Массовой экстрадиции уклонистов из-за рубежа не будет, - Вениславский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Процедура экстрадиции мужчин-уклонистов из-за рубежа непростая.
Об этом в эфире Радио Свобода заявил член комитета Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность имеет индивидуальный характер. Соответственно по каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции", - пояснил парламентарий.
По словам Вениславского, учитывая европейские правовые стандарты - это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии.
"И окончательное решение будет за судом. Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой", - добавил он.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уклонистов, которые купили справки и выехали за границу, могут экстрадировать.
Пожалуйста, подождите...
Интересно, а если б на Швейцарию напал агрессор, там бы тоже закрыли границы, чтоб мужики не разбежались?
Напомню-в Швейцарии один из самых высоких уровней жизни в мире, там каждый военнообязан (и багатенькие тоже), у всех дома оружие и военные сборы каждый год.
И там не воруют не верхи не низы.
Україна має своїх гідних Воїнів, Захисників і Полководців, вони забезпечать звільнення своєї землі і перемогу. А ці підараси рано чи пізно спробують повернутися, вірніше - їх виженуть звідти сраним віником. Європейські країни і народи уже пищать від цих паразитів і халявщиків на своїх шиях: ще 1-2 вибори і - нах. додому! І тут почнеться саме цікаве - додому повернуться і фронтовики і спитають кожного, де ти, падло відлежувалось, коли ми проливали кров і хоронили товаришів??? І - в посадку. А далі не треба і справки про хворобу - ходитимуть ривками,мичатимуть і сратимуть у памперси. Знаю багатьох фронтовиків і знаю їхні настрої. І знаю, про що кажу. Жодних ілюзій, сикуни!
І претензії треба висловлювати опі зеленій, яка робить все, аби людина не хотіла вмерти героїчною смертю. Бо така смерть як відомо - результат недолугих рішень командування і влади.
В том числе и ПРАВО на жизнь! Каторая согласно той же Конституции является НАИВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ!
Жизнь человека НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ государству и Конституция не дает право государству распоряжаться жизнью человека!
Более того у государства есть ОБЯЗАННОСТЬ обеспечить безопасность жизни и здоровья человека! Так же в ней сказано, что оборона государства возложена на ЗСУ (!!!), а не на гражданских лиц!!!
Согласно приговору суда
( Справа № 530337/23 Номер провадження 1-к530/72/23
"23" серпня 2023 р. )
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151?fbclid=IwAR3feEztfYqqhRLqsj0hBsrqXQiA5YMEmRQg7WF3Ekuo4Y8a30k1fQ73KK4
Служба возможна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНО !!!
Иное является формой РАБСТВА!
Если люди НЕ ХОТЯТ служить и воевать - это их право! Это проблема государства,если её граждане не хотят воевать за неё! Значит оно является таковой для них, за которую они были бы готовы рисковать жизнью и здоровьем.
У государства есть право нанять для своей защиты граждан других государств!!!
А вот принуждать у государства права НЕТ!!!
вони ж можуть масово вимагати повернення своїх грошей, і ніхто не скаже, що це будуть тєлігєнти в очочках
ага, щаз.
он вже поляки заявили що ніхто ухилянтів не поверне, мова йде лише про видачу осіб, які кримінально засвітилися в допомозі ухилянтам.