Еврейская конфедерация ответила на очередные антисемитские заявления Путина в адрес Зеленского: Пытается оправдать вторжение. ВИДЕО

В Еврейской конфедерации Украины прокомментировали заявления российского диктатора Владимира Путина, обвинившего президента Зеленского в якобы покрывании "неонацистского режима".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление конфедерации.

Ранее Путин заявил, что "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства".

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"Считаем необходимым заявить. Во-первых. Владимир Зеленский – законный и демократически избранный большинством украинских граждан Президент. Этот выбор сделал именно украинский народ, а не западные кураторы, как утверждает Путин. Украина, в отличие от России, - демократическое государство, в котором президенты не назначаются пожизненно. То, что во главе государства оказался этнический еврей, дает еврейской громаде Украины лишь дополнительный повод для гордости.

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Во-вторых. Украинский неонацизм – абсолютный миф, рожденный российской пропагандой. Украинская еврейская громада никогда в современной истории не развивалась и не процветала так, как в независимой Украине. Пик этого расцвета пришелся как раз на начало 2022 года.

В-третьих. Граждане Израиля занимают искреннюю проукраинскую позицию. Многочисленные социологические опросы показывают неизменно высокую поддержку израильтян Украины на уровне около 80%. В ходе российских обстрелов в Украине погибают, в частности, и евреи. В рядах ВСУ сегодня воюют многие этнические евреи из Украины и Израиля.

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В-четвертых. В период Холокоста инициаторами и исполнителями "окончательного решения еврейского вопроса" были именно нацисты.

Что касается украинцев-коллаборационистов, то во время Второй мировой войны коллаборанты были во всех странах Европы. При этом в Советском Союзе большинство коллаборантов составляли именно россияне. По некоторым данным, с вермахтом сотрудничали до 500 тысяч россиян", - отметили в конфедерации.

Там подчеркнули, что считают заявления российского диктатора очередной попыткой страны-агрессора использовать неонацистские нарративы для оправдания своего вторжения в Украину.

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