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граната (952) Кропивницкий (Кировоград) (506) Нацполиция (15749) Выговский Иван (42)

Пьяный мужчина угрожал подорвать гранату на АЗС в Кропивницком. Его задержали со стрельбой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Патрульные полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать гранату на АЗС в Кропивницком. Выяснилось, что на самом деле гранаты у него не было.

Об этом рассказал глава Нацполиции Иван Выговский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нетрезвый мужчина в центре города на АЗС угрожал людям взорвать гранату. Как оказалось потом, только на словах. Но в тот момент угрозу воспринимали как реальную", - написал он в фейсбуке.

Граждане вызвали полицию. Когда мужчина увидел правоохранителей, то попытался скрыться на автомобиле.

"Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение. Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия - благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан", - написал Выговский.

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Выговский считает, что этот случай - пример того, почему полицейские должны иметь при себе и использовать без боязни табельное огнестрельное оружие. "И этот вопрос не может быть дискуссионным", - подытожил он.
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Топ комментарии
+26
А нефиг при детях было нападать на сотрудника полиции.
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06.09.2023 15:22
+18
Там было двое полицейских, одной сломали нос, а второго сбили с ног и быдло тянулось к кобуре с пистолетом!
Тут два экипажа и они стояли на ногах !
Разницу усёк !?
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06.09.2023 15:22
+15
Типове донецьке бидло, в трусах на,,жигухлях" ! Всі йому об'язани бо він все життя годував країну, цю бидлячу наволоч треба знищувати !!!
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06.09.2023 15:24
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Там не в колесо треба стріляти, а одразу в голову
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06.09.2023 15:16 Ответить
Вальнуть підора і дєло с концом...
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06.09.2023 15:16 Ответить
Ну хоть тут не в спину застрелили хотя был реальный повод - граната, а без гранаты быка (неоправдываю) убили прям при детях.
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06.09.2023 15:18 Ответить
А нефиг при детях было нападать на сотрудника полиции.
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06.09.2023 15:22 Ответить
Правильно зробили,респект полісмену.
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06.09.2023 16:15 Ответить
Там было двое полицейских, одной сломали нос, а второго сбили с ног и быдло тянулось к кобуре с пистолетом!
Тут два экипажа и они стояли на ногах !
Разницу усёк !?
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06.09.2023 15:22 Ответить
Треба що було почекати поки він тими Жигулями когось би задавив? І тільки потім стріляти
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06.09.2023 15:42 Ответить
та то шоу від поліції щоб оправдувати застосування зброї
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06.09.2023 15:37 Ответить
так не було ж гранати
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06.09.2023 17:36 Ответить
Ты или провокатор или тупой!?
Он был за рулём, а не с гранатой в руках!
Стоял бы с гранатой - завалили бы без предупреждения....
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06.09.2023 15:25 Ответить
Идиот. Полицейский не наказывает и не решает задачу соразмерности наказания, это делает суд. Тебе сказали подчиниться требованиям полиции - игнорируешь, пеняй на себя. Вышел с поднятыми руками и никто тебя не тронет. Слишком сложно для понимания?
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06.09.2023 15:33 Ответить
Все ж гарно вийшло, треба було б ще його курицю пристрелити.
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06.09.2023 15:42 Ответить
По нормальному, тому орангутану должны были выстрелить в жопу, а потом посадить лет на 5 за нападение на полицию
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06.09.2023 15:38 Ответить
Типове донецьке бидло, в трусах на,,жигухлях" ! Всі йому об'язани бо він все життя годував країну, цю бидлячу наволоч треба знищувати !!!
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06.09.2023 15:24 Ответить
Есть ещё вариант - переселенец из Луганской области....
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06.09.2023 15:26 Ответить
Тільки номера черкаські.
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06.09.2023 15:30 Ответить
шо обязательно надо было стрелять
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06.09.2023 15:26 Ответить
нє нє обязатєльно-нада била єму талонов на усілінає пітаніє дать...
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06.09.2023 15:33 Ответить
Не, ну можно было прочитать лекцию о вреде алкоголизма, этике и эстетике поведения в общественным местах...
Такое пишите, ну прям как дети....
П.С.
Пусть бы ехал, совершил ДТП и угрохал невинных людей ???
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06.09.2023 15:35 Ответить
один удар в ухо решил бы проблему
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06.09.2023 15:37 Ответить
це ж могли цього жартівника без гранати просто підстрелити. Ух потім поліцейським віддуватися довелося б, можливо, і посадили б.
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06.09.2023 15:37 Ответить
Не тётя, а дядя! Ты видео хоть смотрел?
Что бы ты сказал, если бы на месте полицейской оказались твои - дочка/жена/мать/сестра/любовница ?
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06.09.2023 15:51 Ответить
А ось як чеська поліція гонщика затримувала за відмову зупинитись. Спершу на 5 секунд реклама. Треба почекати. Винуватцеві загрожує 5 років.

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-policiste-porusili-pri-mem-pronasledovani-predpisy-hajil-se-pirat-silnic-40442668
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06.09.2023 15:49 Ответить
там трохи інше правило, лівий ряд на ліво, правий до права для двох рядного руху. Швидкість була у місті 120 км/год, на трасі 200, думаю тому не всі встигали. А так я не бачив що б із синім маячком хтось ігнорував.
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06.09.2023 16:41 Ответить
на склі в нього написано "вбивця орків", але ж ми не орки щоб погрожувати гранатою і створювати аварійну ситуацію на дорогах.
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06.09.2023 15:51 Ответить
Орков в магазине искал?
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06.09.2023 19:41 Ответить
Добре що затримали.Це центральна вулиця міста,В.Перспективна,по неї не хилий рух транспорта та багато "Зебр"."Гранатометник"на підпитку за кермом міг натворити лиха
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06.09.2023 18:56 Ответить
 
 