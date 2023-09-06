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антисемитизм (230) евреи (305) Путин (29870)

Еврейская конфедерация ответила на очередные антисемитские заявления Путина в адрес Зеленского: Пытается оправдать вторжение. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Еврейской конфедерации Украины прокомментировали заявления российского диктатора Владимира Путина, обвинившего президента Зеленского в якобы покрывании "неонацистского режима".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление конфедерации.

Ранее Путин заявил, что "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства".

"Считаем необходимым заявить. Во-первых. Владимир Зеленский – законный и демократически избранный большинством украинских граждан Президент. Этот выбор сделал именно украинский народ, а не западные кураторы, как утверждает Путин. Украина, в отличие от России, - демократическое государство, в котором президенты не назначаются пожизненно. То, что во главе государства оказался этнический еврей, дает еврейской громаде Украины лишь дополнительный повод для гордости.

Также читайте: Чтобы очернить Украину, Кремль прибегает к теме антисемитизма, - Госдеп США

Во-вторых. Украинский неонацизм – абсолютный миф, рожденный российской пропагандой. Украинская еврейская громада никогда в современной истории не развивалась и не процветала так, как в независимой Украине. Пик этого расцвета пришелся как раз на начало 2022 года.

В-третьих. Граждане Израиля занимают искреннюю проукраинскую позицию. Многочисленные социологические опросы показывают неизменно высокую поддержку израильтян Украины на уровне около 80%. В ходе российских обстрелов в Украине погибают, в частности, и евреи. В рядах ВСУ сегодня воюют многие этнические евреи из Украины и Израиля.

Также читайте: Заявления Лаврова оскорбляют жертв Холокоста и дополняют его предыдущие антисемитские высказывания, - Боррель

В-четвертых. В период Холокоста инициаторами и исполнителями "окончательного решения еврейского вопроса" были именно нацисты.

Что касается украинцев-коллаборационистов, то во время Второй мировой войны коллаборанты были во всех странах Европы. При этом в Советском Союзе большинство коллаборантов составляли именно россияне. По некоторым данным, с вермахтом сотрудничали до 500 тысяч россиян", - отметили в конфедерации.

Там подчеркнули, что считают заявления российского диктатора очередной попыткой страны-агрессора использовать неонацистские нарративы для оправдания своего вторжения в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Путина хроническая антисемитская фиксация на этническом происхождении Зеленского, - МИД Украины
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Топ комментарии
+25
Так ***** етим самым своим обвинением сам проявил свою нацистскую сущность
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06.09.2023 13:06
+17
В ***** лиса голова виглядає як ******. Путін-це терорист і воєнний злочинець. Його і все керівництво російської недодержави включаючи пропагандистів треба судити і стратити.
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06.09.2023 13:05
+15
Путин говорит: «Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел» Это анекдот от премьер-министра Албании. Он рассказал его на международном форуме
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06.09.2023 13:18
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Правила форума Совет форумчан
Путин - он же Шеломов - он же ЕВРЕЙ - он же военный преступник и косит под русского .
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06.09.2023 13:25 Ответить
Он же неонацист. С его же слов - кто как обязывается, тот тем и называется
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06.09.2023 13:45 Ответить
Ага, ещё путина запиши в евреи, кацапская антисемитка!
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07.09.2023 13:56 Ответить
ПОЦ не доделанный , у путина МАМА еврейка ( Шеломова ) , У евреев национальность определяется ПО МАМЕ !!
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07.09.2023 18:54 Ответить
Щаз! Оно будет мне, еврейке в ...надцатом поколении, рассказывать что-то о фамилии Шеломов?!

"Значение и история фамилии Шеломов

Фамилия Шеломов ведет свое начало от прозвища Шелом. В его основе, вероятно, лежит старинное слово «шелом», то есть «шлем» - старинный воинский металлический головной убор, защищавший от ударов холодным оружием. Соответственно, Шеломом, скорее всего, прозвали мастера, изготовлявшего боевые шлемы и другие доспехи. Поэтому прозвище Шелом относится к числу так называемых «профессиональных» именований, указывающих на род занятий предка.

Кроме того, слово «шелом» на Руси также имело значение «холм», «бугор». Поэтому не исключено, что Шеломом прозвали того, кто жил на холме. Шелом легло в основу фамилии Шеломов. Шелом, со временем получил фамилию Шеломов.

Фамилия Шеломов в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России (татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства дальнего предка человека по мужской линии.

Фамилия Шеломов является слабораспространенной в регионах России и ближнего зарубежья. В ссылающихся ретроспективных грамотах носители фамилии были важными персонами из русского владимирского дворянства в XVII-XVIII веках, имевших значительную власть и почести. Исторические свидетельства фамилии можно обнаружить в перечне жителей Древней Руси в пору царствования Иоана Грозного. У царя существовал особый реестр княжеских и лучших фамилий, которые вручались близким только в случае особых заслуг или поощрения. В следствии чего настоящая фамилия донесла собственное первичное обозначение и является исключительной..

Написание фамилии латиницей: SHELOMOV"
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08.09.2023 01:12 Ответить
Щассс . Шало́м (ивр. ‏שָׁלוֹם‏‎ [ʃaˈloːm]) - слово на иврите, означающее «мир». Я пол жизни прожила на ул. Привозной ( Вплотную возле Одесского привоза ) и она мне будет рассказывать за евреев !!! Милочка , дишите воздухом и не спорте . Не портите всем здоровье !!
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08.09.2023 18:49 Ответить
Спор коренной одесситки с уроженкой Днепра начинает становиться бессмысленным.

Последний аргумент - выдержка из Википедии:

"Мать - Мария Ивановна Путина (урождённая Шеломова) (17 октября 1911 - 6 июля 1998)[25], происходила из деревни Заречье Тверского уезда Тверской губернии, где и познакомилась с Владимиром Спиридоновичем[20], также работала на заводе, пережила блокаду Ленинграда."

То есть, вы всерьёз полагаете, что малограмотная крестьянка из российских глубеней (куда, кстати, не доходила черта оседлости, и где евреям селиться не позволялось, да они и не стремились, имея разрешенной территорией благодатную, обильную и сытную Украину и Белоруссию!) была таки да? Только потому что русское слово "шелом" нечаянно совпало фонетически с ивритским "шолом"?

Бритва Оккама нам всем в помощь...
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08.09.2023 19:41 Ответить
Дама , в Википедию любой может записать , что он хочет ( см. правила ) И ОНО еще , что - то хочет мне доказать . У меня был сосед - СЕМА Иванов - коренной еврей , но по паспорту русский .... .. И что ???
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08.09.2023 21:50 Ответить
ось тут ти брешеш
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06.09.2023 14:15 Ответить
В ***** лиса голова виглядає як ******. Путін-це терорист і воєнний злочинець. Його і все керівництво російської недодержави включаючи пропагандистів треба судити і стратити.
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06.09.2023 13:05 Ответить
Так ***** етим самым своим обвинением сам проявил свою нацистскую сущность
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06.09.2023 13:06 Ответить
+100500.
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06.09.2023 13:11 Ответить
В очередной раз)
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06.09.2023 13:40 Ответить
уявляєте ! Якщо б на посту президента був етнічний німець
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06.09.2023 13:07 Ответить
Це я уявляю..Але коли ми нарешті почнемо уявляти там етнічного українця ???..
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06.09.2023 13:23 Ответить
Так были уже, Кравчук, Кучма, вам легче жилось?
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06.09.2023 18:46 Ответить
Я на нарэчіях не розумію.. Вивчайте мову держави, яка переможе у війні з кацапською ордою..
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06.09.2023 20:11 Ответить
" Пік розквіту єврейської громади припав на початок 2022 року ..."
Вибачте, а від чого вона " розквітла" в час, коли вся Україна" хилилася "...!?
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06.09.2023 13:07 Ответить
Якщо «розквітом» називати той факт, що в керівництві України більшість етнічних євреїв.
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06.09.2023 13:10 Ответить
...Там українців немає ...!
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06.09.2023 13:17 Ответить
Почитайте про розвиток ракових клітин...
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06.09.2023 13:25 Ответить
Роланд це на честі нацистського підрозділу часів другої свтової? Ну і про всяк випадок, я старий і тому не у війську, мій син у війську. А от, що ви пан Ролад за бугром робите (судячи з вашого прапорця). Який ви засланий козачок, і до того ж, пана Зеленського, що називає себе президентом я не поважаю і за нього не голосував, а також не вірю його присязі на інавгурації. Для нього Пересопницьке євангіліє не святиня, а Конституцію України на той час він не знав взагалі (на мою думку).
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06.09.2023 14:30 Ответить
Тому в них і.... додатковий привід для гордості. Мабуть усі вони з 73 відсоткових. Тобто ничого поганого зараз не коїться. Тобто їх лідор взагалі ні при чому. Падли
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06.09.2023 13:42 Ответить
Кацап " Роланд d5445c0f", в Україні антисемітизму немає, антисемітизм поширюють тільки такі як ти кацапи, агенти хуьла.
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06.09.2023 15:26 Ответить
Кацап, араби і кацапи = друзі і союзники. І те, що ти тут пишеш = методичка кремля
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06.09.2023 15:40 Ответить
"Єврейська конфедерація відповіла .."..Нажаль, такі відповіді тільки тоді,коли когось з маланців забіжають..
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06.09.2023 13:10 Ответить
Який же ж цей облізлий пацюк огидний і зовнішньо, і в думках... Час вже придушити цю гниду, думаю, що навіть в Парашії особливого кіпішу, якщо це плешиве чмо "випадково" захлинеться власним лайном в туалеті не буде.
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06.09.2023 13:14 Ответить
Чому так всі звертають і опікуються єврейським питанням в Україні. Коли я дивлюся на нашого військового то перше, що спадає на думку - як їм тяжко. За приналежність його до якоїсь національності навіть і не думаю, а якщо і подумаю то - як їм тяжко.
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06.09.2023 13:15 Ответить
Бо якщо не дати цим євреєм красти з держбюджету України то буде черговий геноцид, голокост євґрейського наріду ...
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06.09.2023 13:32 Ответить
Крадуть всі і я б не вирізняв якусь національність, хіба, що партію - "Слуга народу". Крадуть наче живуть останній день.
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06.09.2023 13:49 Ответить
Тому що в нас є шизофреничний закон проти антісемитизму, а на титульну націю - всім походу насрати. Давайте візьмемо приклад з Польші, і введемо кримінальну відповідальність за ненависть до Українців. Якщо хтось хоче до своєї етнічної держави (Ізраїль, Вьетнам, Бразилія тощо) - кордони відкриті, беріть своє майно, та, допобачення.
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06.09.2023 14:52 Ответить
Кацапы просто проецируют собственные деяния на Украину,вот и всё.
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06.09.2023 13:18 Ответить
***** уже не знает что говорить и чушь мелет
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06.09.2023 13:19 Ответить
Путин говорит: «Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел» Это анекдот от премьер-министра Албании. Он рассказал его на международном форуме
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06.09.2023 13:18 Ответить
хотілося б щоб такі заявили лунали від євроїської громади не лише України, а особливо бажано від Ізраілю
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06.09.2023 13:29 Ответить
***** жалуецця хадокам на еврея-нациста Зеленского

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06.09.2023 13:29 Ответить
мурло тупе !!
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06.09.2023 13:31 Ответить
найбільший єврейський центр у Європі знаходиться в Дніпрі.. А так да, хАлАкост... ))) ****, яке воно дебільне!!
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06.09.2023 13:32 Ответить
А что Украине и Днепру от этого центра? Или от Израиля? Ну, кроме озабоченности, гордости укр евреями и соц опросов с высокой поддержкой? Пусть забирают всех своих, нам не жалко!
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06.09.2023 19:07 Ответить
поки євреї ізраїля мовчать та допомагають зброєю путіну доти євреям віри нема.
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06.09.2023 13:35 Ответить
А що про це говорить Тель Авів?
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06.09.2023 13:39 Ответить
***** на концерте ждет еврей кабздон и херой ************ пригожин --- очень ждет
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06.09.2023 13:58 Ответить
те, як Західний світ співпрацював з куйлом у фінансово-економічній сфері ,спонсоруючи казну 3,14рації,вказує на тісну співпрацю рашистського терористичного режиму на чолі з куйлом із фінансами єврейських власників .
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06.09.2023 13:59 Ответить
Підписанти заяви:
Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін
Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх
Директорка Єврейської конфедерації України Інна Іоффе
Проте вікі каже, що Головний рабин України - це Асман Моше Реувен.
Незрозуміло, то ця конфесія підтримує лідора?
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06.09.2023 13:59 Ответить
там їх (організацій, конгресів, конфедерацій) кілька. і тільки вони знають - хто кому рабінович.
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06.09.2023 15:31 Ответить
Набрався в свого коня антисемітизму. А саме якесь неприємне те, що Бібі лише запопадливо хіхікає, чисто бацька обітаванний. При Голді таке б з рук не зійшло.
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06.09.2023 14:02 Ответить
Бо вона українка єврейського походження. В ті часи б ***** сказало, что хахли правлять Ізраїлем ))
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06.09.2023 14:11 Ответить
про шо мелеш - батько Голди був кантоністом і відслужив в русской армії, у звязку з чим мав право проживати в Києві, але через певний час виїхав у США
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06.09.2023 14:38 Ответить
це враження маленької дівчинки, яка чула нерозсудливі роздуми своїх батьків. Є така штука як конкуренція. А якщо іншим "ремеслєннікам" теж вдалося осісти в Києві ( не забувайте - там була і синагога, мо й не одна), і єврейське кладовище. Яка чєрта осєдлості? А справа Ющинського? Хто був приказчиком на цегляних заводах?
От після скандальної тієї справи дійсно потік замовлень міг би впасти. З іншої сторони - якщо меблі дійсно якісні, то мені начхати ким вони зроблені. Бо купляти грубо збиті якимсь невміюком, лише тому, що він із мого села, якось не по фен-шую.
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06.09.2023 15:40 Ответить
Друже, щось ти заливаєш. Від тебе смердить кацапським антисемітом. Путін таки *****? Скажи.
Кацапи люто ненавиділи євреїв, через те і були "черты оседлости евреев". Через це в усіх містах московської імперії не любили євреїв і в Києві теж, про що вона і писала.
Саме тому Голда ненавидіти повинна якраз кацапів, їхній гнилий рузьге мір. Про ненависть до українців (вона навіть мріяти не могла, що Україна знову відродиться, як держава) не чув.
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06.09.2023 15:36 Ответить
були і росіяни (Полонська-Василенко), були і поляки, були і Сірки якого грав Яковченко.
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06.09.2023 15:55 Ответить
Брешеш тут тільки ти. Хто тобі щось про якогось батька казав? - Я?
Ти *******, що вона ненавиділа українців. А підтверджуєш брехню її словами про антисемітихм в РІ, зокрема і в Києві, в якому зокрема, на жаль, крім українців проживали і кацапи, звідки ростуть роги. Додам, що антисемітизм є абсолютно в усіх націях, частина українців не виключення. По такій логіці вона повинна нанавидіти весь світ, як кацапи. Але це не привід Голді ненавидіти чомусь саме нас. Бо вона була тітка не дурна, і розуміла, що знамя борьби проти євреїв у Гітлера підхопив його друг Йося і савєцкій саюз.
А я питав про *****, а в тебе що, язик не повертається? путін - *****?
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06.09.2023 16:05 Ответить
повинна - ключове слово. Але не треба творити собі кумира. Всі люди - в чомусь помиляються. Та й чи вона нам потрібна зараз? Нам потрібен українець Зеленський, раз вже волею долі грає роль президента. Хай увійде в роль так, аби вже з неї його ніхто не здвинув. Навіть зінка (чи лєнка?).
Сьогодні одну бородату бабушку не привезли на засідання апеляційного суду. І прокурор(!) не знає - чому? Я вже як хороший фантаст і мрійник подумав: а якщо найвеличніший поїхав у америку не сам, а разом із бабушкою і завхозом. Ну типу для шоб потоваришувати з бідоном. А бідон дасть йому щось добре взамін, а цих двох оставить собі.
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06.09.2023 15:52 Ответить
Та я просто згадав за неї, як за вихідця з України, щоб показати абсурдність чергового висеру *****.
Якщо розібратись, думаю, вона не замислювалась, що колись ми зможемо вирватись з московського ярма, тому їй, думаю, було байдуже. Проте думаю, що, якби вона була жива зараз, то підтримала б нашу боротьбу проти кацапів, на відміну від теперішньої влади Ізраїлю (слава Богу у них, як і в нас владу можна змінити)
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06.09.2023 16:12 Ответить
Пыня ************!
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06.09.2023 14:20 Ответить
Воно іпануте на всю голову,як це хворе можливо слухати,йому сци в очі, він буде говорити що цє дощ іде.
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06.09.2023 14:25 Ответить
Путин *****.
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06.09.2023 14:27 Ответить
"В Радянському Союзі більшість колаборантів складали саме росіяни. За деякими даними, з вермахтом співпрацювало до 500 тисяч росіян"
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06.09.2023 15:23 Ответить
нацистский ***** обвиняет в нацизме Украинцев!его место в Гааге и потом на висилице!
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06.09.2023 15:50 Ответить
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06.09.2023 15:54 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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06.09.2023 15:55 Ответить
кацапський поц,тупе,дурне,кроваве,тяне.тільки на копито від чорта.
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06.09.2023 19:28 Ответить
Скоріше він монголо татарський чорт.
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07.09.2023 06:54 Ответить
Все точно, тільки путіна цитували ЗМІ в усьому світі, а цю заяву майже ніхто не поширював.
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07.09.2023 06:52 Ответить
 
 