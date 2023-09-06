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Тела погибших от удара по рынку в Константиновке извлекают из-под завалов: "Вот еще человек, пацаны!.. Тело женщины". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасатели разбирают завалы и выносят тела погибших в результате ракетного удара россиян по рынку в Константиновке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, один из спасателей видит погибшего и сообщает об этом своим товарищам: "Вот еще человек, пацаны!".

Далее на записи видно, как три спасателя несут в спецавтомобиль и грузят черный пакет с телом погибшей женщины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Момент удара окупантов ракетой С-300 по центральному рынку в Константиновке. ВИДЕО камер наблюдения
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Топ комментарии
+27
Петро Порошенко:

русня завдала удару по центральному ринку Костянтинівки Донецької області. 16 загиблих. Серед них дитина…

Чим керувалися росіяни, які знову спрямували ракетний удар на мирних людей? Відповідь очевидна: путінський режим діє як справжній терорист. І відповість за все, як належить терористу.

Щирі співчуття рідним та близьким. Одужання постраждалим. Не пробачимо ніколи! росіянам не місце в цивілізованому світі.
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06.09.2023 17:05
+27
Так само вони стріляли і по базарам в Чечні в 90-х 00-х. Так само Москву спалили, щоб не дісталася Наполеону (тоді загинуло багато поранених російських солдат).

Дика нація дикі люди.
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06.09.2023 17:09
+20
Якийсь підар з оон константував ,що недостатньо фактів геноціду українців .... приїзди підар ,подивись,щоб тобі повилазили газпромівські очі ...
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06.09.2023 17:13
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Нажаль схоже що загиблих буде ще більше...
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06.09.2023 17:01 Ответить
Біда...
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06.09.2023 17:03 Ответить
Петро Порошенко:

русня завдала удару по центральному ринку Костянтинівки Донецької області. 16 загиблих. Серед них дитина…

Чим керувалися росіяни, які знову спрямували ракетний удар на мирних людей? Відповідь очевидна: путінський режим діє як справжній терорист. І відповість за все, як належить терористу.

Щирі співчуття рідним та близьким. Одужання постраждалим. Не пробачимо ніколи! росіянам не місце в цивілізованому світі.
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06.09.2023 17:05 Ответить
От тільки визнавати його терористом не торопляться. Ердоган навіть дорогим другом назива і це президент країни НАТО, що вже казати про більш віддалені політично країни.
Тому надія тільки на ЗСУ.
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06.09.2023 19:15 Ответить
Так само вони стріляли і по базарам в Чечні в 90-х 00-х. Так само Москву спалили, щоб не дісталася Наполеону (тоді загинуло багато поранених російських солдат).

Дика нація дикі люди.
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06.09.2023 17:09 Ответить
проте згідно критеріїв оонА це ще не геноцид українців. Як би мені хотілося, щоб Україна зробила усім сюрприз, заявивши про створення своєї ядерної зброї і пославши нах... оон, усіх прихильників програми 'всесвітнього роззброєння', усіх надмірно 'стурбованих' загостенням і розростанням 'конфлікту'
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06.09.2023 17:12 Ответить
Якийсь підар з оон константував ,що недостатньо фактів геноціду українців .... приїзди підар ,подивись,щоб тобі повилазили газпромівські очі ...
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06.09.2023 17:13 Ответить
ООН підтримує злочини, і є терористичною організацією. Те що вона "не бачить" не конає гутієріш такесаме х..ло як і путін.
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06.09.2023 17:57 Ответить
Будьте осторожны. Рашисты могут нанести повторный удар чтобы накрыть людей и спасателей которые сбежались разгребать завалы
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06.09.2023 17:13 Ответить
шоу для русс-тв вже заснято - украинцьі как всегда сами себя
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06.09.2023 22:29 Ответить
Ось так рашиські варвари воюють з мирним населенням ,тому відповідь має бути неодмінно як по рашиських чортах так колоборантам лднр ,нациська росія це найогидніше терористичне утворення з тупим бидлонаселенієм ,смерть рашиським окупантам.
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06.09.2023 17:17 Ответить
выродки кацапские будьте вы прокляты,горите в аду!
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06.09.2023 17:18 Ответить
Удар по Костянтинівці - це навмисний теракт росії, - Зеленський

«Ми розуміємо, що вони роблять. Це те саме, що й було раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських Сил оборони».
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06.09.2023 17:21 Ответить
оон каже, що це не геноцид .
папа римський закликає не забувати про вєлікую мать-расію.

ви, оон та папи-сатаністи заслуговуєте бути на цьому ринку, а не невинні люди, тим більше діти.
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06.09.2023 17:35 Ответить
Вже пішло по ватним паблікам шо це хахли самі себе зі Шторм Шедоу обстріляли. Одразу знаходяться очєвідци. "Очевидцы утверждают, что видели момент пуска британских ракет Storm Shadow из района Дружковки...." Очевідци завжди у цієї худоби під рукою..
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06.09.2023 17:48 Ответить
Так, і дуже прикро шо люди в европейских державах та і в США, які не дуже переймаються війною в Україні повірять інформації яку їм покаже раша тудей...
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06.09.2023 19:33 Ответить
Сволочи кацапские
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06.09.2023 17:51 Ответить
Нужно вычислять ублюдков которые запускают ракеты по мирным и не жалеть денег на киллеров которые будут хладнокровно утилизировать этих ублюдков в собственной конуре. Только когда начнется массовая утилизация ублюдков в их логове и когда каждый ублюдок будет знать что за подобное действие он подписывает себе смертный приговор, только тогда ракеты перестанут падать в места скопления людей.
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06.09.2023 17:51 Ответить
я теж вже про це писав! але ось що дивно,оброслий щетиною президент,після кожного такого удару по Україні,своїм неповторним,картавим голоском заявляє,що йому личить мужність тих по кому кацапи вдарили але кудись поділося знамените,новоутворене УкрМоссад...Жодної акції у відповідь у військових містечках росракетників,літунів,морячків,безпосередніх виконавців тощо...Правда,всілякі юсови,мосійчукі,маляри,буданови завжди нам гордо повідомляють про удари у відповідь-по напівпорожніх складах жіночих трусів,порожніх офісних будівлях,вуличних сортирах і тому подібних "стратегічних" об"єктах Рашки.....
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06.09.2023 18:12 Ответить
Тому що на це потрібни гроші. А хто їх дасть? Олігархі наші? Вони такі ж продажні,їм на нас начхати.
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06.09.2023 19:06 Ответить
Щоб найняти кілєра, треба мати Ґазпром...
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06.09.2023 18:36 Ответить
У каждого преступника есть имя, фамилия, место проживания, семья. Может пора уже хладнокровно утилизировать падаль? Зачем ждать когда они убьют сотни украинцев? Смерть или ранение одного это уже повод нанять киллера.
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06.09.2023 17:54 Ответить
Коли ж ти цим займешся?
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06.09.2023 18:07 Ответить
Когда этим займусь - ты первым об этом узнаешь.
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06.09.2023 18:12 Ответить
Це погроза, кацапоротий? Ти хоча б гривню скинув на кіллера, утилізатор?
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06.09.2023 18:16 Ответить
а коли ти,черв"ячок,цим займешся? це не важко-в кожному місті і селі є купа російських попів і православнутих з москвопатріархату! хоча,куди тобі,черв"ячку ,до цього,твоє діло,сидячи в купці гівна,строчити х*уйню на Цензорі....черв"як він і є черв"як....
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06.09.2023 18:15 Ответить
Чим займусь? А звідки ви знаєте, чим я займаюсь?
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06.09.2023 18:17 Ответить
Так вас тут двоє кіллерів уже зібралось? Куди скидувати кошти вам на зброю і спорядження?
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06.09.2023 18:26 Ответить
та які гроші,черв"ячок? ти хоч трохи собі на памперси назбирай,донатор гнійний....
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06.09.2023 18:54 Ответить
Ну добре, що ти сам справишся, кіллер. Коли чекати в новинах інфу про ваші подвиги?
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06.09.2023 19:04 Ответить
Коли даси свою адресу і прізвище...Чекаю,мрію тебе побачити!
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06.09.2023 20:48 Ответить
По ай пі вичислиш, ти ж кіллер
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06.09.2023 21:13 Ответить
Трагедія ще й в тому, що декого, а може і більшість із загиблих будуть ховати із московськім попом...
І разом з ним будуть молитися "за пабєду рускаґа аружия над супостати"...
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06.09.2023 18:45 Ответить
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06.09.2023 18:06 Ответить
З ранкових новин Костянтинівки: "Щороку 6 вересня костянтинівці відзначають день звільнення міста, згадуючи подвиг наших дідів та прадідів, які звільнили рідне місто від загарбників". Може хоч зараз зрозуміють, що нинішні рашисти - це викидиши тих дідів та прадідів, які нічим не відрізнялися від фашистів.
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06.09.2023 18:54 Ответить
боюся що не зрозуміють....до речі,вам не здається,що русскій мір особливо жорстоко пройшовся по територіях де він завжди був в пошані?
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06.09.2023 18:56 Ответить
Не здається, а так воно і є.
Бо саме на тих територіях "рускаязичнає насєлєніє стєнаєт пат пятой, ущємльоноє за язик".
Для "асвабаждєнія насєлєнія" на тих територіях треба знищити "біндєравцов". А як тих "біндєравцов" знищити, коли "ущємляющіє" ззовні не відрізняються від "ущємльонних"?
А дуже просто. "Біндєравцов" на тих територіях явно меньше, ніж "ущємльонних", тому треба вбивати всіх підряд. І "біндєравци" будуть вбиті раніше, і залишаться тільки колишні "ущємльонниє", які перетворяться на "асвабаждьонних".
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06.09.2023 19:36 Ответить
ну, ти то точно український суперпатріот, пане? Чи як? Може досить муйні цієї?
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06.09.2023 19:48 Ответить
Чому "муйні"? Інакше я, як "суперпатріот" (це ж образа, так?) ніяк не можу пояснити, чому при проведенні сво з метою "денацифікації" та "демілітаризації " України більшість жертв серед некомбатантів та руйнувань невійськових об'єктів припадає на регіони, де мешкає більшість прихильників "рускаґа міра".
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06.09.2023 20:19 Ответить
Ні, р@шисти знищують в Україні все підряд, для них всі громадяни України не мають права жити. На жаль, більшість наших співвітчизників цього не розуміли до 24.02.22 і зараз не розуміють, що і призводить до значних жертв саме там, куди криваві р@шистські руки змогли дотягтися.
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07.09.2023 01:36 Ответить
Почему не было воздушной тревоги?
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06.09.2023 19:06 Ответить
Тому що це ракета ППО,час підльоту 40 секунд
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06.09.2023 19:11 Ответить
По суті своєї, росіянє це нація трусів. Наша відповідь повинна буди адекватна. Адекватна відповідь у вигляді знищення житлових кварталів на Фашистській росії. Вже вистачить гратися в жертву. Тим більш, що вже є чим фашистам росіянам відповідати. Прийшов час зносити житлові квартали на Фашистський росії.
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06.09.2023 19:38 Ответить
 
 