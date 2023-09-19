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Момент удара оккупантами ракетой С-300 по центральному рынку в Константиновке. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент удара российской ракеты С-300 по центральному рынку в Константиновке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного преступления армии РФ опубликовал на своей странице в соцсети президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - говорится в комментарии к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В октябре Независимая международная комиссия ООН предоставит первые отчеты о расследовании военных преступлений в Украине
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Топ комментарии
+60
Це чергове свідоцтво для сліпих з лайНОО які не бачать геноциду народу України...
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06.09.2023 15:56
+45
туди фашисти й цілили
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06.09.2023 15:56
+41
Довбані кацапи.
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06.09.2023 15:56
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Для этого ,в 1936 г министр внутренных дел Гиммлер и приехал учится " внедрить опыт и успехи в фашиской Германий " к Сталину . Училис на територий ссср под руководством командарма Тухачевского. ..... как строить и устраивать лагеря для узников ,как их охранять ,как пытать узников . По " перевоспитанию врагов народа "граждан ссср имеет большой накопленый опыт.
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07.09.2023 07:14 Ответить
Народ обрав https://suspilne.media/74779-kostantinivska-tvk-ogolosila-rezultati/

і це результат.
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06.09.2023 18:11 Ответить
а вивіски на магазинах кацапською до цих пір....
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06.09.2023 18:18 Ответить
Ти нормальна? Хто їх міняв після 24.02? *******
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06.09.2023 18:36 Ответить
Это русский мир опять пришёл в Украину.
Скорбим...
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06.09.2023 18:36 Ответить
он и не выходил. Он пришел еще очень давно много десятилетий назад.
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06.09.2023 19:48 Ответить
Коли будуть удари ракетами по мордору?
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06.09.2023 20:49 Ответить
Это те, кто является частью ООН. ООН возьмёт на себя ответственность за этот террористический акт?
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06.09.2023 22:19 Ответить
НЕОБХОДИМО ЗАПРЕТИТЬ ПАРКОВАТЬСЯ МАШИНАМ НА РЫНКЕ !!!
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07.09.2023 02:59 Ответить
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