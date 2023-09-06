Украинские аэроразведчики приспособили противотанковые мины ТМ-62 для поражения оккупантов с воздуха. ВИДЕО

Украинские бойцы приспособили противотанковые мины ТМ-62 для сброса их с дронов на оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись, которая опубликована в соцсетях. На видео снято шесть успешных сбросов.

"Неутомимые и креативные изобретатели ВСУ каждый раз демонстрируют все более изощренные способы ликвидации российских военных. На этот раз на головы оккупантов с дронов полетели противотанковые мины. Россияне теперь серьезно задумались - не зря ли они сгоряча засеяли украинскую землю минами, которые теперь возвращаются к ним с воздуха", - пишет в комментарии автор публикации.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Российский танк Т-72Б3 взрывается после прилета украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

ТМ-62 - класс советских противотанковых мин, разработанный как преемник ТМ-57. Мина ТМ-62М является главной базовой моделью семейства ТМ-62, которые различаются между собой материалом и формой корпуса, и взрывно-весовыми характеристиками. В этот класс кроме ТМ-62М, входят ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 266 290 человек (+610 за сутки), 4497 танков, 5685 артсистем, 8682 бронированные машины.