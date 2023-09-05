Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 сентября традиционно обратился к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "Завершаем этот день в Киеве. Два дня – Донбасс, Запорожская область. 13 боевых бригад. Вместе с генералами Сырским, Тарнавским, Содолем. Пообщались с комбригами, с комбатами. Наградили наших воинов. Поблагодарил боевых медиков, наших врачей.
Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников. Будет новая поставка. Очень важно – будет новое производство нашего оружия, обозначили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что нужно сделать. Сделаем!"
Топ комментарии
+29 Urs
показать весь комментарий05.09.2023 23:29
+29 Павло ШОвте
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+20 Микола Мазуренко 4e782f57
показать весь комментарий05.09.2023 23:28
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шапито, выбивай с вора резника, ту сумму, что он украл на закупке курток. и расскажи об этом в своем вор-марафоне.
дідуся ПанасаНайвеличнішого Бубочки не дивляться? 😲
Рада дозволила чиновникам "забувати" декларувати майно на 1,3 млн гривень. Якщо чиновник "забув" задекларувати таку кількість майна, то він може не боятись нічого, окрім сплати штрафу, та продовжити страждати на амнезію.
305 голосів ЗА.
Привіт зробленим!
Только вот обычно это вполне стандартная процедура инициируемая Генштабом в форме комиссий, который регулярно бывают на фронте с целью сбора информации и запросов...
А у нас этим занимается президент?
ти ж ***** зараз почнеш набирати сліпих, горбатих,безногих і безруких
туберкульозних та спідозних
добавиш їх психічними та епілептиками
але ні ти, ні твоє ібуче шобло воювати не підете
******* та блатота, ваші дочки-синочки не підуть
все що можуть твої "люди" це красти і тим самим підривати боєготовність та збуджувати народ до повстання, що приведе до втрати тієї ж боєготовності
і як що я не правий, то поясни,
чому 03 04 05 місяці2022 стояли черги в тцк
а зараз військові хочуть звільнитися а добровольців нема???
дасиш аргументовану відвовідь, запишу вибачення в тікток
а не дасиш, пашол нах...
Золоті хлопчики ,які пишуть це вийшли в тираж.
Alex Bonk
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Реєстрація:30.08.2023
P.S. А скільки воїнів ЗАГИНУЛИ, бо розірвався турнікет? Зєлі та "вищим генералам" разом з "міжнародниками" це не цікаво. Їм цікаво, скільки на тих турнікетах вони ВКРАЛИ.
P.P.S. А як це "посилило" иотивацію наших Воїнів? Який настрій у Начмеда?