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Триумфальное возвращение легендарной бригады "Азов" на фронт. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

23 августа, выполняя боевое задание на одном из направлений фронта, бойцы бригады "Азов" штурмом взяли сразу 4 позиции россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы легендарного подразделения.

"Силами артиллерии и во время стрелковых боев было ликвидировано 13 военнослужащих противника, 12 ранены. В результате боев удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту", - говорится в комментарии к видео.

Также читайте: Бригада "Азов" уже восстановилась и приступила к выполнению боевых задач на Луганщине, - Уршалович
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Топ комментарии
+39
Бережи вас Бог, хлопці.
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05.09.2023 13:30
+14
Що, бомбить від "Азову"?
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05.09.2023 13:46
+13
Від одного слова "Азов" у кацапа спочатку повинні бути повні штани лайна, а потім здохнути від розрива серця! Слава Героям! Бережи вас Боже хлопці. Святе діло робите, звільняєте нашу землю від хробаків. Слава Україні!
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05.09.2023 13:44
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Страница 2 из 2
Самоубийство-не самоубийство, но: Работино, Урожайное и еще несколько важных населённых пунктов ваши орки про#рали; свою первую линию обороны про#рали; контрбатарейную борьбу про#рали вчистую; подпустили ВСУ вплотную к Токмаку и ко второй линии обороны; пачками дохнут от "рук" высококлассных американских кассетников; военкоры ваши вовсю истерят о том, чо на фронте у вашей ублюдочной "второй армии мира" творится ******. И при всём при этом, ты веришь бредням кожеедыча про 66 тыщ убитых ВСУшниках и про уничтоженную технику в количестве 7 тыщ 600? Серьезно?
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05.09.2023 15:42 Ответить
Преторианцы были личной гвардией императора и никогда не воевали на передовой. Их задача поддержание порядка в столице особенно в отсутствие императора. А ещё они любили устраивать дворцовые перевороты и спровоцировали тяжёлый политический кризис в Риме.
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05.09.2023 13:51 Ответить
Речь только о боеспособности преторианцев, о их подготовленности к боям.
В статье, из которой я запомнил это сравнение, как раз автор и обратил внимание на боевую подготовку штурмовых бригад, и выделил среди них "Азов".
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05.09.2023 14:09 Ответить
Ну какая боеспособность преторианцев, если они не воевали?
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05.09.2023 15:37 Ответить
Найбоєздатніша частина ВСУ,хлопці скільки пережили і не зазвіздили,просто молодчаги.Доречі ,а де наш Валєрка Маркус,щось не видно і не чути.Обідився чи шо?
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05.09.2023 13:40 Ответить
Як і просив в рапорті командує БМП.... напевно.
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05.09.2023 13:41 Ответить
" стоило только заехать в Россию"

В какую россию, клоун? Украина - не россия.
И нет, никаких потерь среди Челендреров нет.
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05.09.2023 13:45 Ответить
подбитый есть но его оттащат на ремонт то живучая махинерия)помню кацапы тут усерались что все леопарды уничтожили а по факту реально уничтоженных 5))и 12 на ремонте,всего за 2.5 мес.17 леопардов только подбили но не уничтожили,но это же русня сбрехать и преувеличить это их лишняя хромосома
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05.09.2023 13:48 Ответить
Лопата, шел бы ты *****, тут сказки Кокошников а не любят.
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05.09.2023 13:52 Ответить
2022 Ха, мы захватили Херсон, скоро захватим Одессу!
2023 Да ВСУ только чуть чуть нам присунули, не так уж и больно.
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05.09.2023 14:49 Ответить
Касаб, ты даже не пытаешься выглядеть убедительно. Ещё и какую-то парашную телегу одного из военкоров притащил. Пошел вон, животное.
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05.09.2023 15:40 Ответить
До 2050 года тебе дебилу ещё дожить надо. Это раз.
Какие ресурсы, США на поддержу Украины тратит копейки от своего бюджета.
"Кстати, в 22-м году Россия произвела 300 новых вертолётов."
Кстати, 300 аналоговнетов и что?
"Гы, ещё зометел что вообще прекратился 3,14здеж про санкции.

То каждую неделю изобретали и вводили, то сша, то ес, то великая и ужасная канада, ******* из всех дыр с утра до вечера, а теперь уж несколько месяцев молчок. Сосут молча под лавкой."
У вас, только и мысли о сосании. Тем временем экономика снежной Нигерии летит под откос из за тех самых санкций. Которые продолжают вводить.

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05.09.2023 15:47 Ответить
Ванькі пріунилі.
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05.09.2023 13:40 Ответить
Нах пошла,лживая кацапская гнида.
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05.09.2023 13:45 Ответить
давайй еще про хаймарсы неефективные лопушок козломордый позаливай и как кокошенков их тысячами уничтожает
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05.09.2023 13:56 Ответить
А де Кієв за трі дня і Херсон з Ізюмом?
Зате на роісських кордонах рік тому аншлаг з чоловіків призовного віку. Будете повторювати?
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05.09.2023 14:14 Ответить
Та і Херсон не потрібен, ну його через Дніпро плавати.
А про Слов'янськ, який ніхто ніколи не здавав, годі й говорити.
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05.09.2023 14:18 Ответить
Виходить, що якісь релігійні фанатики під санкціями роблять зброю краще, ніж русня без всяких санкцій.
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05.09.2023 14:27 Ответить
Скоро и Крым не нужен будет.
Кстати, как там каловые дыры с вагинами поживают? Мохнатка обещала то ли Одессу взять, то ли член ишака за щеку, не помню. А лысая вагина левый берег занять. Хорошо у них идут дела?
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05.09.2023 14:33 Ответить
Как показывает практика, это событие смогут увидеть далеко не все московиты.
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05.09.2023 14:44 Ответить
Буде! Не переживай! Ти вже на нього "********" доволі
ККД буде у вигляді "деактиву" - як і для решти твоїх "лахтинськихбратів"
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05.09.2023 14:19 Ответить
Те саме можна сказати і про "армату".
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05.09.2023 13:57 Ответить
Я б на цілу хотів спочатку подивитись. На фронті, не на червоній площі або десь на полігоні.
Поки що бачив тільки горілі Т-90.
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05.09.2023 14:12 Ответить
Значить, немає "армат". Що не воює, те і не втрачається (с) хтось з кацапських "стратєхов".
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05.09.2023 14:16 Ответить
что бы увидеть деревяную армату ее надо еще до фронта доволокти)это прям как с ********* кадыровскими которые на 1-2 линии пасуться,потому и в плену их мало....кацапская смекалОчка во всей красе.
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05.09.2023 14:15 Ответить
Так забирайте звідси своє м'ясо і залізо, сидіть за порєбріком і дивісться, як ми деградуємо без сторонньої допомоги. Чи так подобається бобрів Псковом ловити?
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05.09.2023 14:22 Ответить
Так срамата до фронта не доедет.
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05.09.2023 15:48 Ответить
Почему вы московиты такие тупые? Вы даже терминологию свою придумать не можете. Просто перепечатываете комменты с украинских ресурсов.
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05.09.2023 14:39 Ответить
биомусор не старайся тебя тут быстро кикнут))))
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05.09.2023 13:45 Ответить
Кацап?
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05.09.2023 13:45 Ответить
Що кацап заблукав? Назад лізь, на болота, свиня.
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05.09.2023 13:48 Ответить
Zклонєн Vєріть.
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05.09.2023 13:49 Ответить
а чёйта твой фсбешный куратор придумал тебе такое паганяло?
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05.09.2023 13:50 Ответить
Ну - напряму ж не напише ""Говноподбиратель"? А так - "Жмих-Лопатенко" (Вони ж дебіли не знають що в українській мові слова "жмих" немає взагалі - це чисто кацаппське поняття! )
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05.09.2023 14:22 Ответить
Від одного слова "Азов" у кацапа спочатку повинні бути повні штани лайна, а потім здохнути від розрива серця! Слава Героям! Бережи вас Боже хлопці. Святе діло робите, звільняєте нашу землю від хробаків. Слава Україні!
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05.09.2023 13:44 Ответить
Чому не згадують Азовців яких типу "евакуювали" і які досі в полоні?
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05.09.2023 13:48 Ответить
Зе сказав мовчати.
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05.09.2023 14:08 Ответить
цікаво а нащо американці понавигадували своїх суперменів та людей ікс - щоб всратися і боятися рузкєіванів?
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05.09.2023 15:02 Ответить
Они их не боятся. Они знают цену своим гражданам. Поэтому дают Украине деньги, оружие, разведданные, политическую поддержку и т.д. У Вас, надеюсь, нет сомнений, что США, даже без НАТО уничтожит рф? Так чего же они боятся? Жертв своих граждан они боятся, потому что безопасность американцев - это одна из основополагающих обязанностей США. На Америку никто не напал.
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05.09.2023 15:12 Ответить
язиком *ідарів не розмовляю.
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05.09.2023 15:19 Ответить
З Богом, хлопчики
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05.09.2023 16:22 Ответить
Героям слава!
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05.09.2023 16:45 Ответить
МОЛОДЦЫ! Неюх даже кричать "сдавайтесь"! Прекратить войну, дезертировать, перейти в РДК или сдаться было больше года. Кто этого до сих пор не понял, тот мразотный фашист, а фашистов нужно УНИЧТОЖАТЬ!
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05.09.2023 20:22 Ответить
И ОБЯВЯЗКОВО - контрольный!
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05.09.2023 20:23 Ответить
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