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Триумфальное возвращение легендарной бригады "Азов" на фронт. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
23 августа, выполняя боевое задание на одном из направлений фронта, бойцы бригады "Азов" штурмом взяли сразу 4 позиции россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы легендарного подразделения.
"Силами артиллерии и во время стрелковых боев было ликвидировано 13 военнослужащих противника, 12 ранены. В результате боев удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+39 Сергей Сергей b6462634
показать весь комментарий05.09.2023 13:30
+14 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий05.09.2023 13:46
+13 Грицько Добрий
показать весь комментарий05.09.2023 13:44
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В статье, из которой я запомнил это сравнение, как раз автор и обратил внимание на боевую подготовку штурмовых бригад, и выделил среди них "Азов".
В какую россию, клоун? Украина - не россия.
И нет, никаких потерь среди Челендреров нет.
2023 Да ВСУ только чуть чуть нам присунули, не так уж и больно.
Какие ресурсы, США на поддержу Украины тратит копейки от своего бюджета.
"Кстати, в 22-м году Россия произвела 300 новых вертолётов."
Кстати, 300 аналоговнетов и что?
"Гы, ещё зометел что вообще прекратился 3,14здеж про санкции.
То каждую неделю изобретали и вводили, то сша, то ес, то великая и ужасная канада, ******* из всех дыр с утра до вечера, а теперь уж несколько месяцев молчок. Сосут молча под лавкой."
У вас, только и мысли о сосании. Тем временем экономика снежной Нигерии летит под откос из за тех самых санкций. Которые продолжают вводить.
Зате на роісських кордонах рік тому аншлаг з чоловіків призовного віку. Будете повторювати?
А про Слов'янськ, який ніхто ніколи не здавав, годі й говорити.
Кстати, как там каловые дыры с вагинами поживают? Мохнатка обещала то ли Одессу взять, то ли член ишака за щеку, не помню. А лысая вагина левый берег занять. Хорошо у них идут дела?
ККД буде у вигляді "деактиву" - як і для решти твоїх "лахтинськихбратів"
Поки що бачив тільки горілі Т-90.