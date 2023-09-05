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Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе "Дикий Шершень" попадают во вражескую группу из пяти оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы противотанкового батальона 3-й ОШБ атаковали вражескую группу из пяти окупантов дроном "Дикий Шершень".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись прицельной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

FPV-дроны "Дикі Шершні" финансируются за средства сообщества Цензор.НЕТ.

Теперь вы можете передать военным именной дрон.

Также читайте: Бойцы ССО "TangoGrom" FPV дроном "Дикі шершні" уничтожают эвакуационную "буханку" врага. ВИДЕО

Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе Дикий Шершень попадают во вражескую группу из пяти оккупантов 01

Также смотрите: Уничтожение новейшего российского танка Т-90 FPV-дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО


Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе Дикий Шершень попадают во вражескую группу из пяти оккупантов 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский склад БК с дронов-камикадзе "Дикі Шершні". ВИДЕО

Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе Дикий Шершень попадают во вражескую группу из пяти оккупантов 03

Смотрите также: Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский склад БК с дронов-камикадзе "Дикі Шершні". ВИДЕО


Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе Дикий Шершень попадают во вражескую группу из пяти оккупантов 04

Также смотрите: Подразделение "Асгард" FPV-дронами "Дикі Шершні" за день уничтожило 4 единицы бронетехники россиян. ВИДЕО

Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам:

Моно-банка:

send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Криптовалюта:

USDT (TRC-20): TPFzg8Wz3L1tadEkfFa9wDRr1gMntCNgjy
BTC: bc1quxxwekqxetgpy9f0p590qrj0mkc37s9urv85q2
ETH: 0xEac08EdAfC36DA0124FaC666c8E10B8a9e954C0B

Смотрите: Уничтожение вражеской позиции оккупантов FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО
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там вчера ************ целый взвод в плен взяли под клеещевкой+ в обменный фонд
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05.09.2023 14:17 Ответить
А кацапи вже висунули фейк, що буцім то вони полонили взвод наших бійців з 77-ї ОАеМБр
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05.09.2023 14:55 Ответить
Начебто інцидент стався під Кліщіївкою на Бахмутському напрямку.

4 вересня з'явилося відео зі здаванням у полон біля взводу солдатів біля Кліщіївки. Встановити на 100% чия сторона здається в полон поки неможливо, проте почала поширюватися інформація, що це нібито бійці 77 ОАембр.

«Ми постійно тримаємо зв'язок з бійцями і, зокрема хочемо додати коментар начальника служби звʼязків з громадськістю 77-ї ОАеМБр, який повідомив, що інформація про взяття в полон нібито бійців цієї бригади в районі Кліщіївки - не відповідає дійсності! Нагадаємо, що дана бригада взагалі виконує бойові завдання в іншому районі», - пише розробник однієї з найбільш точних фронтових карт, OSINT-ресурс +DeepState+ UA.

Там закликають українців бути дуже обережними з інформацією в мережі, яка потребує постійної ретельної перевірки.
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05.09.2023 14:56 Ответить
Дякуємо Захисникам України!
Мабуть, веніславський з Резніковим, уже на під'їзді до своїх підрозділі, будуть служити Україні….
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05.09.2023 14:17 Ответить
Мільйон таких дронів це максимум мільярд доларів,а ефект просто фантастичний
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05.09.2023 14:24 Ответить
У нас мільярд дерев. Не плутай.
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05.09.2023 14:33 Ответить
максимум 500 млн дол
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05.09.2023 14:35 Ответить
Надо что-то решать с нашими аналогами Шахедов, по 40-50 кг взрывчатки. Бобры и прочие аерборны хороши, пусть там и 20 кг у бобра и 17 кг аэроборна. Но это любительство и волонтерство. Войну выигрывает массовое производство. Это не государственный конвейер на государственном заводе по гос.заказу и на государственные деньги.
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05.09.2023 15:37 Ответить
 
 