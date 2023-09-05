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Дроны от читателей Цензор.НЕТ (96) Дикие шершни (107)

Собрали на 250 дронов - уничтожили 13 танков, 8 БМП, 2 САУ и другие цели - результат работы "Диких шершней". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сообщество Цензор.НЕТ в августе собрало 4 млн грн на изготовление 250 FPV-дронов "Дикие шершни".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете работы "Диких шершней".

В сообщении отмечается: "Итак, благодаря вашим инвестициям, в августе FPV-дронами "Дикие шершни" было уничтожено: 13 танков (!), восемь БМП, две САУ, шесть автомобилей, четыре склада БК, три пункта наблюдения, одна лодка и нанесены поражения по 25 блиндажам. Также дополнительно к дронам было закуплено: 250 аккумуляторов, 15 систем удлинения и усиления связи, 10 комплектов для пилотов (очки+пульт управления), 50 систем сброса, 15 ретрансляторов видеосвязи, 3 сканера вражеских дронов, 4 рюкзака для FPV-дронов".

Друзья, проект "Дикие шершни" набирает обороты, но без инвестиций нашей респектабельной аудитории нам не обойтись. Потребность в таких дронах – десятки тыся в месяц, и поэтому каждый из нас своим донатом может приобщиться к уничтожению врага по реквизитам ниже:

Монобанка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Приватбанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Криптовалюта: USDT (TRC-20): TPFzg8Wz3L1tadEkfFa9wDRr1gMntCNgjy BTC: bc1quxxwekqxetgpy9f0p590qrj0mkc37s9urv85q2 ETH: 0xEac08EdAfC36DA0124FaC666c8E10B8a9e954C0B
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Топ комментарии
+4
16 тис грн за шт. МО могло б купувати тисячі таких дронів зі своїм бюджетом. Але підозрюю якщо і куплять, то що небудь таке саме але в 5 раз дорожче.
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05.09.2023 19:09
+2
Рентабельність просто фантастична!!!
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05.09.2023 19:03
+2
Прекрасний результат. Треба повторити.
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05.09.2023 19:15
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Рентабельність просто фантастична!!!
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05.09.2023 19:03 Ответить
16 тис грн за шт. МО могло б купувати тисячі таких дронів зі своїм бюджетом. Але підозрюю якщо і куплять, то що небудь таке саме але в 5 раз дорожче.
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05.09.2023 19:09 Ответить
Як у таких напівпідвальних проектів виходить, а у МО не дуже. Що там сказав Лієв, то колективна відповідальність 40 посадовців? Що ці 40 людей роблять і отримують при цьому зарплату.
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05.09.2023 19:11 Ответить
Сьогодні написали що МО заплатило 640 мільйонів за 50 розвідувальних комплексів ( читайте скільки ж дронів ) які мали поставити до 14 серпня цього року . На цю дату надали аж чотири , два з яких розбилися при випробуванні , а два не змогли злетіти , бо як пояснив казнокрад що їх привіз , " пориву вітру не вистачило для зльоту (( Твою ж мать , ніколи не знав , що безпілотнику для зльоту необхідний " порив вітру " ((
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05.09.2023 19:28 Ответить
Ну там розвідувальний бпла, де дальність/висота/камера/зв'зок мають бути на іншому рівні, але звісно 15 млн то задорого при вартості Фурії в 3-4 рази дешевше.
Ці малі, якраз на свою ринкову ціну, але не думаю що у них велика дальність, якщо не використовувати окремий бпла для підсилення сигналу
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05.09.2023 19:46 Ответить
Читай уважно про " рівень " того розвідника - він не може злетіти , а той що злетів - на полігоні розбився,, де ніяких реб не було (( Головне - їх навіть несправних замість 50 виготовили 4 (( Гдє дєньгі , Зін ?((
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05.09.2023 19:50 Ответить
Весь сюжет треба дивитись, у 2018-му їх з горем поплам відпрацювали, на цей контракт ті хто виробляв раніше розісрались, і Розенблат їх в якомусь підвалі крутив і по суті тестували на ходу. Але звісно питання ціни і партії стоїть доречне.
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05.09.2023 22:21 Ответить
Прекрасний результат. Треба повторити.
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05.09.2023 19:15 Ответить
У місті Черкаси планують провести ремонт приміщення ТЦК за 94 млн гривень , половину коштів розікравши , про це Цензор написав . Тепер уявіть що можна було з кацапами зробити , якби дронів придбали на 94 мільйони , маючи результат після чотирьох ? А скільки таких Черкас по Україні ? (( Може варто ті ТЦК к **@ням собачим на фронт , а кошти на утримання їхніх дуп на зброю пустити , ефект був би колосальним !
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05.09.2023 19:23 Ответить
Ну що тут сказати, просто фантастика.
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05.09.2023 21:51 Ответить
Як сказав яйцекрад "валантьори дают ваабщє мєлач, жалкіє 3%". Ну так скільки ж тоді техніки кацапів знищили за серпень дронами з 97% від міністерства яєчної промисловості?
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05.09.2023 22:43 Ответить
 
 