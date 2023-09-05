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Дрон-камикадзе залетает в блиндаж с пятью оккупантами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оператор украинского дрона-камикадзе направил свой БПЛА в блиндаж, в котором находилось, по меньшей мере, пятеро оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано виртуозное мастерство украинского воина, опубликована в соцсетях.
"Наши аэроразведчики обнаружили вражескую группу противника в момент, когда они обустраивали вторую линию обороны. Далее была отправлена FPV "птичка", которая благодаря невероятному мастерству оператора из подразделения "Рарог" 24-й ОМБр влетела прямиком в блиндаж, где находилось пять оккупантов. Выбраться удалось не всем…", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+30 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий05.09.2023 15:44
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+16 Грицько Добрий
показать весь комментарий05.09.2023 15:35
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Тому - погоджусь - 300й кацап не дуже гірше за 200го. А відпрацьовано красиво, пілоту респект!
Да ***** на поранених кацапів....
Слава ЗСУ!
Бліндаж, фарширований рублєним мясом по- русскі!
Скусно!
300й кацап не дуже гірше за 200го. А відпрацьовано красиво, пілоту респект!
ватник зірвало?