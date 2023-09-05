Украинская САУ "Krab" попадает в склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.
"Работают "Крабы". Благодаря совместной слаженной работе артиллеристов и аэроразведчиков 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта был уничтожен склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов", - говорится в комментарии к видео.
AHS Krab – польская самоходная гаубица калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Гаубица имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра. Шасси установки – от САУ K9 Thunder производства южнокорейской компании Samsung Techwin.
Пожалуйста, подождите...
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
Сподіваюсь, квитки на кабзона вони всі отримали.