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Прямое попадание боеприпаса по двум вражеским пехотинцам. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины ликвидировали двух российских оккупантов прямым попаданием боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись удара ювелирной точности опубликована в соцсетях. Дата и место съемки неизвестны.

Смотрите: Украинская САУ "Krab" попадает в склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
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05.09.2023 11:18
+8
Шкода, що третій не встиг їх наздогнати.
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05.09.2023 11:10
+7
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05.09.2023 11:14
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05.09.2023 11:00 Ответить
Добре мінуснули.
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05.09.2023 11:31 Ответить
В яблучко!
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05.09.2023 11:01 Ответить
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05.09.2023 11:18 Ответить
Телепортація в АД!
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05.09.2023 11:06 Ответить
Шкода, що третій не встиг їх наздогнати.
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05.09.2023 11:10 Ответить
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05.09.2023 11:14 Ответить
Квитки на концерт кобзона доставлені.
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05.09.2023 11:16 Ответить
це той храмий прильот заказав )) шоб не мучаться ))
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05.09.2023 11:21 Ответить
Шкода, що третій не встиг на концерт кобзона. Хотів же...
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05.09.2023 11:44 Ответить
А яка пісня чудова!
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05.09.2023 11:49 Ответить
Вони та пробували "аркан" танцюваьт? Чи міни "утоптували"?
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05.09.2023 11:50 Ответить
Третього походу теж накрило. Дуже "рєзко" впав. Він би не встиг так швидко зреагувати. Тож може свою порцію уламків теж отримав.
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05.09.2023 13:45 Ответить
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05.09.2023 20:40 Ответить
 
 