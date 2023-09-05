Котенок, спасшийся после подрыва Каховской ГЭС, отомстил оккупантам. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время одного из эфиров, при участии спасенного из Херсона котенка, удалось собрать 15 тысяч гривен. На эти средства был приобретен беспилотник для третьей отдельной штурмовой бригады.
Позже военные из 3-й ОШБр показали кадры поражения приобретенным дроном российского танка Т-72. Его приблизительная стоимость составляет три миллиона долларов, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что сейчас кот в надежных руках: проживает в Хмельницкой области и вместе с новым хозяином участвует в стримах (прямых трансляциях), где они собирают средства для ВСУ.
Напомним, после подрыва Каховской ГЭС города и села, находящиеся недалеко, оказались затопленными. Из-за этого пострадали многие животные. Одним из них стал рыжий котенок, видео со спасением которого завирусилось в сети. О нем тогда писали многие медиа, и он стал одним из символов очередных зверств окупантов.
Пожалуйста, подождите...
- Еге ж, ми такі… Ви ще про нас усього не знаєте… Ми винайшли машину часу, і досягли палеоцену. І там, крім копання Чорного моря, заселили диких європейських котів, з «тризубом» на лобі…
А котів вони з собою принесли? Коли саме? Бо навіть у часи Середньовіччя коти в домі не були так вже й розповсюдженими - частіше тримали норок, тхорів та горностаїв "Дами з кішечками" стали з"являться на зображеннях десь в 16 столітті нашої ери
- Вы просто их готовить не умеете...
"Если в доме нет кота, значит в доме пустота". У меня тоже живут 2 кошки, обоих подобрали больных на улице. Одна была настолько простужена что мяукать не могла, и спустя 3 мес после начала лечения, она еще чихала.
Все ж так, шановні?
То, чому ви дивуєтесь, що є люди, які за тією ж логікою вважають, що ЗСУ перемагають, бо блазень не втік?
От сядьте перед камерою, запишіть ролик про збір допомоги на Військо. Викладіть у Мережу.
І зробіть це, наприклад, з котом Степаном.
Порівняйте результати.
І не порівнюйте героїчне кошеня з "боневтіком"!
Кошеня за оборону держави не відповідає і для платників податків нічого не коштує.
Чи з світлиною Бінлалена. 😛 ото була б кумедія...
Згодом на цій хвилі вдалося зібрати певну кількість грошей для закупівлі дрона. Бо люди сентиментальні і на радощах про врятоване котяче життя жертвували. Все.
Якщо це вдасться, наприклад, з Герхардом, то ми будемо вдячні Герхардові.
Бо це є найяскравішим прикладом причинно-наслідкового зв'язку.
Котика приютила конкретна людина. Гроші збирала конкретна людина. Мавік купила конкретна людина. Танк мавіком знищила конкретна людина.
Точно не той, хто писав цей заголовок?
В мене нема котика тому нічого не вийде. 😁
Прочитав цю статтю і зрозумів, що без котика той добродій був би ніким і кацапський Т-72 їздив би далі.
Головне ж котик.
Ну десь так мабуть повинні сприймати життя люди, у яких є сер'йозні розлади і їх треба розважати котиками.
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А мені просто цікаво - а де можна купити дрон за 15 тисяч гривень?
Група волонтерів, до якої маю честь належати, залюбки таких кілька штук купила би...
Адже саме така сума написана в статті?