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Снайпер из группы "Привид" ликвидировал вражеского пулеметчика вблизи Бахмута.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский снайпер ликвидировал вражеского пулеметчика на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела украинского воина опубликована в соцсети.

"Снайпер из группы "Привид" Отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого на Бахмутском направлении минусирует вражеского пулеметчика", - говорится в комментарии к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевая работа бойцов отдельного взвода снайперов "GAR" 3-й ОШБ вблизи Бахмута. ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
І що там можна зрозуміти !?
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05.09.2023 13:48
+6
І де там кулеметник? Ніфіга не бачу.
Ну снайперу видніше.
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05.09.2023 13:52
+3
Думаю, що тим, хто щось трохи недобачає в цьому відео, треба підійти поближче
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05.09.2023 14:43
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І що там можна зрозуміти !?
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05.09.2023 13:48 Ответить
Кулеметник капут...
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05.09.2023 14:36 Ответить
Як добре видно, як у кіно!!!
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05.09.2023 13:48 Ответить
І де там кулеметник? Ніфіга не бачу.
Ну снайперу видніше.
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05.09.2023 13:52 Ответить
" а бил лі мальчік?"
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05.09.2023 14:03 Ответить
В низу экрана... Очень маленький...
Правда не виден результат выстрела...
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05.09.2023 18:55 Ответить
Яка гарна і головне чітка та статична картинка, навіть прищі на носі кулеметника видно, чи це лише мені привиділось... оті саме прищі 🤔🧐😁
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05.09.2023 14:16 Ответить
Від пострілу Захисника на передовій, у мережі в тилу, ЕРЕКЦІЯ відбулася на СЛОВАХ!!
Співпадіння….
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05.09.2023 14:28 Ответить
Думаю, що тим, хто щось трохи недобачає в цьому відео, треба підійти поближче
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05.09.2023 14:43 Ответить
ну, таке. конашенківщина.
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05.09.2023 14:53 Ответить
Може й не вбив, але поранив смертельно!
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05.09.2023 16:07 Ответить
посміявсь💯😂
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09.09.2023 10:00 Ответить
 
 