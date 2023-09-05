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Шойгу не смог правильно сложить шесть и шесть: "Одиннадцать". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский глава Минобороны Сергей Шойгу ошибся в математических расчетах и неправильно посчитал количество якобы уничтоженных украинских бронемашин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Шойгу рассказал о двух боевых столкновениях, в которых украинцы якобы потеряли по шесть бронемашин.
"Вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать", - подытожил Шойгу в интервью кремлевским пропагандистам.
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Александр Попов bec3cb8d
показать весь комментарий05.09.2023 16:41 Ответить Мне нравится 0
Володимир Українець b9aa86ed
показать весь комментарий05.09.2023 17:06 Ответить Мне нравится 0
Bob Fayn
показать весь комментарий05.09.2023 17:19 Ответить Мне нравится 0
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А так - звичайний тувінський кацапський пі@дабол
этот мем сюда заходит как влитой)