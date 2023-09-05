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Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе "Дикий Шершень" попадают во вражескую группу из пяти оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы противотанкового батальона 3-й ОШБ атаковали вражескую группу из пяти окупантов дроном "Дикий Шершень".
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись прицельной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
FPV-дроны "Дикі Шершні" финансируются за средства сообщества Цензор.НЕТ.
Теперь вы можете передать военным именной дрон.
Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам:
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4 вересня з'явилося відео зі здаванням у полон біля взводу солдатів біля Кліщіївки. Встановити на 100% чия сторона здається в полон поки неможливо, проте почала поширюватися інформація, що це нібито бійці 77 ОАембр.
«Ми постійно тримаємо зв'язок з бійцями і, зокрема хочемо додати коментар начальника служби звʼязків з громадськістю 77-ї ОАеМБр, який повідомив, що інформація про взяття в полон нібито бійців цієї бригади в районі Кліщіївки - не відповідає дійсності! Нагадаємо, що дана бригада взагалі виконує бойові завдання в іншому районі», - пише розробник однієї з найбільш точних фронтових карт, OSINT-ресурс +DeepState+ UA.
Там закликають українців бути дуже обережними з інформацією в мережі, яка потребує постійної ретельної перевірки.
Мабуть, веніславський з Резніковим, уже на під'їзді до своїх підрозділі, будуть служити Україні….