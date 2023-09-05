Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 сентября традиционно обратился к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Завершаем этот день в Киеве. Два дня – Донбасс, Запорожская область. 13 боевых бригад. Вместе с генералами Сырским, Тарнавским, Содолем. Пообщались с комбригами, с комбатами. Наградили наших воинов. Поблагодарил боевых медиков, наших врачей.

Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников. Будет новая поставка. Очень важно – будет новое производство нашего оружия, обозначили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что нужно сделать. Сделаем!"

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