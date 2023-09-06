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Мариуполь (5563) оккупация (9518) инсулин (26)

Оккупанты в Мариуполе выдают инсулин только тем, кто имеет паспорт РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты начали выдавать инсулин больным сахарным диабетом только при наличии паспорта гражданина РФ.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, информирует Цензор.НЕТ.

Там опубликовано видео, которое житель оккупированного Мариуполя снял в городской поликлинике. Мужчина показывает объявление с сообщением о том, что инсулин можно получить только при наличии паспорта гражданина РФ.

"Если нет паспорта - хоть умирай", - говорит он на камеру.

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"Это политика оккупантов, которая направлена на русификацию города любой ценой. Поэтому мариупольцев заставляют получать российские паспорта. При этом ставят жесткие условия. Без паспорта невозможно получить помощь, жизненно необходимое лечение, трудоустроиться, свободно передвигаться. Люди должны выбирать - или получать документ и иметь хоть какие-то права, или просто умирать", - прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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Пусть получают паспорта с курицей-мутантом. Это спасет их жизнь. А верещучке гореть в Аду за обзывание наших граждан на временно оккупированных территориях предателями, если они получили этот аусвайс.
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06.09.2023 14:05 Ответить
и да ООН* по прежнему не видит геноцида.

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ООН - бесполезная организация
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06.09.2023 14:06 Ответить
ООН - дуже корисна організація. Але не для всіх.
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06.09.2023 14:19 Ответить
ООН - это вода. Аш и два О.
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06.09.2023 14:24 Ответить
Вода нужна в самый раз для Организации Обосранных Наций - уж больно прет от них гавном*с
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06.09.2023 14:44 Ответить
Справа полягає в тім, що московити - члени ООН...😎
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06.09.2023 15:51 Ответить
Є чому повчитись.
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06.09.2023 14:38 Ответить
це же геноцид, або ще ні...
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06.09.2023 16:30 Ответить
І хто скаже що це не вбивство?! Чим ці обмеження рашистів по інсуліну кращі для діабетиків ніж куля чи петля шибениці???!!!
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06.09.2023 16:37 Ответить
Це вже геноцид, чи ще ні?.. Подзвоніть падлюці Гуттеришу.
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06.09.2023 19:50 Ответить
 
 