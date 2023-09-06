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Украинские аэроразведчики приспособили противотанковые мины ТМ-62 для поражения оккупантов с воздуха. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские бойцы приспособили противотанковые мины ТМ-62 для сброса их с дронов на оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись, которая опубликована в соцсетях. На видео снято шесть успешных сбросов.

"Неутомимые и креативные изобретатели ВСУ каждый раз демонстрируют все более изощренные способы ликвидации российских военных. На этот раз на головы оккупантов с дронов полетели противотанковые мины. Россияне теперь серьезно задумались - не зря ли они сгоряча засеяли украинскую землю минами, которые теперь возвращаются к ним с воздуха", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите: Российский танк Т-72Б3 взрывается после прилета украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

ТМ-62 - класс советских противотанковых мин, разработанный как преемник ТМ-57. Мина ТМ-62М является главной базовой моделью семейства ТМ-62, которые различаются между собой материалом и формой корпуса, и взрывно-весовыми характеристиками. В этот класс кроме ТМ-62М, входят ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 266 290 человек (+610 за сутки), 4497 танков, 5685 артсистем, 8682 бронированные машины.
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Топ комментарии
+22
у кацапів земля має горіть під ногами і вдень і вночі
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06.09.2023 15:34
+22
Слава ЗСУ!

Креатівні хлопці.
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06.09.2023 15:40
+21
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06.09.2023 15:37
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у кацапів земля має горіть під ногами і вдень і вночі
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06.09.2023 15:34 Ответить
Слава ЗСУ!

Креатівні хлопці.
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06.09.2023 15:40 Ответить
Земля під ногами і небо над головою, короче в АД їх.
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06.09.2023 16:57 Ответить
Ну нибуя себе. Ето что за апарат такой там? Ето же хорошо посадки зачищать от орков вместо танков
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06.09.2023 15:35 Ответить
И самое интересное что таких боеприпасов там бесчетное количество. Орки сами пооставляли противотанковых мин после отступления
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06.09.2023 15:37 Ответить
Шо там хорошего? Тупо фугасный боеприпас, а в посадке растительность защитит даже от летящих щепок после взрыва. Если доработать и обклеить готовыми поражающими элементами, тогда да, но в этом случае ее уже никакой дрон не поднимет.
Таким хорошо постройки разваливать, грузовики уничтожать, легкую броню, но в технику сложно попасть.
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06.09.2023 15:47 Ответить
Шо та хорошого розкажуть кацапи... якщо хто з них виживе...
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06.09.2023 16:07 Ответить
Но зато оно практически бесплатное, готовый корпус с 8 килограммами взрывчатки. Да, осколочного действия практически никакого на расстоянии, но если рядом прилетит - 8 кило есть 8 кило. Взрывчатки там столько же сколько в 152мм снаряде, при близком попадании результат похож. Вот только средство доставки очень дорого, 10 килограмм поднять это большой квадрокоптер нужен.
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06.09.2023 16:20 Ответить
Та тут такі "вумніки" сидять - що нам з тобою з ними не тягаться! "Тротил в консервній банці" - тільки багато Правильно пишеш - тільки для замкнутого простору (як фугас) А на відкритій місцевості - просто "сотрясение воздусей"! Колись називалося "стрельба из пушки по воробьям" Від Ф-1 і то користі більше - та хоч осколками посіче
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06.09.2023 18:13 Ответить
Отніхерасобі!
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06.09.2023 15:36 Ответить
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06.09.2023 15:37 Ответить
на голови окупантів із дронів полетіли протитанкові міни.
Джерело: https://censor.net/ua/v3441805
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06.09.2023 16:05 Ответить
нахера таке зливати? нам на радість, а рашисти просто почнуть повторювати .
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06.09.2023 15:41 Ответить
Для увеличения сборов на дроны военные вынуждены делать такую рекламу. В общем-то большинство таких видео выходит в паблик по этой причине.
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06.09.2023 15:49 Ответить
"Обіцянка - цяцянка А дурневі - в радість!"
"Уже ШІСТЬ попадань!" А скільки "непопадань"? Бо той "млинець летить "якпопало"! Тобто - про точність скидання і мова не ведеться! Може тому дрону краще підвісить пару мін калібру 80-82 мм? Чи чотири - 60 мм? Перших у нас на складах вистачає Та й трофейних повно!
От тобі приклад:
82-мм осколочная шестипёрая мина О-832 весила 3,31 кг (снаряжённая дополнительными зарядами - 3,4 кг) и несла 400 грамм взрывчатки. Взрыв мины давал 400-600 осколков, обеспечивавших поражение живой силы в радиусе шестидесяти метров от места разрыва.
82-мм осколочная десятипёрая мина О-832Д также весила 3,31 кг (снаряжённая дополнительными зарядами - 3,4 кг) и несла 400 грамм взрывчатки.
От і порахуй - який "коефіцієнт корисної дії від двох мін 82 мм на полі бою, і від "консервної банки", начиненої 7-8 кг тротилу! Але 82-мм міною танк не зупиниш, а ТМ-62 - легко!
Тут, рік тому, всі "кип"ятком пісяли", у захваті від того, як гранатометник з РПГ-7 бив кумулятивними гранатами "в зеніт" - навісною траєкторією, по позиціях противника А про те, що кумулятивна граната - "вузькоспеціалізований ********* для враження броньованих цілей" - не подумали! Нормальний командир, за подібне, стрільцю "по голові дав-би" - бо це іменується в армії "нераціональне (і "нецільове") використання *********ів" І якби там пішли танки чи навіть БМП - їх-би нічим було спинять!
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07.09.2023 05:29 Ответить
скоріш за все ворог дізнався і вже немає сенсу приховувати.

другий момент - у ворога нема нічних бомбовозів.

поки нема.
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06.09.2023 16:23 Ответить
Бомбовозіще. Я так зрозумів, що той бомбовоз може кидонути і просту бомбу 50 кг
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06.09.2023 15:42 Ответить
Вантажний БПЛА «ФІРА» - Український Вантажний Безпілотник Вантажопідйомністю 100+ Кілограм
https://www.youtube.com/watch?v=uso2y8aqf6k
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06.09.2023 16:01 Ответить
Чудова фугасна бімба.
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06.09.2023 15:46 Ответить
Правильно я понимаю - они перенесли взрыватель на торец мины?
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06.09.2023 15:51 Ответить
Скоріш за все врізали УЗРГМ або щось таке ж невелике.
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06.09.2023 16:00 Ответить
Напевне що так, бо в тм є бокові різьбові гнізда під електродетонатор, різні підривачі, навіть узргм мож вкрутити
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06.09.2023 16:03 Ответить
ну так. Просто в бочині свердлиться отвір, а туди вставляється перед стартом трохи "удосконалений" за допомогою ножовки підривач МУВ, з якого стирчить бойок, і при приземленні він наколює капсюль детонатора.
Але мені більш за все сподобався стабілізатор у вигляді п'ятилітрової баклажки з пластиковою трубою ))
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06.09.2023 17:08 Ответить
А можно сделать дроны с напалмом?
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06.09.2023 15:58 Ответить
с бандера-смузі
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06.09.2023 16:03 Ответить
такі скиди давно є. Є ціла купа відео із скидами таких м'ячів.
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06.09.2023 17:10 Ответить
Вага: 9.5-10 кг
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06.09.2023 16:03 Ответить
Музичний супровід потішив: пісня про Чорного Плаща з Дісней-мультика. Але чому вибрано чеський варіант?
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06.09.2023 16:04 Ответить
От тобі і куй: не болить, а красний, да, кацапи ???
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06.09.2023 16:05 Ответить
-Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится.
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06.09.2023 16:05 Ответить
Що таке Каперняк?
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06.09.2023 16:23 Ответить
Креативно, примантачити до міни палку з лопастю замість стабілізатора і готова бомба.
Далеко коптер таку масу вибухівки не відтарабанить, але наганяти вночі жах на орків в окопах по сусідству якраз саме те, що треба, дешево і сердито, і з логістикою все нормально, усі компоненти для саморобної бомби завжди під рукою
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06.09.2023 16:23 Ответить
КРАСІВОЄ!!!
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06.09.2023 16:32 Ответить
Любая свинособака может ощутить себя танкистом.
(Посмертно)
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06.09.2023 17:09 Ответить
Приспособили - молодцы. Теперь после хвастовства, ждите от русни бумберангом. Дебилы.
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06.09.2023 17:54 Ответить
Ого! воно ж важке і не аеродінамічне (чи як це правильно називається). Більше не було шо почепити?
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06.09.2023 18:00 Ответить
Зробили-молодці. Накуя цим пітухам показувати, щоб потім самим їх ловити?
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06.09.2023 18:21 Ответить
Аудіо заставка"Чорний плащ" по поляндські
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06.09.2023 20:20 Ответить
От коли дійде, що патякати не можна? Як тільки щось придумують, патякало тут-як-тут і кацапи теж беруть на озброєння. Шоб тобі заціпило писок.
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06.09.2023 23:15 Ответить
 
 