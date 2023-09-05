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В российском Дзержинске из-за "нарушения технологического процесса" горит нефтехимический завод. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В российском Дзержинске Нижегородской области загорелся нефтехимический завод, который принадлежит компании "Сибур".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. По официальной информации, причиной возгорания стало "нарушение технологического процесса".

Смотрите: Под Москвой после атаки украинского БПЛА горит цех по производству электроники для ракет. ФОТО
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Топ комментарии
+11
- Куме! Не розумію я одного! Якщо у нас нема ракет далекобійних, і авіація у нас знищена, то як ми дістаємо до Москви і Пскова?
- Тю на вас! Та ми колись лопатами Чорне море викопали! А потім Великий князь Київський, Володимир І, дав команду прокопать підземний хід з Києва до Пскова та Новгорода От по ньому наші ДРГ і шастають!
- Ви що - п"яні? Горить уже завод під Нижнім Новгородом! А це - на Волзі!
- Ну так ми вже й туди відгалуження викопали!
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05.09.2023 11:37
+11
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05.09.2023 11:45
+7
БПЛА не правильно приземлився ?
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05.09.2023 11:34
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БПЛА не правильно приземлився ?
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05.09.2023 11:34 Ответить
- Куме! Не розумію я одного! Якщо у нас нема ракет далекобійних, і авіація у нас знищена, то як ми дістаємо до Москви і Пскова?
- Тю на вас! Та ми колись лопатами Чорне море викопали! А потім Великий князь Київський, Володимир І, дав команду прокопать підземний хід з Києва до Пскова та Новгорода От по ньому наші ДРГ і шастають!
- Ви що - п"яні? Горить уже завод під Нижнім Новгородом! А це - на Волзі!
- Ну так ми вже й туди відгалуження викопали!
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05.09.2023 11:37 Ответить
Файно.
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05.09.2023 11:40 Ответить
Сварщікі...
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05.09.2023 11:41 Ответить
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05.09.2023 11:45 Ответить
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В украинских ТГ-каналах выкладывают интервью с российским летчиком, который угнал вертолет. Среди прочего, он там рассказывает, как два вертолета перевозили кота одного из генералов. Почему два - Ми-8 транспортировал животное, Ми-24 его прикрывал, как и положено по инструкции.

По этому поводу я вспомнил историю. Жил я тогда на Дальнем Востоке и дружил с одним местным олигархом. Был он большой любитель охоты и как-то заманил на это мероприятие целого начальника генштаба, которым в те времена был генерал армии Квашнин. Прилетел он, разумеется, на вертолете в охотничью усадьбу, у хозяина была коллекция хорошего охотничьего оружия, но генерал от чужих ружей-карабинов отказался, мол, не по понятиям, имеется свое. Куда-то позвонил по спутниковому телефону и через пару часов на площадку возле усадьбы приземлились два вертолёта - именно что Ми-8 и Ми-24. Из «восьмерки» вылез целый генерал-лейтенант, который держал в руках начгенштабовское ружье (по словам моего приятеля страшно дорогое, коллекционное) с такой осторожностью и нежностью, с какой не носят даже ядерный чемоданчик. Вручил начальству и отбыл, исполнив служебный долг.

Ну, про генерала Варенникова, который в Афгане возил с собой в отдельном вертолете корову (врач прописал пить парное молоко), я думаю, все и так знают.
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05.09.2023 11:48 Ответить
Побільше б "такіх нарушеній") Хоч би вентиляція в бункері б відмовила типу і т.д.)
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05.09.2023 12:20 Ответить
чорний джин вирвався з лампи
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05.09.2023 12:21 Ответить
Огонь дальнего привода для полетов на мацкву
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05.09.2023 13:03 Ответить
На раZZії ********** смалити папіроси де-попало. І де не попало - також.
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05.09.2023 20:40 Ответить
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05.09.2023 23:12 Ответить
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06.09.2023 06:40 Ответить
 
 