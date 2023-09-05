Шойгу не смог правильно сложить шесть и шесть: "Одиннадцать". ВИДЕО

Российский глава Минобороны Сергей Шойгу ошибся в математических расчетах и неправильно посчитал количество якобы уничтоженных украинских бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Шойгу рассказал о двух боевых столкновениях, в которых украинцы якобы потеряли по шесть бронемашин.

"Вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать", - подытожил Шойгу в интервью кремлевским пропагандистам.

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