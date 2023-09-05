Триумфальное возвращение легендарной бригады "Азов" на фронт. ВИДЕО

23 августа, выполняя боевое задание на одном из направлений фронта, бойцы бригады "Азов" штурмом взяли сразу 4 позиции россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы легендарного подразделения.

"Силами артиллерии и во время стрелковых боев было ликвидировано 13 военнослужащих противника, 12 ранены. В результате боев удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту", - говорится в комментарии к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также читайте: Бригада "Азов" уже восстановилась и приступила к выполнению боевых задач на Луганщине, - Уршалович