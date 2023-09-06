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Великобритания (4267) война (46939) танк (1923) Шэппс (9) Грант Шеппс (10)

Минобороны Великобритании подтвердило уничтожение танка Challenger 2 в Украине: Замену не будут присылать. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Великобритании подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в Украине. Новый танк на замену потерянному не будут отправлять.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Грант Шэппс.

Накануне в сети появилось видео, на котором видно как горит танк, похожий на Challenger 2.

"Я могу подтвердить, что информация является корректной и, возможно, это первая потеря, насколько нам известно. Материальные потери - то, что может случаться в зоне боевых действий", - отметил глава Минобороны Великобритании.

По словам Шэппса, российская артиллерия поразила танк, и он сгорел. Однако экипаж из шести человек смог спастись.

Министр добавил, что Великобритания не отправит Украине новый танк на замену потерянному.

Всего Великобритания отправила в Украину 14 танков Challenger 2, только один из них был уничтожен.

Читайте: Новый министр обороны Великобритании Шэппс: Жду продолжения поддержки Украины
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Топ комментарии
+34
Поо поводу замены обратитесь к Владимиру Боневтику Шашлычно-Асфальтному, или к Бене с квартальным сбродом и Слугам НарИда, а бритам и за это мы должны быть благодарны.
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06.09.2023 12:40
+33
Навіщо акцентувати увагу на знищенні техніки, на війні як на війні. Позитив, що екіпаж уцілів.
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06.09.2023 12:37
+31
Головне це наші живі!
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06.09.2023 12:37
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо акцентувати увагу на знищенні техніки, на війні як на війні. Позитив, що екіпаж уцілів.
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06.09.2023 12:37 Ответить
Кацапы все равно раструбят...но еще добавят и перекрутить..
Проще упредить и самим показать...
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06.09.2023 13:35 Ответить
Навіщо акцентувати увагу на знищенні техніки, на війні як на війні. Позитив, що екіпаж уцілів ,і великий антиукраїнськи негатив від "зелідора" після його словесного поносу , висловленого ним в бік міністра оборони Волеса ,заміни знищеній техніці не буде,як і значно скоротилася війскова допомога Англії Україні і її народу ,Відверта антиукраїнська діяльність "зе лідора"
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06.09.2023 13:50 Ответить
Пересічне випорожнення і тупа заангажованість.(((і великий антиукраїнськи негатив від "зелідора" після його словесного поносу , висловленого ним в бік міністра оборони Волеса ,заміни знищеній техніці не буде,як і значно скоротилася війскова допомога Англії Україні і її народу ,Відверта антиукраїнська діяльність "зе лідора"))) дальше вчимося "пересічно " читати і аналізувати не чиюсь зангажованість і не "випорожнюємося" своєю , на форумі а реально те.що подається- (((

У Великій Британії підтвердили знищення танка Challenger 2 в Україні. Новий танк на заміну втраченому не відправлятимуть.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Грант Шеппс. Джерело: https://censor.net/ua/v3441746
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06.09.2023 16:33 Ответить
Поставки в Україну ніяк не завязані на зе, це дипломатія Залужного, його зустрічі,його замовлення, бо для прЗЕ що леопард, що Ірис усе одно. Дають Україні і дають мало,бо оп має зрадників, міністри корупціонери, а закони проти законів
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06.09.2023 16:43 Ответить
Довбаний зелупок ! Ти чого тут розписуєшся за форумчан , сидячи у Європі ? Ану бігом додому , на фронт , захищати свого лідора , бо без нього ми війну програємо , адже якби не він , то нам би нічого не дали ((
Для таких як ти , ідіотів , учора президент Литви коментар дав - Європа не дає нам збою через корупцію що у нас зашкалює !
Де ви такі беретеся ? ((
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06.09.2023 18:57 Ответить
Зелупок , напрутня !
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06.09.2023 22:38 Ответить
Головне це наші живі!
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06.09.2023 12:37 Ответить
а раніше обіцяли замість підбитого нової дати. Значить щось змінилося.
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06.09.2023 12:37 Ответить
Публично сказал нет.
А не публично отправят еще 10. Чтобы отомстить за этот.
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06.09.2023 12:47 Ответить
навряд.
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06.09.2023 13:27 Ответить
подивились на голосування зешобла по деклараціям, і вирішили що ну його нах...й
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06.09.2023 13:00 Ответить
На рахунок заміни неправильний підхід. Вони не в курсі, що це війна і техніка може бути знищена в результаті бойових дій? Жаднюги
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06.09.2023 12:38 Ответить
Поо поводу замены обратитесь к Владимиру Боневтику Шашлычно-Асфальтному, или к Бене с квартальным сбродом и Слугам НарИда, а бритам и за это мы должны быть благодарны.
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06.09.2023 12:40 Ответить
Боже ты мой )) А беня здесь каким боком? ))
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06.09.2023 13:01 Ответить
Любым боком. Как и любой ворюга во время войны. Он крадёт не только деньгами из бюджета, он крадёт ЖИЗНЯМИ наших солдат, так же как и Вова со своей шоблой. ЖИЗНЯМИ. А вам кто платит? Подоляк или Беня?
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06.09.2023 13:09 Ответить
Еще раз. Какое отношение беня имеет к замене танков?
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06.09.2023 13:59 Ответить
Ещё раз поясняю, только учитывая ваше умственное развитие.
19.11.2019 года "суд" простил Бене 7,5 миллиардов гривен долга перед ЩОСУДАРСТВЕННЫМПриваатБанком. https://finclub.net/news/sud-spisal-milliardnyj-dolg-kolomojskogo-pered-privatbankom.html

14.07.2022 года "суд" простил компаниям и предприятиям Бене 4,3 миллиарда гривен из 10.44 гривен задолженности перед бюджетом. https://dnepr.express/ua/post/sud-v-dnepre-prostil-kolomojskomu-dolg-v-4-3-milliarda

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Сколько танков "Челенджер 2" можно было закупить для ЗСУ за эти, прощённые подельнику и другу Зеленского, Бене, на замену потерянного в бою?
Так доходчиво, проплаченный?
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06.09.2023 14:52 Ответить
Ну, я рад что есть хоть какие-то, хоть жиденькие, но аргументы. Для пролетариата сойдет. Но я не пролетариат. Почему по вашей логике нет других, кому списывали миллиардные долги: Фирташ, Ахметов, Пинчук, Медведчук и его кореша, Бойки, Рабиновичи и другой хлам? Логика в Вашем посту есть, но масштабы не те. Купить танки на эти деньги-то можно было, только сами танки - это не 100% расходов. Есть еще обслуживание, топливо, запчасти, боеприпасы и т.д. И чтобы сильная армия была нужна, как ни странно сильная экономика, которую и за 10 лет тяжело построить. Надо лет 10-20 чтобы ВВП рос на 10-12% в год. Тогда можно и танках рассуждать. А так - за 30 лет довели страну до нищеты - куда же власть за 30 лет смотрела?

И оставьте, плиз, свои домыслы о "проплаченных", об "умственном развитие" и т.д. при себе.
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06.09.2023 16:16 Ответить
Действительно, какой ты пролетарий. Ты люмпен-пролетарий на службе олигархата, т.е. чмо на должности троля работающий Иудой.
До 24 июля 2023 года под каким погонялом тут 33 тетрадрахмы отрабатывал, убогий?
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06.09.2023 16:35 Ответить
Понятно, по теме больше нечего сказать?
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07.09.2023 12:39 Ответить
По теме? Иди нах..й.
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07.09.2023 18:17 Ответить
Жиденьким посрал, пролетарий?
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07.09.2023 18:43 Ответить
А вот и свежак про бока Бени. Свежак на 8,4 миллиарда гривен.

https://biz.censor.net/news/3441801/nabu_peredalo_do_sudu_spravu_proty_bankiriv_kolomoyiskogo_pro_rozkradannya_koshtiv_pryvatbanku_na_84
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06.09.2023 15:27 Ответить
Еще раз. Ты не дебил?
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07.09.2023 18:42 Ответить
Ты не дебил?
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07.09.2023 18:39 Ответить
Яким боком? А хто ,разом з ******, посадив цю зеплісняву у опу?
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06.09.2023 13:44 Ответить
Тобто ти захищаєш британців які не хочуть нам надати танки на заміну так ? І ***** що зсу вони потрібні так?
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07.09.2023 17:38 Ответить
Ты случайно не за Зеленского с Слуг голосовал?
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07.09.2023 18:16 Ответить
А британцы что ОБЯЗАНЫ нам давать танки на замену?
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07.09.2023 18:45 Ответить
А чому не зобов'язані??
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09.09.2023 21:31 Ответить
И что тут такого? Танк это расходный материал на войне, как и любая другая техника или любое вооружение. Не существует в мире танка который нельзя уничтожить, как и обороны которую невозможно прорвать. Ну, на мокшанских болотах сегодня будет радостного визга по этому поводу аж до усирачки.
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06.09.2023 12:38 Ответить
Вже вчора було. "жмих" цим танком хизувався. Мовляв, "только стоіло заєхать в россію, і "нікогда нє унічтожавшійся протівніком" прєвратілся в мєталлолом".
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06.09.2023 12:41 Ответить
На болотах радісне скавуління?А повинно б бути здивування.Всі танки,що одержали українці вже були знищені,як казав *****.Конашенков і шойгу підтверджували.Шойгу трохи з цифрами "приуменшив "перемогу"-то це той 12 танк.
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06.09.2023 16:26 Ответить
До Великобритании на танках несколько тяжело приехать Британцы- это фронтмены, они первые поставили танки, это был символический жест. А затем уже все остальные подтянулись. Они первые поставили противотанковые ракеты, первые противокорабельные ракеты, первые поставили далекобойные ракеты шторм шадоу. Они пробивают двери, а затем Шольцы и Макроны с Байденом уже подтягиваются.
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06.09.2023 12:44 Ответить
Британцы- это фронтмены, они первые поставили танки - це помилкове твердження. Першими були поляки, здається.
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06.09.2023 13:43 Ответить
Перші поставили ЗАХІДНІ танки, західного калібру. Радянські танки не враховуються.
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06.09.2023 15:47 Ответить
най буде ... А не Лео ??
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07.09.2023 21:22 Ответить
Ні челенджери
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08.09.2023 01:25 Ответить
Не надсилатиме. Не жлобіться. Виділіть ще 14 таких танків.
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06.09.2023 12:40 Ответить
Попроси майбутнього посла у Британії рєзніковича , нехай оплатить із свого мільярдного офшору , за 14 шт там така мізерна сума , що навіть відсотки перекриють .
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06.09.2023 19:03 Ответить
Головне, що екіпаж вижив.

Але те, що заміну не дадуть, демотивує: звісно, нам ніхто нічого не винен, але хіба в нас так багато тих челенджерів? Кожен на вагу золота
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06.09.2023 12:41 Ответить
Будуть Абрамси
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06.09.2023 13:46 Ответить
Навпаки, це мотивує. коли танків забагато, то поводяться, як кацапи весною-2022: віддавали нам цілі танки бо закінчилася соляра і т.п.
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06.09.2023 14:13 Ответить
Зате кацапам черговий раз є чим вяааалічєствіннна так ваааазгардітццца - жодна "Армата" не була знищена... і най праааклятіє амєрікоси всруться от заздрощів А в чьом сііікрєт нєубіваємаасті "Армати", а в том, шта ійо там ньєтттъ
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06.09.2023 12:43 Ответить
Відносно нових чи відновлення по потребі ремонту. Не тут дискусії проводити і не тут інформацію викладати. Забагато галасу, піару зеленої преси. ЗСУ знають, що робити, де робити і від кого допомогу отримувати.
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06.09.2023 12:43 Ответить
Чому такий ажіотаж?
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06.09.2023 12:50 Ответить
Екіпаж танку налічує 4 особи.
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06.09.2023 12:54 Ответить
Навіщо показувати русні наші втрати.навіщо давати їм підстави для радості. Епізод знято військовими ЗСУ . Навіщо було поширювати.
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06.09.2023 12:55 Ответить
Начебто русня уявлення не має про наші втрати,та що і як вони знищили.А поширювати треба,щоб суспільство бачило реальність,не жило у своїх комфортних фантазіях про "1:8", невразливі чудо-танки,та остаточно не перетворилось на страусів.
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06.09.2023 13:06 Ответить
Не треба просто недооцінювати русню. Танк дійсно дуже міцний. В Іраку один з челенджерів отримав біля 70 пострілів з РПГ і залишився вцілилим.
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06.09.2023 13:39 Ответить
Так,цілком згодний з вами.Танк згорів,але башту не втратив,що доводить вдалість його компоновки,та концепції ,направлену в першу чергу на захист екіпажу,а це головне бо залізо можно ще наклепати.
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06.09.2023 14:04 Ответить
70 пострілів б****. Вот так и создаются сказки про вундервафли диванными дебилами.
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06.09.2023 16:00 Ответить
Спасибо, что рассказали, как создаются сказки) Ну не всем же нужно быть дебилами, некоторым нужно быть умными

Редактор журнала Defense Analysis Фрэнсис Туса рассказал BBC News Online:

«Апачи не имеют тяжелой брони, и чтобы их сбить, достаточно одной реактивной гранаты (РПГ). Сравните это с одним британским «Челленджером» возле Басры, который выжил после попадания 70 гранатометов».

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2905817.stm

Учись студент.
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06.09.2023 16:17 Ответить
Кто еще, если не диванный дебил, станет сравнивать броню танков и вертолетов? Ахах.
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06.09.2023 16:22 Ответить
Пересічний ! Ти чого не вдома ? Тут тебе зачекалися , немає кому кількість влучань у челенджер порахувати((
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06.09.2023 19:06 Ответить
Яких саме "гранатомьотов " ?(( Одна справа СПГ , зовсім інша АГС , цих він у лобову і тисячу витримає ((
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06.09.2023 19:10 Ответить
РПГ в оригіналі( RPG), зайдіть подивиться по моєму посиланні.
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06.09.2023 22:53 Ответить
У россиян с вертолета К-52 ПТРК бьет на 10 км, наша Стугна - на 5км. Будет тяжело, такие дела. Без воздушного прикрытия.
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06.09.2023 13:03 Ответить
Сказали ж, що в танк поцілила артилерія (Хоча інші казали, що наїхав на міну)
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06.09.2023 14:16 Ответить
Великобритания отправит Украине боевые разведывательные бронированные машины «Scimitar» семейства CVR(T). Посчитали что так лучше.
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06.09.2023 13:06 Ответить
у Бельгії 140 штук на зберіганні, зняті з озброєння. Хай нам віддадуть хоч 50 штук. Якщо звісно африканцям ще не продали. Я так розумію це той самий Скорпіон тільки з гарматою 30 мм. А не 76.
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06.09.2023 13:44 Ответить
Из 14 танков один сгорел а шум такой будто Киев сдался. Тупые ослы, танки это расходный материал на войне.
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06.09.2023 13:09 Ответить
Расходный материал это ваше совковое барахло. А Челленджеры надо беречь.
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06.09.2023 13:46 Ответить
Любой танк это расходный материал в войне.
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06.09.2023 14:32 Ответить
отрехтуем ,дыры заварим
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06.09.2023 13:13 Ответить
у цьому випадку вже ні, там хібащо катки вціліли
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06.09.2023 13:44 Ответить
А що з танком сталося, по вашому. Чим його підбили?
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06.09.2023 14:19 Ответить
Написали ж - накрили артою. 152 зверху мабуть ніякий танк не витримає. Пишуть, що екіпаж вцилів, значить дуже поряд. І не раз.
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07.09.2023 21:21 Ответить
Абрамсы на подходе
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06.09.2023 13:15 Ответить
у кацапів рахунок згорілих танків скоро відмітки в 5 тисяч досягне, і що?
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06.09.2023 13:30 Ответить
На війні підбили танк - топ новина для світової преси.
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06.09.2023 13:46 Ответить
Потому что "впервые в истории". Так во всех заголовках.
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06.09.2023 13:52 Ответить
Ну так і війна такого маштабу та й не з повстанцями, а з армією яку і досі вважають другою у Світі. Тому не бачу нічого дивного.
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06.09.2023 14:00 Ответить
Придумывают вундервафлю из оружия, а потом удивляются что оно горит. Непонятно, этим занимаются в коммерческих целях, или дело в диванных идиотах.
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06.09.2023 14:24 Ответить
Екіпаж з шести осіб?
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06.09.2023 13:52 Ответить
Выглядит хреново. Экипаж точно выжил?
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06.09.2023 13:57 Ответить
Башта на місці,отже миттєвого загоряння та детонування бк не було.
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06.09.2023 14:09 Ответить
Буває танк взагалі як новенький, тільки маленька дірка в броні, а екіпаж мертвий. Сподіваюся з цим екіпажем все добре.
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06.09.2023 14:25 Ответить
учора сайт звідки беру щоденну інфу з посиланням на американську авторитетну та відому газету назвав цифру втрат українців під роботиним та назвав конкретні підрозділи.

сьогодні та новина видалена.
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06.09.2023 14:18 Ответить
timeZe?
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06.09.2023 15:15 Ответить
уперше про такий чую. ні.
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06.09.2023 16:03 Ответить
timeZe не зміг навіть знайти в інтернеті.

цо то є, прошу пана?
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06.09.2023 16:05 Ответить
Те, що працює за принципом 60:40 і має джерелом, скоріше за все, СЗР русні.
Навіть рекламувати не хочу. Тут на нього часто посилання дають.
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07.09.2023 08:41 Ответить
ну, мені вистачає моїх джерел.

обійдуся.
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07.09.2023 14:32 Ответить
У скількох війнах великої інтенсивності проти чужої армії, у якої є все, приймали участь ці танки? Якби вони приймали участь у стількох війнах як радянські т64-72-80... той було б і більше втрат. Немає про що говорити навіть. Чудо зброї не буває. Є якісна і менш якісна, перша при грамотному використанні зможе більше пропрацювати і не знищили свій екіпаж. Ось і все.
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06.09.2023 14:20 Ответить
на тлі перегнаного МІ8 в Україну для бункерного знищення такого танка це перемога державного масштабу і будуть герої нагородження та народні гуляння
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06.09.2023 15:24 Ответить
 
 