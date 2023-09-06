Пьяный мужчина угрожал подорвать гранату на АЗС в Кропивницком. Его задержали со стрельбой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Патрульные полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать гранату на АЗС в Кропивницком. Выяснилось, что на самом деле гранаты у него не было.
Об этом рассказал глава Нацполиции Иван Выговский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нетрезвый мужчина в центре города на АЗС угрожал людям взорвать гранату. Как оказалось потом, только на словах. Но в тот момент угрозу воспринимали как реальную", - написал он в фейсбуке.
Граждане вызвали полицию. Когда мужчина увидел правоохранителей, то попытался скрыться на автомобиле.
"Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение. Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия - благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан", - написал Выговский.
Выговский считает, что этот случай - пример того, почему полицейские должны иметь при себе и использовать без боязни табельное огнестрельное оружие. "И этот вопрос не может быть дискуссионным", - подытожил он.
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Тут два экипажа и они стояли на ногах !
Разницу усёк !?
Он был за рулём, а не с гранатой в руках!
Стоял бы с гранатой - завалили бы без предупреждения....
Такое пишите, ну прям как дети....
П.С.
Пусть бы ехал, совершил ДТП и угрохал невинных людей ???
Что бы ты сказал, если бы на месте полицейской оказались твои - дочка/жена/мать/сестра/любовница ?
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-policiste-porusili-pri-mem-pronasledovani-predpisy-hajil-se-pirat-silnic-40442668