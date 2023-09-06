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Россияне установили новый пролет на Керченском мосту вместо поврежденного в результате атаки 17 июля. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вместо поврежденного пролета Керченского моста в результате атаки 17 июля в оккупированном Крыму россияне установили новый.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие спутниковые снимки публикует Радио Свобода.

Журналисты сравнили спутниковые снимки за 3 и 5 сентября.

Читайте: Крымский мост не выдерживает больших нагрузок, поэтому оккупанты постоянно перекрывают движение на нем, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+21
Треба ще іпануть...
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06.09.2023 10:00
+14
як би це було так просто, думаєш чекали би на твою цінну пораду?
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06.09.2023 10:03
+13
Треба бити по опорах. Їх важче відновити
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06.09.2023 09:56
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Треба бити по опорах. Їх важче відновити
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06.09.2023 09:56 Ответить
По опорах в раене арки. А лучше в том месте еще потопить какойнибудь танкер, шоб там никто больше не проплыл
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06.09.2023 09:57 Ответить
Опоры подрывают только инженерным подрывом. На дронах и ракетах мало взрывчатки для этого.
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06.09.2023 10:34 Ответить
Це дуже мило - хворому на рак горла вставляють нові зуби. 😊 Це пусте витрачання ресурсів.
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06.09.2023 10:00 Ответить
Відновили пропускну спроможність. Ні, Ваша аналогія невдала.
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06.09.2023 10:28 Ответить
😁 Так вставлені зуби, особливо фарфорові теж дадуть можливість хворому на рак горла якийсь час жувати. Але навряд чи це буде для нього задоволенням, чи продовжить йому життя. 😊
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06.09.2023 10:44 Ответить
так а где рак и как именно он проявляется?
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06.09.2023 13:00 Ответить
Ви про що? Про абстрактний рак уявної ситуації, чи про якийсь конкретний клінічний випадок? 🤔 Якщо про болотну цивілізацію на сзідних кордонах україни, то рак і його метастази проникли не лише у владу, а й у суспільство. Там рак всюди.
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06.09.2023 13:07 Ответить
Я про то, что ничего угрожающего жизни рф как государства сейчас не происходит. Полтора года войны и санкций не привели их к катастрофе. И по этому, у них есть ресурсы, желание и возможности чинить этот сраный мост
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06.09.2023 13:15 Ответить
Півтора роки хвороби на онкологію не завжди вбиває навіть людину, а тут мова йде про цілу країну. 😊 Тому майте терпіння і розширте масштаб події. 😊
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06.09.2023 13:19 Ответить
Треба ще іпануть...
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06.09.2023 10:00 Ответить
Якісь напівміри. Ну й@бнули раз,й@бніть ще раз. І ще раз. Сидять-чекають,поки кацапи баржі понаганяють та проліт відновлять.
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06.09.2023 10:01 Ответить
як би це було так просто, думаєш чекали би на твою цінну пораду?
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06.09.2023 10:03 Ответить
Не складніше ніж перший раз. Який сенс було чекати,поки кацапня наху@вертить там бонових загороджень і баржі порозставляє?
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06.09.2023 10:23 Ответить
той "нескладніший" перший раз готовули більше 3-х місяців.
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06.09.2023 10:24 Ответить
Ой,та не треба казки розповідати. Забив в дрон маршрут та запускай.
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06.09.2023 10:28 Ответить
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06.09.2023 10:29 Ответить
цікаво, скільки маршрутів ти "забив" у дрони та запустив? бо так впевнено розповідаєш, схоже в тебе великій досвід в операціях з "забиття" та підриву ************ мосту. і чого тоді досі ****** на "цензорі", а не "забиваєш" черговий маршрут?
як-то кажуть ******* - не мішки ворочати, чим далі жопа від фронту, тим все простіше виглядає.
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06.09.2023 10:43 Ответить
Нічого сказати-перейшов на особистості. Нах пішов.
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06.09.2023 10:55 Ответить
я тобі питання задав, експерт з підриву мостів, на які в тебе немає відповідей, бо ти здатен тільки *******, на відміну від людей, які роблять справу, та не потребують "савєтов" від "експертів". але до тебеподібних "експертів" такі прості речі все одно не доходять ваша "експертність", як лайно, потребує виходу, щоби дупу не розірвало
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06.09.2023 11:00 Ответить
мабуть цей хлоп зпасинає пілотом Ф-16, а прокидається оператор "Петріот"
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06.09.2023 16:48 Ответить
Чим ??? Афальтом з "великого крадівництва" яким зе-влада похоронила українську ракетну програму ???
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06.09.2023 11:05 Ответить
чого ти не в Генштабі? Залужний велику помилку зробив не запросивши такого фахового консультанта
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06.09.2023 12:37 Ответить
А чого ти пи₴диш?
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06.09.2023 13:59 Ответить
синку, тримай себе в руках, якщо, звісно, ти не кацап
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06.09.2023 16:46 Ответить
ціль визначена. За роботу, брати !
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06.09.2023 10:02 Ответить
Швидко. Росіян не варто недооцінювати.
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06.09.2023 10:07 Ответить
это Нас не стоит недооценивать , не надолго то пролет
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06.09.2023 10:25 Ответить
Вони зробили те, що й мали зробити. До того ж швидко. Я саме на це звернув увагу.
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06.09.2023 10:29 Ответить
давайте спорить. Как надолго?. Если мы крутячие, значит, мы снова должны его повредить быстрее, чем они починили
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07.09.2023 02:19 Ответить
До сраки такі атаки, якщо не завалити опору або арку, то міст ще 100 років простоїть. Не здивуюся, якщо вся Європа в обхід санкцій допомагала його будувати, бо у самих кацапів нічого нормального б не вийшло.
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06.09.2023 10:11 Ответить
Ні, не уся. Якась фірма з Нідерландів.
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06.09.2023 10:31 Ответить
Не вся Европа, но частные фирмы не только Нидерландов заработали в обход санкций, но английские, немецкие, итальянские, шотландские, американские, японские.
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06.09.2023 13:13 Ответить
Нідерландська найбільше засвітилася. Інші "по дріб*язку".
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07.09.2023 21:19 Ответить
Пояс шахида в зубы и ****** подрывать
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06.09.2023 10:35 Ответить
В Киев прибыл госсекретарь США Блинкен
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06.09.2023 10:24 Ответить
Этот мост надо долбить каждый день а не раз в год чтобы украинцы пар выпустили и ЗЕбанде год аплодировали…но зерновая сделка не позволяет же… отмазка есть
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06.09.2023 10:25 Ответить
Опять зрадоботов повылезало.
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06.09.2023 10:37 Ответить
Блинкен за Беней приехал
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06.09.2023 10:48 Ответить
Мост всё равно в пролёте.
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06.09.2023 11:02 Ответить
Якщо вже готувати удар, то масований, задіявши як морські дрони, так і ракетників, дроністів та авіацію, служби реб та інші, тут один найдикіший шершень нічого не вдіє. Навіть бонові загородження не є перешкодою якщо дрони йдуть в одну точку один за одним. Є інженери, є розвідка, все можна при бажанні визначити й спланувати. АРХ М
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06.09.2023 11:44 Ответить
 
 