Бойцы 25 ОПДБр с ювелирной точностью сожгли вражескую БМП. ВИДЕО

Украинские десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили с дрона-камикадзе боевую машину пехоты оккупантов.

На видео можно увидеть, что в результате эффективных действий оператора дрона вражеская БМП выгорела дотла, передает Цензор.НЕТ.

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