Украинские аэроразведчики приспособили противотанковые мины ТМ-62 для поражения оккупантов с воздуха. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские бойцы приспособили противотанковые мины ТМ-62 для сброса их с дронов на оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись, которая опубликована в соцсетях. На видео снято шесть успешных сбросов.
"Неутомимые и креативные изобретатели ВСУ каждый раз демонстрируют все более изощренные способы ликвидации российских военных. На этот раз на головы оккупантов с дронов полетели противотанковые мины. Россияне теперь серьезно задумались - не зря ли они сгоряча засеяли украинскую землю минами, которые теперь возвращаются к ним с воздуха", - пишет в комментарии автор публикации.
ТМ-62 - класс советских противотанковых мин, разработанный как преемник ТМ-57. Мина ТМ-62М является главной базовой моделью семейства ТМ-62, которые различаются между собой материалом и формой корпуса, и взрывно-весовыми характеристиками. В этот класс кроме ТМ-62М, входят ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.
Пожалуйста, подождите...
Креатівні хлопці.
Таким хорошо постройки разваливать, грузовики уничтожать, легкую броню, но в технику сложно попасть.
Джерело: https://censor.net/ua/v3441805
"Уже ШІСТЬ попадань!" А скільки "непопадань"? Бо той "млинець летить "якпопало"! Тобто - про точність скидання і мова не ведеться! Може тому дрону краще підвісить пару мін калібру 80-82 мм? Чи чотири - 60 мм? Перших у нас на складах вистачає Та й трофейних повно!
От тобі приклад:
82-мм осколочная шестипёрая мина О-832 весила 3,31 кг (снаряжённая дополнительными зарядами - 3,4 кг) и несла 400 грамм взрывчатки. Взрыв мины давал 400-600 осколков, обеспечивавших поражение живой силы в радиусе шестидесяти метров от места разрыва.
82-мм осколочная десятипёрая мина О-832Д также весила 3,31 кг (снаряжённая дополнительными зарядами - 3,4 кг) и несла 400 грамм взрывчатки.
От і порахуй - який "коефіцієнт корисної дії від двох мін 82 мм на полі бою, і від "консервної банки", начиненої 7-8 кг тротилу! Але 82-мм міною танк не зупиниш, а ТМ-62 - легко!
Тут, рік тому, всі "кип"ятком пісяли", у захваті від того, як гранатометник з РПГ-7 бив кумулятивними гранатами "в зеніт" - навісною траєкторією, по позиціях противника А про те, що кумулятивна граната - "вузькоспеціалізований ********* для враження броньованих цілей" - не подумали! Нормальний командир, за подібне, стрільцю "по голові дав-би" - бо це іменується в армії "нераціональне (і "нецільове") використання *********ів" І якби там пішли танки чи навіть БМП - їх-би нічим було спинять!
другий момент - у ворога нема нічних бомбовозів.
поки нема.
https://www.youtube.com/watch?v=uso2y8aqf6k
Але мені більш за все сподобався стабілізатор у вигляді п'ятилітрової баклажки з пластиковою трубою ))
Далеко коптер таку масу вибухівки не відтарабанить, але наганяти вночі жах на орків в окопах по сусідству якраз саме те, що треба, дешево і сердито, і з логістикою все нормально, усі компоненти для саморобної бомби завжди під рукою
(Посмертно)