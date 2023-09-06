Минобороны Великобритании подтвердило уничтожение танка Challenger 2 в Украине: Замену не будут присылать. ВИДЕО
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В Великобритании подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в Украине. Новый танк на замену потерянному не будут отправлять.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Грант Шэппс.
Накануне в сети появилось видео, на котором видно как горит танк, похожий на Challenger 2.
"Я могу подтвердить, что информация является корректной и, возможно, это первая потеря, насколько нам известно. Материальные потери - то, что может случаться в зоне боевых действий", - отметил глава Минобороны Великобритании.
По словам Шэппса, российская артиллерия поразила танк, и он сгорел. Однако экипаж из шести человек смог спастись.
Министр добавил, что Великобритания не отправит Украине новый танк на замену потерянному.
Всего Великобритания отправила в Украину 14 танков Challenger 2, только один из них был уничтожен.
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Проще упредить и самим показать...
У Великій Британії підтвердили знищення танка Challenger 2 в Україні. Новий танк на заміну втраченому не відправлятимуть.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Грант Шеппс. Джерело: https://censor.net/ua/v3441746
Для таких як ти , ідіотів , учора президент Литви коментар дав - Європа не дає нам збою через корупцію що у нас зашкалює !
Де ви такі беретеся ? ((
А не публично отправят еще 10. Чтобы отомстить за этот.
19.11.2019 года "суд" простил Бене 7,5 миллиардов гривен долга перед ЩОСУДАРСТВЕННЫМПриваатБанком. https://finclub.net/news/sud-spisal-milliardnyj-dolg-kolomojskogo-pered-privatbankom.html
14.07.2022 года "суд" простил компаниям и предприятиям Бене 4,3 миллиарда гривен из 10.44 гривен задолженности перед бюджетом. https://dnepr.express/ua/post/sud-v-dnepre-prostil-kolomojskomu-dolg-v-4-3-milliarda
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Сколько танков "Челенджер 2" можно было закупить для ЗСУ за эти, прощённые подельнику и другу Зеленского, Бене, на замену потерянного в бою?
Так доходчиво, проплаченный?
И оставьте, плиз, свои домыслы о "проплаченных", об "умственном развитие" и т.д. при себе.
До 24 июля 2023 года под каким погонялом тут 33 тетрадрахмы отрабатывал, убогий?
https://biz.censor.net/news/3441801/nabu_peredalo_do_sudu_spravu_proty_bankiriv_kolomoyiskogo_pro_rozkradannya_koshtiv_pryvatbanku_na_84
Але те, що заміну не дадуть, демотивує: звісно, нам ніхто нічого не винен, але хіба в нас так багато тих челенджерів? Кожен на вагу золота
Редактор журнала Defense Analysis Фрэнсис Туса рассказал BBC News Online:
«Апачи не имеют тяжелой брони, и чтобы их сбить, достаточно одной реактивной гранаты (РПГ). Сравните это с одним британским «Челленджером» возле Басры, который выжил после попадания 70 гранатометов».
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2905817.stm
Учись студент.
сьогодні та новина видалена.
цо то є, прошу пана?
Навіть рекламувати не хочу. Тут на нього часто посилання дають.
обійдуся.