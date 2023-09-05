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Котенок, спасшийся после подрыва Каховской ГЭС, отомстил оккупантам. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время одного из эфиров, при участии спасенного из Херсона котенка, удалось собрать 15 тысяч гривен. На эти средства был приобретен беспилотник для третьей отдельной штурмовой бригады.

Позже военные из 3-й ОШБр показали кадры поражения приобретенным дроном российского танка Т-72. Его приблизительная стоимость составляет три миллиона долларов, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что сейчас кот в надежных руках: проживает в Хмельницкой области и вместе с новым хозяином участвует в стримах (прямых трансляциях), где они собирают средства для ВСУ.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС города и села, находящиеся недалеко, оказались затопленными. Из-за этого пострадали многие животные. Одним из них стал рыжий котенок, видео со спасением которого завирусилось в сети. О нем тогда писали многие медиа, и он стал одним из символов очередных зверств окупантов.

Смотрите также: На Донетчине воины ВСУ уничтожили вражеский склад военного снаряжения. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
Живеньке!Я так плакала бачачи це відео.Дякую,пане, за порятуно к Рудика.Котяча мама.
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05.09.2023 20:30
+27
Рудий! Так тримати ! Помстимося за кожного !
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05.09.2023 20:35
+19
слава богу кошеня врятували.
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05.09.2023 20:31
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Живеньке!Я так плакала бачачи це відео.Дякую,пане, за порятуно к Рудика.Котяча мама.
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05.09.2023 20:30 Ответить
Ви на лоб дивилися? Там же "бандерівський знак"! Кішка яка вважає себе моєю власницею та дозволяє себе обслуговувать має такий самий
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05.09.2023 20:47 Ответить
НА ЩО НАТЯК... Котик-татко - один i той же?
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05.09.2023 20:58 Ответить
- Паслушайте, «хахлы», вы нас, рассеян, постоянно обвиняете в фальсификации истории… На себя пасматрите … В Чернигаве, на стенах обора 10 века, высекли избражение двуглавого орла - а он у нас, на Маскве, аснованной в 1147-м году, появился лишь в 15 веке… Денег фальшивых начеканили, якобы эпохи Великорусского князя Владимира Первого, с вашим бандеровским «тризубом»… Даже забрались в Собор Святого Петра, в Риме, и на портрет Владимира Великого свой «тризуб» пририсовали!...

- Еге ж, ми такі… Ви ще про нас усього не знаєте… Ми винайшли машину часу, і досягли палеоцену. І там, крім копання Чорного моря, заселили диких європейських котів, з «тризубом» на лобі…
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05.09.2023 21:12 Ответить
Блин, дочитався, вместо европейские котики , у мою черепушу закралися еврейськi коти. шобы тот еврейский нарик жил не гундосил.
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05.09.2023 21:30 Ответить
У євреїв були коти африканські У тих "тризуба" на лобі нема Тризуб у наших домашніх котів - наслідок гібридизації принесених в Європу "африканців" з місцевими дикими
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06.09.2023 06:42 Ответить
Це сталося за кiмерiйських часiв (кiмерiйцi допомогли вiдсторонити вiд влади в Египтi iндiйських зайд-гiксосв, майбутнiх скiфiв). Ось тодi египтяни, з вдячностi, прислали вiйськовий корпус в причорномор`я, у допомогу кiмерiйцям у боротьбi проти сако-скiфiв. А коли шляхи вiдступу до Египту були перерiзанi, тодi вiйсковi-египтяни й залишилися назавжди у нас. Ось так й народилися гелони-землероби - помiсь венедiв(полян) з египтянами. Ось так ми отримали бандерiвських котикiв?
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06.09.2023 09:26 Ответить
Ну ти й "накрутив" Якби так - у нас-би були тісно споріднені з семітами гени (бо як встановлено зараз генетиками - основна частина тодішніх жителів Єгипту мали семітське походження Але у нас їх нема! Є сліти іранського тюркського та угрофінського А от семітського - НЕМА!
А котів вони з собою принесли? Коли саме? Бо навіть у часи Середньовіччя коти в домі не були так вже й розповсюдженими - частіше тримали норок, тхорів та горностаїв "Дами з кішечками" стали з"являться на зображеннях десь в 16 столітті нашої ери
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06.09.2023 10:11 Ответить
Про яких семiтiв 3.5 тис рокiв тому можна говорити, як i про кацапiв, угрофiнiв тюркiв, тим паче iранцiв, адже десь 4.7 тыс рокiв тому з наших територiй вийшли тi, хто побудував Аркаiм, потiм пiшов у IндIю, Iран , де самоназвались арiями, i лише 2. 5 тис рокiв тому створили Персiю та ввiбралися в iранцiв по самоназвi. Так що, нестиковка виходить, бо ми говоримо про котикiв бандерiвського гатунку, 3.5 тис рокiв як олд ) А тi землеробы, що прийшли на Балкани, а згодом трипiльцями до нас, з Пер. Азii-пiвнiчноi Африки, в часи чорноморського потопу, мали G2, J, E-гаплогрупи. Цi гаплогрупи в мiзерних пропорцiях е у нас. А гаплогрупу Е ми ще доотримали трохи пiзнiше (бiля 3-3.5 тис рокiв тому) i вiд того египетського корпусу. Тобто, в районi Карпат, тi египтяни змiшалися з карпатцями , де народилася наша по батьковi R1a1, як i пiвденне крило найдавнiшоi европейськоi гаплогрупи - I2, це наша основна гаплогрупа супутниця (до 30%). ЗЫ... а котикiв бандерiвських коли занесли? - та 3.5 тысяч рокiв тому. Тi котики шифрувлися у Карпатах, а з часом вийшли з пiдпiлля
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06.09.2023 20:15 Ответить
О-о-о!!! Панеслась п***а па кочкам"! Ти знову на "генетичного коника" всівся? Ми ж з тобою наче домовлялися! Європейський лісовий кіт - це не тільки Карпати! Це й Піренеї і Шотландія і Карелія! Там теж "єгиптяни" свої "корпуси" розміщали?
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06.09.2023 20:48 Ответить
Тю, везде, где есть гаплогруппа Е, все может быть... К примеру, Пиренеи - североафриканский мавр сделал свое дело, да и был таков... а Ганнибал карфагенский , враг Римской империи, тоже сделал свое дело, котиков-бандеровцев подкинул в Испанию ... А уже в Шотландию, бандеровская кошка могла попасть и из Карпат, когда наша гаплогруппа(до н.э) мигрировала на туманный альбион... Мы уже тогда имели гаплогруппу Е...
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06.09.2023 23:49 Ответить
Все! "Проїхали"! Бо я бачу - тебе "понесло"!
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07.09.2023 04:53 Ответить
Тю, а я б пригальмував, типо, в Шотландии - не европейские кошки а северные , длинношерстые, типо , персидские. Ну, там Дарий рыпнулся в наши земли, А. Македонский( через Дунай нам сплавил, когда веонулся с персидских походов, а еще и киммерийцы, скифы-метанийские арии нам подбросили( они же ваяли персию, притомив Элам), а мы - дальше, тех "северянок" , транзитом в Шотландию... ЗЫ... це шобы скука вас не одолевала, бо за грибами в хащоби - зась. Чи рано ще?
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07.09.2023 09:14 Ответить
У мене ще довоєнні гриби не закінчилися! На днях відкрив банку солоних сироїжок Так хлопці їли та нахвалювали - хоч тим грибам вже кілька років - "залежалися" в кутку на полиці
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07.09.2023 10:18 Ответить
Вы - рисковый парень... грибочки, да еще и 10-ти летней выдержки... такими тока тещу причащати...
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07.09.2023 10:57 Ответить
Я просто їх умію консервувать
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07.09.2023 11:25 Ответить
Угу, зрозумiв - це для мене, це для тьощi. А я боюся навiть уявити , що я iм якiсь iншi гриби , окрiм печериць та сопливих маслят. Та й те - раз на 15 рокiв...
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07.09.2023 11:46 Ответить
- Не люблю я этих кошек...
- Вы просто их готовить не умеете...
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07.09.2023 11:49 Ответить
А менi кицики - довподоби. Якось було зо 7. А гриби я не те, що не вмiю, я навiть уяви не маю як iх готувати, та ще й якi можна споживати.
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07.09.2023 12:17 Ответить
А уявляєш - скільки їх видів? І у кожного - "гаплогрупи" різні!
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07.09.2023 12:33 Ответить
Уявляти то уявляю, та гриби для мене - хiба що ростуть в темному лiсi. Це та як в рибальцi я розбираюся... Десь у 1976 роцi, на останнiй рибальцi спiймав коропа на 14 кг , на тому риба не знае вiд мене свавiлля; в хокеi розбирався, у футболi... Там Старшинов - командир команди , а тут, кажись Серебрянiков... а пам`ятаю, як киiвське "Динамо", на союзних змаганнях, займло три роки поспiль перше мiсце... Десь з 76-го iз-за навчання в мене вже не було змоги , те все вiдслiдковувати, ще й рибалити... I так до сьогоднi. але ж бо маю забажанку , самому посидiти на бережку у затiнку, та постьобати явдошку, та ii тапер не знайти. В ставках - гербiциди. Рiчкою перiодично качають днiпровську воду. З тоi рiчки вже румина зробили. Залишилося, а втiм, самi знаете про гаплогрупи...
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07.09.2023 20:18 Ответить
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05.09.2023 21:07 Ответить
на жаль, сотнi тисяч таких загинуло ...
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05.09.2023 21:43 Ответить
слава богу кошеня врятували.
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05.09.2023 20:31 Ответить
Рудий! Так тримати ! Помстимося за кожного !
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05.09.2023 20:35 Ответить
Сколько бед принес ху\йло на украинскую землю.
"Если в доме нет кота, значит в доме пустота". У меня тоже живут 2 кошки, обоих подобрали больных на улице. Одна была настолько простужена что мяукать не могла, и спустя 3 мес после начала лечения, она еще чихала.
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05.09.2023 20:37 Ответить
Мені сусід-кацап кинув кошеня у колодязь. Ото була помста - прийшлося всю воду з колодязя викачувати після цього трупачка і трактором завозити нову. 146% він, бо він потім на мене з сокирою накинувся
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05.09.2023 20:38 Ответить
одним словом кацап.
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05.09.2023 20:40 Ответить
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05.09.2023 22:05 Ответить
А ще від херсонського єнота отримають.
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05.09.2023 20:42 Ответить
Жаль невинных животных
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05.09.2023 20:45 Ответить
Дааа... Якщо б не котик, то танк би не знищили.
Все ж так, шановні?

То, чому ви дивуєтесь, що є люди, які за тією ж логікою вважають, що ЗСУ перемагають, бо блазень не втік?
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05.09.2023 20:51 Ответить
риторичне?
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05.09.2023 21:03 Ответить
Ви мабуть ніц не зрозуміли.

От сядьте перед камерою, запишіть ролик про збір допомоги на Військо. Викладіть у Мережу.

І зробіть це, наприклад, з котом Степаном.

Порівняйте результати.

І не порівнюйте героїчне кошеня з "боневтіком"!

Кошеня за оборону держави не відповідає і для платників податків нічого не коштує.
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05.09.2023 20:56 Ответить
То можна було це зробити з статуеткою Шевченка і сказати, що помстився Тарас Григорович?

Чи з світлиною Бінлалена. 😛 ото була б кумедія...
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05.09.2023 20:58 Ответить
Сюжет про порятунок кошеняти став відомий усьому світові.

Згодом на цій хвилі вдалося зібрати певну кількість грошей для закупівлі дрона. Бо люди сентиментальні і на радощах про врятоване котяче життя жертвували. Все.

Якщо це вдасться, наприклад, з Герхардом, то ми будемо вдячні Герхардові.
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05.09.2023 21:05 Ответить
То котику, чи конкретній людині?

Бо це є найяскравішим прикладом причинно-наслідкового зв'язку.

Котика приютила конкретна людина. Гроші збирала конкретна людина. Мавік купила конкретна людина. Танк мавіком знищила конкретна людина.
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05.09.2023 21:12 Ответить
Але пгмстився котик. Ага.
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05.09.2023 21:15 Ответить
ти iдoт? клiнiчний?
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05.09.2023 21:27 Ответить
Кошеня, яке врятували після підриву Каховської ГЕС, помстилося окупантам Джерело: https://censor.net/ua/v3441625

Точно не той, хто писав цей заголовок?
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05.09.2023 21:34 Ответить
Не рвiть так серце... Бо склалося враження , шо если бы дрон был от ваших щедрот , то вы бы убились о дверной проем, мол так можно и про тещу сказать, которая задонатила бы на ВСУ... А дрон от кыцыка то поступил в нужное время и в нужный час, а самое главное, шо пока ваш донат летел бы на фронт , сколько бы тот Т-72 кошмарил наших.
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05.09.2023 21:07 Ответить
Та ні. Що Ви???
В мене нема котика тому нічого не вийде. 😁
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05.09.2023 21:14 Ответить
Ось бачите, без котика ви - не в змозi...
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05.09.2023 21:19 Ответить
Взагалі ніяк.
Прочитав цю статтю і зрозумів, що без котика той добродій був би ніким і кацапський Т-72 їздив би далі.

Головне ж котик.

Ну десь так мабуть повинні сприймати життя люди, у яких є сер'йозні розлади і їх треба розважати котиками.
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05.09.2023 21:31 Ответить
05.09.2023 21:07
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05.09.2023 21:47 Ответить
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05.09.2023 22:09 Ответить
Еффект той же: особисто мені дуже хочеться вірити, що саме котик був причиною знищення танку, і я в це вірю. Але якби я знав, що той котяра ненавидить Україну, знищив спецслужби і армію, заключив Оманську капітуляцію, 6 місяців перед війною байдикував замість готуватися до війни, нещадно нищив українські державні інституції і зробив ще багато горя 40-мільонному народу, то я би того котяру зненавидів би
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05.09.2023 21:03 Ответить
во время выборов?
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05.09.2023 21:12 Ответить
саме котик був причиною знищення танку
***********
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05.09.2023 21:23 Ответить
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05.09.2023 20:58 Ответить
Кіт-кат...
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05.09.2023 21:17 Ответить
Любовь к кошкам спасут эту планету, без шуток.
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05.09.2023 21:18 Ответить
Тарганы спасут - по версии кацапов. Они на новоселье первым в дом запускают таргана - считают , шо он в дом приносит достаток.
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05.09.2023 21:50 Ответить
Читаю тут коменти... по різному пишуть... Комусь подобається стаття, комусь ні.
А мені просто цікаво - а де можна купити дрон за 15 тисяч гривень?
Група волонтерів, до якої маю честь належати, залюбки таких кілька штук купила би...
Адже саме така сума написана в статті?
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05.09.2023 22:33 Ответить
ВОТ ТЕБЕ **** ПУТИН-ЧЁРТ И КОШКА ВИД СЗАДИ !)
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06.09.2023 04:10 Ответить
Кацы они такие,и ненавидят тварей болот мацковии
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06.09.2023 07:24 Ответить
 
 