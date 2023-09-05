Пограничники уничтожили наблюдательный пункт возле Бахмута и ликвидировали по меньшей мере двух оккупантов. ВИДЕО

Украинские пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов под Бахмутом. В результате удара погибли по меньшей мере два российских захватчика.

Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что пограничники обнаружили расположение российских захватчиков благодаря аэроразведке.

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