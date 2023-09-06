7 560 2
Артиллеристы 3-й ОШБ уничтожили вражескую группу пехотинцев. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Артиллеристы 3-й ОШБ уничтожили группу вражеских пехотинцев около Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что вражеская группа состояла, по меньшей мере, из девяти оккупантов.
"Артиллерия Третьей отдельной штурмовой бригады без устали уничтожает российскую пехоту на Бахмутском направлении. Несмотря на все попытки оккупантов укрыться в полуразрушенных зданиях, артиллерийские снаряды нашли их и там", - говорится в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной 9dd61591
показать весь комментарий06.09.2023 15:17 Ответить Мне нравится 2
Luk Viktor
показать весь комментарий06.09.2023 16:35 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...