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Пограничники уничтожили наблюдательный пункт возле Бахмута и ликвидировали по меньшей мере двух оккупантов. ВИДЕО
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Украинские пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов под Бахмутом. В результате удара погибли по меньшей мере два российских захватчика.
Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что пограничники обнаружили расположение российских захватчиков благодаря аэроразведке.
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