Украинский беспилотник уничтожил российский автомобиль с "избирательными материалами". ВИДЕО

Силы сопротивления Украины обнаружили, что российские военные перевозят избирательные материалы и бюллетени. В результате удара украинских защитников дроном-камикадзе были ликвидированы трое российских военных политработников и их транспортное средство.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Понимая, что выборы на временно оккупированных территориях не согласованы с властями Украины и незаконны, дрон-камикадзе прекратил подготовку к противоправным мерам в отдельно взятом населенном пункте Луганщины", - говорится в сообщении.

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