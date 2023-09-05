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Дрон-камикадзе залетает в блиндаж с пятью оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор украинского дрона-камикадзе направил свой БПЛА в блиндаж, в котором находилось, по меньшей мере, пятеро оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано виртуозное мастерство украинского воина, опубликована в соцсетях.

"Наши аэроразведчики обнаружили вражескую группу противника в момент, когда они обустраивали вторую линию обороны. Далее была отправлена FPV "птичка", которая благодаря невероятному мастерству оператора из подразделения "Рарог" 24-й ОМБр влетела прямиком в блиндаж, где находилось пять оккупантов. Выбраться удалось не всем…", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе "Дикий Шершень" попадают во вражескую группу из пяти оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+30
Нє, не засмутиться. Тяжко поранений окупант значно краще за вбитого. Вбитого прикопав і все. А на пораненого треба витрачати сили і ресурси на евакуацію, лікування. Возити на чомусь, чимось ширяти, займає койкомісце.
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05.09.2023 15:44
+21
З.І. І головне, сидітиме він потім без ніг в візочку в переході якогось Усть-Піздюйська і колядуватиме на поїсти, а всі на нього плюватимуть. А він буде сидіти і думати "вот зачєм я туда поєхал?" І вся родина буде його ненавидіти, бо ж він навіть в пачку пельменів не перетворився.
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05.09.2023 15:48
+16
Жалко шо не всі хробаки здохли
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05.09.2023 15:35
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А что то за проволочка спереди ? Типа детонатора?
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05.09.2023 15:34 Ответить
приціл
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05.09.2023 16:03 Ответить
нею прив'язують балончик з дихлофосом
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05.09.2023 16:05 Ответить
Так, замикання підривача.
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05.09.2023 16:29 Ответить
Это петля, за котрую любопытные кацапоиды дергают и ждут что будет дальше.
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05.09.2023 17:05 Ответить
Жалко шо не всі хробаки здохли
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05.09.2023 15:35 Ответить
Класно жахнуло підо-асів
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05.09.2023 15:36 Ответить
піцу замовляли?...
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05.09.2023 15:37 Ответить
Потрібно було обрізати відео, а так народ засмутиться
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05.09.2023 15:37 Ответить
Нє, не засмутиться. Тяжко поранений окупант значно краще за вбитого. Вбитого прикопав і все. А на пораненого треба витрачати сили і ресурси на евакуацію, лікування. Возити на чомусь, чимось ширяти, займає койкомісце.
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05.09.2023 15:44 Ответить
З.І. І головне, сидітиме він потім без ніг в візочку в переході якогось Усть-Піздюйська і колядуватиме на поїсти, а всі на нього плюватимуть. А він буде сидіти і думати "вот зачєм я туда поєхал?" І вся родина буде його ненавидіти, бо ж він навіть в пачку пельменів не перетворився.
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05.09.2023 15:48 Ответить
А ще важливо, що ті, що начебто бігають неушкоджені (а на адреналіні можуть з дірками в тушках і з переломами бігати) - можуть мати важкі контузії, і хвилин за 10 вже тихенько собі блювати кожну хвилину, не пам'ятаючи, як їх звати і що це взагалі було. А потім ці контужені на "гражданці" будуть в кабаках різати своїх дружбанів по пляшці, бо щось в голові переклинить...

Тому - погоджусь - 300й кацап не дуже гірше за 200го. А відпрацьовано красиво, пілоту респект!
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05.09.2023 16:30 Ответить
Гангрена на друий день забезпечена. Може обезболять "промедолом" (щоб не волав), може доб"ють самі.
Да ***** на поранених кацапів....
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05.09.2023 16:32 Ответить
Виконавцям глибокий РЕСПЕКТ! Аси!
Слава ЗСУ!
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05.09.2023 15:40 Ответить
застосування термобару по піхоті в замкнутому приміщенні це саме та тактика застосування дронів яка є правильною.
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05.09.2023 15:42 Ответить
О! Нове блюдо!
Бліндаж, фарширований рублєним мясом по- русскі!
Скусно!
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05.09.2023 15:44 Ответить
Виконавцю респект! Шикарно вийшло!
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05.09.2023 15:45 Ответить
Було б набагато краще, якби в кінці залишилися тільки мертві тіла 😕
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05.09.2023 15:46 Ответить
Ще є шанс, що хтось, з виживших, здохне найближчим часом. Будем молитися за упокой.
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05.09.2023 15:53 Ответить
три з п'яти точно не подохли. які живучі потвори...
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05.09.2023 15:51 Ответить
Не засмучуйтесь, після такої контузії в закритому приміщенні, не думаю що вони будуть як новенькі)))
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05.09.2023 16:07 Ответить
подохли, то їхні автари
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05.09.2023 16:08 Ответить
Чим тих орків годують? У бліндажа аж дах піднявся, а вони живими вилазять звідти...
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05.09.2023 15:51 Ответить
маскіровачний патілєн парвалі
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05.09.2023 15:53 Ответить
Хороша русня и дуже хороший музикальний cover. Может кто то подскажет як називается етот гурт?
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05.09.2023 16:11 Ответить
Ті, що начебто бігають неушкоджені (а на адреналіні можуть з дірками в тушках і з переломами бігати) - можуть мати важкі контузії, і хвилин за 10 вже тихенько собі блювати кожну хвилину, не пам'ятаючи, як їх звати і що це взагалі було. А потім ці контужені на "гражданці" будуть в кабаках різати своїх дружбанів по пляшці, бо щось в голові переклинить...

300й кацап не дуже гірше за 200го. А відпрацьовано красиво, пілоту респект!

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05.09.2023 16:37 Ответить
один напівголий. щось там, присів на корти.
ватник зірвало?
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05.09.2023 16:53 Ответить
Ті п'ятеро, щж зайшли вже ніколи не вийдуть, повиходили ті що спали після караулу. Видно що бліндаж має Г-подібну форму, ось в тому причілку вони і відпочивали.
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05.09.2023 17:15 Ответить
щось слабувато в*їбало, думав там буде фарш, але ні повиповзало троє
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05.09.2023 18:05 Ответить
Катцабский взвод около 12 рыл, 2 на шухере. На 13сек. " тов.кам.,ряд.пукинприбылвраспол.отряда" тушка одала "честь", а "сусанин" зашел во внутрь (это +2). Вылезли 2 "курицы безголовые". Еще один перед прилетом находился на т-обтазном перекрестке, и успел пригнуться.
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06.09.2023 10:15 Ответить
 
 