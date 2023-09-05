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Украинский беспилотник уничтожил российский автомобиль с "избирательными материалами". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы сопротивления Украины обнаружили, что российские военные перевозят избирательные материалы и бюллетени. В результате удара украинских защитников дроном-камикадзе были ликвидированы трое российских военных политработников и их транспортное средство.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Понимая, что выборы на временно оккупированных территориях не согласованы с властями Украины и незаконны, дрон-камикадзе прекратил подготовку к противоправным мерам в отдельно взятом населенном пункте Луганщины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+19
Тут, главное, ликвидировали трёх политработников, а выборочные материалы - бонус. Другим тварям-"выборочникам" будет урок.
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06.09.2023 00:06
+14
питання до верховного!!!!!
а що важливіше, бюлетені з колабарантом
чи 300 цистерн ГЗМ які вже 10 днів стоять в Криму і їх ніхто не атакує????
чи продовження розмінування???
бо знищення цих цистерн зв"яже руки оркам на півдні
що скажете???
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05.09.2023 23:58
+8
Свинособаки голосують власними тельбухами.
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06.09.2023 00:15
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Правила форума Совет форумчан
питання до верховного!!!!!
а що важливіше, бюлетені з колабарантом
чи 300 цистерн ГЗМ які вже 10 днів стоять в Криму і їх ніхто не атакує????
чи продовження розмінування???
бо знищення цих цистерн зв"яже руки оркам на півдні
що скажете???
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05.09.2023 23:58 Ответить
Цей дрон туди не долетить
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06.09.2023 00:10 Ответить
Цель жирная и туда надо несколько дальнебойных ракет украинского производства ("Скальпы" и "Шторм Шэдоу" не долетят) Возможно пока нет в наличии столько "Нептунов" или "Громов". Может ждут, когда начнётся поставка топлива в войска.
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06.09.2023 00:13 Ответить
"...а що важливіше, бюлетені з колабарантом
чи 300 цистерн ГЗМ..."

"Дайте мне средства массовой информации и я превращу население в стадо свиней... Й.Геббельс"

А теперь думайте сами, что важнее.
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06.09.2023 07:24 Ответить
я прекрасно знаю про ЗМІ
тут змі ні до чого
в змі все одно буде по ********** 98%
а цистерни стоять
так що сам думай
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06.09.2023 08:43 Ответить
Тратить безпилотник на рашапропаганду - выборов, которые нелигитимны, априори, похоже не транжиривание боеприпасов...

И пропаганду значимости рашавыборов.
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05.09.2023 23:58 Ответить
Тут, главное, ликвидировали трёх политработников, а выборочные материалы - бонус. Другим тварям-"выборочникам" будет урок.
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06.09.2023 00:06 Ответить
втратили перший челенджер.((

у ворога багато птрк і багато можливостей влаштовувати засідки на наші ббм, тож не дивно, це було лише питання часу.

бельгійці продовжують вигадувати побрехеньки щоб не давати ф-16.
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06.09.2023 00:05 Ответить
Свинособаки голосують власними тельбухами.
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06.09.2023 00:15 Ответить
Фсьо, вибараф нє будєт, булітєні клнчілісь !
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06.09.2023 00:19 Ответить
Гарна робота наших бійців , схвалюю 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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06.09.2023 00:41 Ответить
Теперь выборы проведут у кобздона и пригожина
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06.09.2023 00:46 Ответить
До сраки! Вони нові матеріали намалюють! Там на момент призначення виборів уже був визначений їх результат!
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06.09.2023 04:27 Ответить
Пыня окочурится - выборам трындец... Вангую: октябрь-ноябрь. АМИНЬ !!!
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06.09.2023 08:45 Ответить
"Окочуриться" фізично? По мені - так його, як "фізичної особи", вже давно немає А світу показують "мавпочок", які говорять те, що їм наказують! Якщо ж ти говориш про "фігуральну" його смерть - так це буде означать різку зміну політичного курсу, під впливом погіршення ситуації всередині Росії: в першу чергу - економічної Оголосять про його смерть, витягнуть труп з морозильника і оголосять, що він помер тільки що Навалять на нього, як на "цапа-відбувайла", всі "пройоби" (як Хрущов - на Сталіна) і, прикинувшись "новими демократами", спробують з усіма "помириться" щоб зберегти владу І Росія отримає нову "брєжнєвщину"
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06.09.2023 09:21 Ответить
Я имел ввиду официоз по секель-TV , с музоном в стиле си-бемоль минор. Пусть пыня сдох даже в 17-18-ом , когда в начале марта над кремлем летали боевые вертушки и того жмура подняли на борт вертолета.
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06.09.2023 09:30 Ответить
Ну - цю можливу версію тобі теж "розписав" Інших варіпнтів я не бачу Бо кацапи за своїм менталітетом "демократизацію" не сприймають Всі спроби демократизації суспільства оберталися смертю "демократизатора" або його моральним знищенням : Лжедмитрій І Парло І Олександр ІІ Хрущов Горбачов І знищували їх самі ж кацапи Почитай Салтикова-Щедріна :"История города Глупова" чи "Медведь на воеводстве" Там все прекрасно розписано
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06.09.2023 09:40 Ответить
Вибори, вибори - кандидати - підери!!!
"Шнур"
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06.09.2023 07:57 Ответить
А пачему "листовки" не полетели?
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06.09.2023 09:45 Ответить
 
 