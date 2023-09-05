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Пограничники уничтожили наблюдательный пункт возле Бахмута и ликвидировали по меньшей мере двух оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов под Бахмутом. В результате удара погибли по меньшей мере два российских захватчика.

Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пограничники обнаружили расположение российских захватчиков благодаря аэроразведке.

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Мабуть, із супутника притулки та його однодумців з ОПУ, виявили…
Слава Україні!! Притулку чекають в ТЦК разом із звільненим Резніковим…
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05.09.2023 23:12 Ответить
ліквідували щонайменше двох окупантів.

Про трьох чогось стісняються сказати. Значить, два з половиною.
Чи ще трохи більше...
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05.09.2023 23:13 Ответить
Ликвидировали двух и одного сильно напугали и теперь он заикаится и срётся где-попало. К строевой службе не годен.
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05.09.2023 23:18 Ответить
 
 