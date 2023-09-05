Саперы Госспецтрансслужбы получили автомобили от громады Киева. ВИДЕО

Киев передал Государственной специальной службе транспорта Министерства обороны Украины (ГССТ) новые автомобили для саперов.

Об этом сообщается на Facebook-странице ДССТ, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые Киевляне! Группа разминирования Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины получила от вас новые автомобили для наших саперных групп. Спасибо общине Киева и городскому голове Виталию Кличко за помощь!" - говорится в сообщении.

В ДССТ отметили, что благодаря этой технике саперы смогут более эффективно работать по своему основному назначению.

"Благодаря этому транспорту наши саперы смогут работать на дорогах, в лесу, на объектах инфраструктуры по своему основному профилю", - сказал командир группы разминирования Государственной специальной службы транспорта Александр Прижиков.

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