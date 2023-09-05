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Бойцы 25 ОПДБр с ювелирной точностью сожгли вражескую БМП. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили с дрона-камикадзе боевую машину пехоты оккупантов.
На видео можно увидеть, что в результате эффективных действий оператора дрона вражеская БМП выгорела дотла, передает Цензор.НЕТ.
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