09.2023 22:01 Ответить
 
 