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Украинские пограничники взяли в плен двух российских военных. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Лиманском направлении бойцы пограничного отряда "Стальная граница" взяли в плен двух российских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, на днях, во время проведения штурмовых действий бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" уничтожили группу оккупантов, а двух военнослужащих РФ взяли в плен, – сообщили в Госпогранслужбе.

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Топ комментарии
+7
старому сибирскому ******** мало своей сибири, на просторах которой можно от всех военкоматов *********. Антропоморфные дебилы.
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05.09.2023 22:34
+5
Українські прикордонники взяли у полон двох російських військових Джерело: https://censor.net/ua/v3441643
*********
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05.09.2023 22:24
+4
В мене не вистачило б витримки так чемно задавати питання
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05.09.2023 22:25
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Українські прикордонники взяли у полон двох російських військових Джерело: https://censor.net/ua/v3441643
*********
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05.09.2023 22:24 Ответить
Та хоч і таке,обмінний фонд потрібен
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06.09.2023 06:40 Ответить
В мене не вистачило б витримки так чемно задавати питання
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05.09.2023 22:25 Ответить
А, чого ****** ховають, може б рідня побачила, та шуму на русні б підняла
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05.09.2023 22:26 Ответить
Як що не розуміє "братску" мову, вломити киздюлей, щоб заспівал на івриті.
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05.09.2023 22:31 Ответить
Той з Сибіру все розуміє, бо, певно, яничар. Скільки наших туди вивезли.
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05.09.2023 22:35 Ответить
старому сибирскому ******** мало своей сибири, на просторах которой можно от всех военкоматов *********. Антропоморфные дебилы.
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05.09.2023 22:34 Ответить
дед кизяк....
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05.09.2023 22:34 Ответить
отого "кізяка" непогано було б нагайками висікти вони таке вітають..
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05.09.2023 22:34 Ответить
Российский оккупант второй раз попадает в украинский плен и открыто заявляет, что когда его опять обменяют - он снова приедет убивать украинцев - и в третий раз, если отправят, но правда хочет успеть "немного побыть с семьей" - https://t.me/Ukraine_365News/61296
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05.09.2023 22:42 Ответить
"Будьласка", твою кізячу мать !!! Треба було сказати -- прошу пана до гілляки !!!
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05.09.2023 23:11 Ответить
- Жить хочешь?
- Я всё сделаю!
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05.09.2023 23:34 Ответить
Перший, маскальчик, українську - " нихт ферштейн". А другий, -"сібиряк", розуміє. Мабуть із наших. " Зємлячок", як казав Шевченко.
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05.09.2023 23:43 Ответить
 
 