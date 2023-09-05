Украинские пограничники взяли в плен двух российских военных. ВИДЕО

На Лиманском направлении бойцы пограничного отряда "Стальная граница" взяли в плен двух российских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, на днях, во время проведения штурмовых действий бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" уничтожили группу оккупантов, а двух военнослужащих РФ взяли в плен, – сообщили в Госпогранслужбе.

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