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Снайпер из группы "Привид" ликвидировал вражеского пулеметчика вблизи Бахмута.. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский снайпер ликвидировал вражеского пулеметчика на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела украинского воина опубликована в соцсети.
"Снайпер из группы "Привид" Отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого на Бахмутском направлении минусирует вражеского пулеметчика", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+11 Олег Громико
показать весь комментарий05.09.2023 13:48
+6 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий05.09.2023 13:52
+3 Маркиз
показать весь комментарий05.09.2023 14:43
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Ну снайперу видніше.
Правда не виден результат выстрела...
Співпадіння….