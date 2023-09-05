В российском Дзержинске из-за "нарушения технологического процесса" горит нефтехимический завод. ВИДЕО

В российском Дзержинске Нижегородской области загорелся нефтехимический завод, который принадлежит компании "Сибур".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. По официальной информации, причиной возгорания стало "нарушение технологического процесса".

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