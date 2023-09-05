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Массовой экстрадиции уклонистов из-за рубежа не будет, - Вениславский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Процедура экстрадиции мужчин-уклонистов из-за рубежа непростая.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил член комитета Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность имеет индивидуальный характер. Соответственно по каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции", - пояснил парламентарий.

По словам Вениславского, учитывая европейские правовые стандарты - это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии.

"И окончательное решение будет за судом. Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой", - добавил он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уклонистов, которые купили справки и выехали за границу, могут экстрадировать.

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Топ комментарии
+24
Нє?
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05.09.2023 11:42
+21
Особливо, коли там майже всі родичі призовного віку чиновників з ОПи...
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05.09.2023 11:31
+19
Думаю, та ж сама Польща, буде екстрадувати тільки якихось зальотчиків котрих з якоїсь причини затримає поліція. А так, навіщо їм позбуватись дешевої робочої сили?
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05.09.2023 11:38
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05.09.2023 14:52 Ответить
Позорище. Построили за 30 лет "Країну мрій"...

Интересно, а если б на Швейцарию напал агрессор, там бы тоже закрыли границы, чтоб мужики не разбежались?

Напомню-в Швейцарии один из самых высоких уровней жизни в мире, там каждый военнообязан (и багатенькие тоже), у всех дома оружие и военные сборы каждый год.
И там не воруют не верхи не низы.
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05.09.2023 12:21 Ответить
Швейцарія не схожа на прохідний двір. Там громадянство не просто отримати. А тут при владі через одного арахамії.
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05.09.2023 13:50 Ответить
Плохой пример... Из Швейцарии хрен убежишь)))
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05.09.2023 16:17 Ответить
Захист Батьківщини, коли вона спливає кров"ю - це совість, національна гідність громадянина і націонала. Ухилянтам, дизертирам, сикунам, "хворим", "опікунам"."супроводжуючим" та ін. підарасам це пояснювати марна справа. Вони не мають ні громадянської, ні національної совісті і гідності, вони і слів таких не знають.
Україна має своїх гідних Воїнів, Захисників і Полководців, вони забезпечать звільнення своєї землі і перемогу. А ці підараси рано чи пізно спробують повернутися, вірніше - їх виженуть звідти сраним віником. Європейські країни і народи уже пищать від цих паразитів і халявщиків на своїх шиях: ще 1-2 вибори і - нах. додому! І тут почнеться саме цікаве - додому повернуться і фронтовики і спитають кожного, де ти, падло відлежувалось, коли ми проливали кров і хоронили товаришів??? І - в посадку. А далі не треба і справки про хворобу - ходитимуть ривками,мичатимуть і сратимуть у памперси. Знаю багатьох фронтовиків і знаю їхні настрої. І знаю, про що кажу. Жодних ілюзій, сикуни!
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05.09.2023 12:23 Ответить
Сам то як? Маріупольський напрямок чи Куп'янськ? Ти до зебелота відносно Монако апелюй і не забувайте 95,жирний,саперний
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05.09.2023 12:28 Ответить
ідіото не думає, що не можуть воювати електрики, комбайнери, пожежники, медики і ще купа тилових професій. І людей, що працювали на перемогу в тилу значно більше тих, хто на фронті.
І претензії треба висловлювати опі зеленій, яка робить все, аби людина не хотіла вмерти героїчною смертю. Бо така смерть як відомо - результат недолугих рішень командування і влади.
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05.09.2023 13:59 Ответить
Якбись був "неідіото", чи, хоча би служив у Армії, то знавбись, що саме електрики, комбайнери, учителі, пожежники, айтішники, медики, інженери, водії ... якраз зараз і воюють, тримають фронти, погибають і перемагають. Професійної Армії у нас немає, чи ти упав з Місяця, чи, даруй за банальність, з дивана?
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05.09.2023 20:04 Ответить
тти ярема щось про бронювання працівників чув?
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06.09.2023 08:29 Ответить
Як і передбачалося - заперечень, щодо того, що ухилянтів, паразитів, халявщиків скоро виженуть з Європи сраним віником - не поступило. Як завжди стандартний набір фраз - "з якого дивана воюєш", "з якого окопа пишеш", "на якому фронті" та ін. Ви би хоч свою писанину урізноманітнили, бо вже на зеленського схожі (одне і те ж...)
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05.09.2023 19:54 Ответить
Согласно Конституции Украины, в Украине действует верховенство ПРАВА!!! Не закона или обязанностей (!), а ПРАВА!!!

В том числе и ПРАВО на жизнь! Каторая согласно той же Конституции является НАИВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ!

Жизнь человека НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ государству и Конституция не дает право государству распоряжаться жизнью человека!

Более того у государства есть ОБЯЗАННОСТЬ обеспечить безопасность жизни и здоровья человека! Так же в ней сказано, что оборона государства возложена на ЗСУ (!!!), а не на гражданских лиц!!!

Согласно приговору суда

( Справа № 530337/23 Номер провадження 1-к530/72/23

"23" серпня 2023 р. )

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151?fbclid=IwAR3feEztfYqqhRLqsj0hBsrqXQiA5YMEmRQg7WF3Ekuo4Y8a30k1fQ73KK4

Служба возможна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНО !!!
Иное является формой РАБСТВА!

Если люди НЕ ХОТЯТ служить и воевать - это их право! Это проблема государства,если её граждане не хотят воевать за неё! Значит оно является таковой для них, за которую они были бы готовы рисковать жизнью и здоровьем.
У государства есть право нанять для своей защиты граждан других государств!!!
А вот принуждать у государства права НЕТ!!!
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05.09.2023 15:22 Ответить
По закону Європи не можна відправити людину в країну,де її загрожує смерть від війни,навіть,якщо це призивний вік і ніхто свої закони по примхі когось змінювати не будуть.
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05.09.2023 12:26 Ответить
Тому Зе уроди це і роблять - ВОНИ ЗНАЮТЬ ЩО ЄС І ЇХ Зе ПАРТІЙЦІВ НЕ ВИДАСТЬ В УКРАЇНУ
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05.09.2023 12:50 Ответить
ПРОБЛЕМИ У ЗСУ НЕ ЧЕРЕЗ УХИЛЯНТІВ, І ВИ ЦЕ ЗНАЄТЕ ЗеЛЕНІ УРОДИ, А ТОМУ ЩО ВИ Зе УРОДИ ОБКРАДАЄТЕ ЗСУ
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05.09.2023 12:49 Ответить
Так ляпати не можна. А якщо хтось , купивши інвалідність і благополучно прилаштувавшись на соціал в ЄС, отримав інфаркт від такої ініціативи?
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05.09.2023 13:00 Ответить
сини данілова та стефанчука залишаться там де зараз мешкають, правильно?
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05.09.2023 13:37 Ответить
Конечно не будет ведь такие как мураев забашляли кому надо.
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05.09.2023 13:42 Ответить
Хай цей ЧЛЕН краще скаже - яким нормативним актом заборонено чоловікам виїзд за кордон?! "Законотворці" руко..пі!
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05.09.2023 13:51 Ответить
постанова кабміну!!! всього на всього
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06.09.2023 08:31 Ответить
звичайно, не буде
вони ж можуть масово вимагати повернення своїх грошей, і ніхто не скаже, що це будуть тєлігєнти в очочках
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05.09.2023 14:12 Ответить
ляпнули в стилі арестовича - за два-три тижні всіх ухилянтів повернуть.

ага, щаз.

он вже поляки заявили що ніхто ухилянтів не поверне, мова йде лише про видачу осіб, які кримінально засвітилися в допомозі ухилянтам.
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05.09.2023 14:31 Ответить
ну вот и справились, т.е. опять имитация бурной деятельности
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05.09.2023 14:54 Ответить
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