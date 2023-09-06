Россияне установили новый пролет на Керченском мосту вместо поврежденного в результате атаки 17 июля. ВИДЕО
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Вместо поврежденного пролета Керченского моста в результате атаки 17 июля в оккупированном Крыму россияне установили новый.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие спутниковые снимки публикует Радио Свобода.
Журналисты сравнили спутниковые снимки за 3 и 5 сентября.
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як-то кажуть ******* - не мішки ворочати, чим далі жопа від фронту, тим все простіше виглядає.