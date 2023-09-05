Реконструкция тепломагистрали, которая обслуживает весь Подол, будет завершена до начала отопительного сезона, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко в рамках подготовки к отопительному сезону проверил ход реконструкции крупнейшей тепломагистрали, которая обслуживает весь Подол. Завершить работы планируется до начала отопительного сезона, после чего улучшится теплоснабжение для почти 400 домов.

Об этом сообщил Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый этап комплексной перекладки здесь начали в 2020 году. Тогда выполнили модернизацию магистральной теплотрассы длиной более 1,5 км. Сейчас продолжается второй этап. Уже сделали капремонт оборудования тепловой камеры, заменили изношенную запорную арматуру и строительные конструкции. Перекладку магистрали выполняют от теплокамеры до теплокамеры. Вместо изношенной тепломагистрали прокладывают предварительно изолированные трубы европейского образца, которые оборудованы системой сигнализации о повреждении", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что реконструкция будет продолжаться без отключения горячего водоснабжения. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона. Благодаря модернизации теплосетей и теплотехнического оборудования, улучшится качество теплоснабжения для почти 400 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 51 учебного заведения и 423 ведомств.

Кличко отметил, что подготовка к зиме - сегодня главный приоритет для столичной власти.

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"Коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме, ведь к выполнению плановых ремонтных работ добавились работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры. Прошлой зимой в результате вражеских ударов было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода", - отметил Кличко.

В этом году из городского бюджета направили более 1 млрд грн на ремонты оборудования теплоисточников, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов, и на приобретение передвижных котельных. Также продолжается оснащение котельных, насосных станций, бюветных комплексов и других объектов критической инфраструктуры источниками альтернативного питания.