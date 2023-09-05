13 248 14
Прямое попадание боеприпаса по двум вражеским пехотинцам. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины ликвидировали двух российских оккупантов прямым попаданием боеприпаса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись удара ювелирной точности опубликована в соцсетях. Дата и место съемки неизвестны.
Топ комментарии
+9 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий05.09.2023 11:18
+8 Ярослав Кийко
показать весь комментарий05.09.2023 11:10
+7 Mganga Zambezi 5610c020
показать весь комментарий05.09.2023 11:14
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий05.09.2023 11:00 Ответить Мне нравится 3
Игорь Матвеев 4ee89144
показать весь комментарий05.09.2023 11:31 Ответить Мне нравится 2
ivan nepupik
показать весь комментарий05.09.2023 11:01 Ответить Мне нравится 4
Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий05.09.2023 11:18 Ответить Мне нравится 9
Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий05.09.2023 11:06 Ответить Мне нравится 4
Ярослав Кийко
показать весь комментарий05.09.2023 11:10 Ответить Мне нравится 8
Mganga Zambezi 5610c020
показать весь комментарий05.09.2023 11:14 Ответить Мне нравится 7
MausMike
показать весь комментарий05.09.2023 11:16 Ответить Мне нравится 3
Fjall_Raven
показать весь комментарий05.09.2023 11:21 Ответить Мне нравится 3
Дмитро Капітун
показать весь комментарий05.09.2023 11:44 Ответить Мне нравится 5
Ира Крошенко b7daed95
показать весь комментарий05.09.2023 11:49 Ответить Мне нравится 2
Яр Холодний
показать весь комментарий05.09.2023 11:50 Ответить Мне нравится 4
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий05.09.2023 13:45 Ответить Мне нравится 4
Григорій Григорович
показать весь комментарий05.09.2023 20:40 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...