РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13474 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
7 560 2
война (46939) Бахмут (Артемовск) (1534) артиллерия (569) 3-я Отдельная штурмовая бригада (152)

Артиллеристы 3-й ОШБ уничтожили вражескую группу пехотинцев. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы 3-й ОШБ уничтожили группу вражеских пехотинцев около Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что вражеская группа состояла, по меньшей мере, из девяти оккупантов.

"Артиллерия Третьей отдельной штурмовой бригады без устали уничтожает российскую пехоту на Бахмутском направлении. Несмотря на все попытки оккупантов укрыться в полуразрушенных зданиях, артиллерийские снаряды нашли их и там", - говорится в комментарии к видео.

Также читайте: Штурм российской позиции на Бахмутском направлении от первого лица. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть свинособакам!
показать весь комментарий
06.09.2023 15:17 Ответить
"кто не спрятался - я не виноват..."
показать весь комментарий
06.09.2023 16:35 Ответить
 
 