Российский оккупант о потерях армии РФ: "За один боевой день в моем полку погибло 49 ребят". АУДИО

За один боевой день украинские воины ликвидировали 49 оккупантов из 247 полка 7 десантно-штурмовой дивизии армии РФ вблизи Старомайорского на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал российский военный Егор Гузенко в аудиосообщении на своем телеграм-канале.

По словам Гузенко, командование 247-го полка игнорирует вопрос поиска и эвакуации трупов.

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