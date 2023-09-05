Прямое попадание боеприпаса по двум вражеским пехотинцам. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины ликвидировали двух российских оккупантов прямым попаданием боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись удара ювелирной точности опубликована в соцсетях. Дата и место съемки неизвестны.

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Смотрите: Украинская САУ "Krab" попадает в склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов. ВИДЕО