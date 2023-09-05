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25-я отдельная воздушно-десантная бригада (109) БМП (213)

Бойцы 25 ОПДБр с ювелирной точностью сожгли вражескую БМП. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили с дрона-камикадзе боевую машину пехоты оккупантов.

На видео можно увидеть, что в результате эффективных действий оператора дрона вражеская БМП выгорела дотла, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Сичеславские десантники из дрона уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО
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Горить,палає техніка ворожа,рідна Україна переможе! (с)
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05.09.2023 16:31 Ответить
Москалі спеціально кидають техніку з відкритими люками чи що?
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05.09.2023 16:42 Ответить
Коли тікають, не до люків.
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05.09.2023 19:50 Ответить
Даремне втитрачання боєкомплекту. Чітко видно, що вона вже підбита та покинута. Але горить добре - це факт!!!
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06.09.2023 08:06 Ответить
 
 