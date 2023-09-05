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Украинский беспилотник уничтожил российский автомобиль с "избирательными материалами". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы сопротивления Украины обнаружили, что российские военные перевозят избирательные материалы и бюллетени. В результате удара украинских защитников дроном-камикадзе были ликвидированы трое российских военных политработников и их транспортное средство.
Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Понимая, что выборы на временно оккупированных территориях не согласованы с властями Украины и незаконны, дрон-камикадзе прекратил подготовку к противоправным мерам в отдельно взятом населенном пункте Луганщины", - говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
а що важливіше, бюлетені з колабарантом
чи 300 цистерн ГЗМ які вже 10 днів стоять в Криму і їх ніхто не атакує????
чи продовження розмінування???
бо знищення цих цистерн зв"яже руки оркам на півдні
що скажете???
чи 300 цистерн ГЗМ..."
"Дайте мне средства массовой информации и я превращу население в стадо свиней... Й.Геббельс"
А теперь думайте сами, что важнее.
тут змі ні до чого
в змі все одно буде по ********** 98%
а цистерни стоять
так що сам думай
И пропаганду значимости рашавыборов.
у ворога багато птрк і багато можливостей влаштовувати засідки на наші ббм, тож не дивно, це було лише питання часу.
бельгійці продовжують вигадувати побрехеньки щоб не давати ф-16.
"Шнур"