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Шойгу не смог правильно сложить шесть и шесть: "Одиннадцать". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский глава Минобороны Сергей Шойгу ошибся в математических расчетах и неправильно посчитал количество якобы уничтоженных украинских бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Шойгу рассказал о двух боевых столкновениях, в которых украинцы якобы потеряли по шесть бронемашин.

"Вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать", - подытожил Шойгу в интервью кремлевским пропагандистам.

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Топ комментарии
+24
олєнєвод ні разу не військовий Шамани, бубни, полювання у тайзі, ловля тайменя - це його. Хоча для України це може і добре
А так - звичайний тувінський кацапський пі@дабол
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05.09.2023 12:16
+15
а мог и 66 назвать
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05.09.2023 12:13
+14

этот мем сюда заходит как влитой)
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05.09.2023 12:28
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Оленевод танки это не олени 6 и 6 будет 12
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05.09.2023 16:41 Ответить
Теж мні новина. В них проце анікдоти в військах ходять. https://www.youtube.com/watch?v=qUoMVbo0l28
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05.09.2023 17:06 Ответить
правильна..відповідь --много
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05.09.2023 17:19 Ответить
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