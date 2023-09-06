Артиллеристы 3-й ОШБ уничтожили вражескую группу пехотинцев. ВИДЕО беспилотника

Артиллеристы 3-й ОШБ уничтожили группу вражеских пехотинцев около Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что вражеская группа состояла, по меньшей мере, из девяти оккупантов.

"Артиллерия Третьей отдельной штурмовой бригады без устали уничтожает российскую пехоту на Бахмутском направлении. Несмотря на все попытки оккупантов укрыться в полуразрушенных зданиях, артиллерийские снаряды нашли их и там", - говорится в комментарии к видео.

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