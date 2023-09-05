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Зеленский (16565) обращение (497)

Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 сентября традиционно обратился к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Завершаем этот день в Киеве. Два дня – Донбасс, Запорожская область. 13 боевых бригад. Вместе с генералами Сырским, Тарнавским, Содолем. Пообщались с комбригами, с комбатами. Наградили наших воинов. Поблагодарил боевых медиков, наших врачей.

Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников. Будет новая поставка. Очень важно – будет новое производство нашего оружия, обозначили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что нужно сделать. Сделаем!"

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Топ комментарии
+29
Все встає на свої місця.. В тамбурі він ближче до наріда
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05.09.2023 23:29
+29
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05.09.2023 23:34
+20
От воїни питають - де міни з Чонгару? Навіть буданов щось підозрює і хвилюється.
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05.09.2023 23:28
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05.09.2023 23:25 Ответить
Фігляр і ліцедей
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05.09.2023 23:37 Ответить
Вообще-то запросы и так были у партнёров. На встречи рядом с Резниковым очень часто ездил зам Залужного генерал Евгений Мойсюк.
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06.09.2023 00:16 Ответить
Воно то так. Але ж Зєлєнскій про це не знав. І навіть не підозрював півтори року, що якісь запити у військових є. Ось тепер він прозрів, все знає і все зробить. Не вірите?
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06.09.2023 07:51 Ответить
що по бенє чмо гундосе клованськє? коли страта?
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06.09.2023 01:00 Ответить
А урочисто поклянетесь ніколи-ніколи не красти?
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05.09.2023 23:26 Ответить
придурок
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05.09.2023 23:27 Ответить
****** і придурок
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05.09.2023 23:38 Ответить
А выбрали ЕГО - мудрые , умные ??
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06.09.2023 00:35 Ответить
От воїни питають - де міни з Чонгару? Навіть буданов щось підозрює і хвилюється.
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05.09.2023 23:28 Ответить
Зе-мурло.
шапито, выбивай с вора резника, ту сумму, что он украл на закупке курток. и расскажи об этом в своем вор-марафоне.
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05.09.2023 23:28 Ответить
так рєзнік і вкрав для зєлі, і для себе трохи.
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05.09.2023 23:39 Ответить
Все встає на свої місця.. В тамбурі він ближче до наріда
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05.09.2023 23:29 Ответить
А ось й постійна рубрика "Вечірній Боневтік"! Требо йому ще дві ляльки "свина" 🐽Стефанчика та "собаки" Резя 🐶
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05.09.2023 23:30 Ответить
Хвалилася Сьора сьогодні і вчора . І ще казала буду якщо не забуду.
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05.09.2023 23:33 Ответить
«Корупція в Україні чинить значний вплив на країни Заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї Києву», - про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в ефірі телерадіокомпанії LRT.
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05.09.2023 23:34 Ответить
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05.09.2023 23:34 Ответить
Новий спосіб передачі даних? Щоб контррозвідка не здогадалась? 🤔 Він справді знає, що патріоти вечірні казки від дідуся Панаса Найвеличнішого Бубочки не дивляться? 😲
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06.09.2023 07:55 Ответить
в ЄС сємімільними шагамі, главно дєло шоб мотня не порвалась:
Рада дозволила чиновникам "забувати" декларувати майно на 1,3 млн гривень. Якщо чиновник "забув" задекларувати таку кількість майна, то він може не боятись нічого, окрім сплати штрафу, та продовжити страждати на амнезію.

305 голосів ЗА.

Привіт зробленим!
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05.09.2023 23:37 Ответить
Розенблату подякував?
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05.09.2023 23:38 Ответить
Пора зупинити наркоманію серед вищих посадових осіб...
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05.09.2023 23:41 Ответить
Взагалі набридла ця небрита пика морди.
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05.09.2023 23:43 Ответить
З 21.05.24, коли Зеля стане нелегітимним, вечірні відосики буде писать Стефанчук

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05.09.2023 23:46 Ответить
майор Харя
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06.09.2023 07:01 Ответить
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06.09.2023 10:26 Ответить
мерзенна підла брехлива пика, не забудь твою "шутєйку" про "Україну порноактрису" у твоєму відосику розповісти ...
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05.09.2023 23:44 Ответить
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05.09.2023 23:48 Ответить
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05.09.2023 23:49 Ответить
Полезное действия общаться с воинами на передовой о их запросах...
Только вот обычно это вполне стандартная процедура инициируемая Генштабом в форме комиссий, который регулярно бывают на фронте с целью сбора информации и запросов...
А у нас этим занимается президент?
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05.09.2023 23:48 Ответить
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05.09.2023 23:50 Ответить
"Завершуємо цей день у Києві традиційною пачечкою "Мівіни""
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05.09.2023 23:50 Ответить
Всі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників-звучит как издевательство,ты млять сам пробовал к ним обращаться?
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05.09.2023 23:50 Ответить
а ти сам розумієш що треба солдату?????
ти ж ***** зараз почнеш набирати сліпих, горбатих,безногих і безруких
туберкульозних та спідозних
добавиш їх психічними та епілептиками
але ні ти, ні твоє ібуче шобло воювати не підете
******* та блатота, ваші дочки-синочки не підуть
все що можуть твої "люди" це красти і тим самим підривати боєготовність та збуджувати народ до повстання, що приведе до втрати тієї ж боєготовності
і як що я не правий, то поясни,
чому 03 04 05 місяці2022 стояли черги в тцк
а зараз військові хочуть звільнитися а добровольців нема???
дасиш аргументовану відвовідь, запишу вибачення в тікток
а не дасиш, пашол нах...
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05.09.2023 23:52 Ответить
Дивлячись на нашу бригаду можна сказати: "Майбутнє вже тут"
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06.09.2023 00:01 Ответить
І танків у наш танковий батальон дадуть?
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05.09.2023 23:57 Ответить
Навіщо брехати, Володимире Олександровичу?
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06.09.2023 00:19 Ответить
Тут не все бреєня. Про номери частин і їх дислокацію - правда.
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06.09.2023 08:01 Ответить
Я про його готовність допомагати армії.
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06.09.2023 08:29 Ответить
Я розумію. 😊 Моє заперечення вам - це сарказм. І я чітко відокремив те, що правда (номери і дислокація частин). Зрозуміло, що решта - брехня. Хоча підозрюю, що коли Зєлєнскій читає цей текст, він навіть вірить, що так і буде. Потім виходить з кадру і думає "Що це на мене накотило?"
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06.09.2023 09:11 Ответить
Тексти по-дебільному написані.
Золоті хлопчики ,які пишуть це вийшли в тираж.
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06.09.2023 00:21 Ответить
Володимир Санич,зроби хоть щось корисне для народу -застрелись.
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06.09.2023 00:32 Ответить
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06.09.2023 00:52 Ответить
Кончене у...ще.Ні до жодного президента не було такої зневаги як до цього(навіть до януковіча).
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06.09.2023 00:55 Ответить
Зеля своїми відосиками вже задовбав всіх не тільки на цензорі
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06.09.2023 01:19 Ответить
на шосту добу після вилуплення у кугута вийшло перше кукуріку.
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06.09.2023 08:06 Ответить
Якщо і є тут троль, то це ти "свіжевилуплене" подоляківське:

Alex Bonk

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Реєстрація:30.08.2023
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06.09.2023 10:31 Ответить
Вже один воїн подав "запит" до "вищих генералів" про заміну НЕЯКІСНИХ китайських турнікетів. Наслідок запиту - ДОГАНА.

P.S. А скільки воїнів ЗАГИНУЛИ, бо розірвався турнікет? Зєлі та "вищим генералам" разом з "міжнародниками" це не цікаво. Їм цікаво, скільки на тих турнікетах вони ВКРАЛИ.

P.P.S. А як це "посилило" иотивацію наших Воїнів? Який настрій у Начмеда?
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06.09.2023 06:25 Ответить
Чому він не бриється?
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06.09.2023 06:46 Ответить
Абр..., або..., абирвалг...
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06.09.2023 06:50 Ответить
... снімітє сруля!!!!
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06.09.2023 07:13 Ответить
Де цими запитами від воїнів вищі генерали, урядовці, наші міжнародники підітруть свої сраки. І ще питання. А що єрмак бубу в купе не пускає? Він так і їздить в тамбурі? Мабуть, щоб наш сміливець до туалету міг швиденько добігти, не обісравшись.
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06.09.2023 07:20 Ответить
Отєц родной...
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06.09.2023 07:20 Ответить
В першу чергу у війскових запит буде до зеленського та дєрмака!
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06.09.2023 09:30 Ответить
 
 