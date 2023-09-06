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Российский оккупант о потерях армии РФ: "За один боевой день в моем полку погибло 49 ребят". АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

За один боевой день украинские воины ликвидировали 49 оккупантов из 247 полка 7 десантно-штурмовой дивизии армии РФ вблизи Старомайорского на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал российский военный Егор Гузенко в аудиосообщении на своем телеграм-канале.

По словам Гузенко, командование 247-го полка игнорирует вопрос поиска и эвакуации трупов.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 266 290 человек (+610 за сутки), 4497 танков, 5685 артсистем, 8682 бронированные машины.
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Топ комментарии
+17
І ти здохнеш,єгорка. Земля бетоном.
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06.09.2023 09:54
+16
какие ребята? ****** может?
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06.09.2023 09:56
+16
Всі рашистькі вбивці-окупанти які прийшли вбивати в Україну мають бути знищені...
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06.09.2023 10:00
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І ти здохнеш,єгорка. Земля бетоном.
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06.09.2023 09:54 Ответить
какие ребята? ****** может?
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06.09.2023 09:56 Ответить
Щось замало . Лише 4% Вбити їх всіх
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06.09.2023 09:58 Ответить
Всі рашистькі вбивці-окупанти які прийшли вбивати в Україну мають бути знищені...
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06.09.2023 10:00 Ответить
Какой культурный кацап, я токо 6 маюков за 2 минуты насчитал, можно сказать интилигент обычно там мат перемат через слово
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06.09.2023 10:00 Ответить
єгорка просто в пєчалі. звичайних слів у нього не вистачає від розпачу, ось і розмовляє незвичайними.
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06.09.2023 10:12 Ответить
Для полку це небагато
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06.09.2023 10:02 Ответить
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06.09.2023 10:03 Ответить
пів сотні за один день? та це не просто багато, це звіздець, як багато.
сходи вбий хоча одного кацапа, щоби казати, що це не багато...
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06.09.2023 10:09 Ответить
Для одного дня це добре . Плюс поранених ще близько 100 . Тиждень таких втрат і полку немає .
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06.09.2023 10:09 Ответить
А на х7я ти п4дло й твої друзі у36ні приперлися в Україну!!! Здохніть всі!
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06.09.2023 10:05 Ответить
Який він військовий .? Гузенко звичайний z-блогер , веде телеграм канал з назвою " тринадцятий " . Те що він одягнув військову форму ще не значить що він воює .
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06.09.2023 10:06 Ответить
скоро цей кацап пересяде з пляшки на швабру.
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06.09.2023 10:10 Ответить
тю, так для полка это и немного.
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06.09.2023 10:14 Ответить
Знов, а що там у кацапів. А що у нас нікому не цікаво.

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06.09.2023 10:15 Ответить
49 *********.
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06.09.2023 11:15 Ответить
Тупа істота! Не може зрозуміти, що робити треба іньше
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06.09.2023 13:14 Ответить
 
 