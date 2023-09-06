Еврейская конфедерация ответила на очередные антисемитские заявления Путина в адрес Зеленского: Пытается оправдать вторжение. ВИДЕО
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В Еврейской конфедерации Украины прокомментировали заявления российского диктатора Владимира Путина, обвинившего президента Зеленского в якобы покрывании "неонацистского режима".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление конфедерации.
Ранее Путин заявил, что "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства".
"Считаем необходимым заявить. Во-первых. Владимир Зеленский – законный и демократически избранный большинством украинских граждан Президент. Этот выбор сделал именно украинский народ, а не западные кураторы, как утверждает Путин. Украина, в отличие от России, - демократическое государство, в котором президенты не назначаются пожизненно. То, что во главе государства оказался этнический еврей, дает еврейской громаде Украины лишь дополнительный повод для гордости.
Во-вторых. Украинский неонацизм – абсолютный миф, рожденный российской пропагандой. Украинская еврейская громада никогда в современной истории не развивалась и не процветала так, как в независимой Украине. Пик этого расцвета пришелся как раз на начало 2022 года.
В-третьих. Граждане Израиля занимают искреннюю проукраинскую позицию. Многочисленные социологические опросы показывают неизменно высокую поддержку израильтян Украины на уровне около 80%. В ходе российских обстрелов в Украине погибают, в частности, и евреи. В рядах ВСУ сегодня воюют многие этнические евреи из Украины и Израиля.
В-четвертых. В период Холокоста инициаторами и исполнителями "окончательного решения еврейского вопроса" были именно нацисты.
Что касается украинцев-коллаборационистов, то во время Второй мировой войны коллаборанты были во всех странах Европы. При этом в Советском Союзе большинство коллаборантов составляли именно россияне. По некоторым данным, с вермахтом сотрудничали до 500 тысяч россиян", - отметили в конфедерации.
Там подчеркнули, что считают заявления российского диктатора очередной попыткой страны-агрессора использовать неонацистские нарративы для оправдания своего вторжения в Украину.
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"Значение и история фамилии Шеломов
Фамилия Шеломов ведет свое начало от прозвища Шелом. В его основе, вероятно, лежит старинное слово «шелом», то есть «шлем» - старинный воинский металлический головной убор, защищавший от ударов холодным оружием. Соответственно, Шеломом, скорее всего, прозвали мастера, изготовлявшего боевые шлемы и другие доспехи. Поэтому прозвище Шелом относится к числу так называемых «профессиональных» именований, указывающих на род занятий предка.
Кроме того, слово «шелом» на Руси также имело значение «холм», «бугор». Поэтому не исключено, что Шеломом прозвали того, кто жил на холме. Шелом легло в основу фамилии Шеломов. Шелом, со временем получил фамилию Шеломов.
Фамилия Шеломов в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России (татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства дальнего предка человека по мужской линии.
Фамилия Шеломов является слабораспространенной в регионах России и ближнего зарубежья. В ссылающихся ретроспективных грамотах носители фамилии были важными персонами из русского владимирского дворянства в XVII-XVIII веках, имевших значительную власть и почести. Исторические свидетельства фамилии можно обнаружить в перечне жителей Древней Руси в пору царствования Иоана Грозного. У царя существовал особый реестр княжеских и лучших фамилий, которые вручались близким только в случае особых заслуг или поощрения. В следствии чего настоящая фамилия донесла собственное первичное обозначение и является исключительной..
Написание фамилии латиницей: SHELOMOV"
Последний аргумент - выдержка из Википедии:
"Мать - Мария Ивановна Путина (урождённая Шеломова) (17 октября 1911 - 6 июля 1998)[25], происходила из деревни Заречье Тверского уезда Тверской губернии, где и познакомилась с Владимиром Спиридоновичем[20], также работала на заводе, пережила блокаду Ленинграда."
То есть, вы всерьёз полагаете, что малограмотная крестьянка из российских глубеней (куда, кстати, не доходила черта оседлости, и где евреям селиться не позволялось, да они и не стремились, имея разрешенной территорией благодатную, обильную и сытную Украину и Белоруссию!) была таки да? Только потому что русское слово "шелом" нечаянно совпало фонетически с ивритским "шолом"?
Бритва Оккама нам всем в помощь...
Вибачте, а від чого вона " розквітла" в час, коли вся Україна" хилилася "...!?
Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін
Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх
Директорка Єврейської конфедерації України Інна Іоффе
Проте вікі каже, що Головний рабин України - це Асман Моше Реувен.
Незрозуміло, то ця конфесія підтримує лідора?
От після скандальної тієї справи дійсно потік замовлень міг би впасти. З іншої сторони - якщо меблі дійсно якісні, то мені начхати ким вони зроблені. Бо купляти грубо збиті якимсь невміюком, лише тому, що він із мого села, якось не по фен-шую.
Кацапи люто ненавиділи євреїв, через те і були "черты оседлости евреев". Через це в усіх містах московської імперії не любили євреїв і в Києві теж, про що вона і писала.
Саме тому Голда ненавидіти повинна якраз кацапів, їхній гнилий рузьге мір. Про ненависть до українців (вона навіть мріяти не могла, що Україна знову відродиться, як держава) не чув.
Ти *******, що вона ненавиділа українців. А підтверджуєш брехню її словами про антисемітихм в РІ, зокрема і в Києві, в якому зокрема, на жаль, крім українців проживали і кацапи, звідки ростуть роги. Додам, що антисемітизм є абсолютно в усіх націях, частина українців не виключення. По такій логіці вона повинна нанавидіти весь світ, як кацапи. Але це не привід Голді ненавидіти чомусь саме нас. Бо вона була тітка не дурна, і розуміла, що знамя борьби проти євреїв у Гітлера підхопив його друг Йося і савєцкій саюз.
А я питав про *****, а в тебе що, язик не повертається? путін - *****?
Сьогодні одну бородату бабушку не привезли на засідання апеляційного суду. І прокурор(!) не знає - чому? Я вже як хороший фантаст і мрійник подумав: а якщо найвеличніший поїхав у америку не сам, а разом із бабушкою і завхозом. Ну типу для шоб потоваришувати з бідоном. А бідон дасть йому щось добре взамін, а цих двох оставить собі.
Якщо розібратись, думаю, вона не замислювалась, що колись ми зможемо вирватись з московського ярма, тому їй, думаю, було байдуже. Проте думаю, що, якби вона була жива зараз, то підтримала б нашу боротьбу проти кацапів, на відміну від теперішньої влади Ізраїлю (слава Богу у них, як і в нас владу можна змінити)
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев