Снайпер из группы "Привид" ликвидировал вражеского пулеметчика вблизи Бахмута.. ВИДЕО

Украинский снайпер ликвидировал вражеского пулеметчика на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела украинского воина опубликована в соцсети.

"Снайпер из группы "Привид" Отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого на Бахмутском направлении минусирует вражеского пулеметчика", - говорится в комментарии к видео.

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