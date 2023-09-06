Оккупанты в Мариуполе выдают инсулин только тем, кто имеет паспорт РФ. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты начали выдавать инсулин больным сахарным диабетом только при наличии паспорта гражданина РФ.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, информирует Цензор.НЕТ.

Там опубликовано видео, которое житель оккупированного Мариуполя снял в городской поликлинике. Мужчина показывает объявление с сообщением о том, что инсулин можно получить только при наличии паспорта гражданина РФ.

"Если нет паспорта - хоть умирай", - говорит он на камеру.

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"Это политика оккупантов, которая направлена на русификацию города любой ценой. Поэтому мариупольцев заставляют получать российские паспорта. При этом ставят жесткие условия. Без паспорта невозможно получить помощь, жизненно необходимое лечение, трудоустроиться, свободно передвигаться. Люди должны выбирать - или получать документ и иметь хоть какие-то права, или просто умирать", - прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.