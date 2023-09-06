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Тела погибших от удара по рынку в Константиновке извлекают из-под завалов: "Вот еще человек, пацаны!.. Тело женщины". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Спасатели разбирают завалы и выносят тела погибших в результате ракетного удара россиян по рынку в Константиновке Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, один из спасателей видит погибшего и сообщает об этом своим товарищам: "Вот еще человек, пацаны!".
Далее на записи видно, как три спасателя несут в спецавтомобиль и грузят черный пакет с телом погибшей женщины.
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+27 Ан Мур
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показать весь комментарий06.09.2023 17:13
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русня завдала удару по центральному ринку Костянтинівки Донецької області. 16 загиблих. Серед них дитина…
Чим керувалися росіяни, які знову спрямували ракетний удар на мирних людей? Відповідь очевидна: путінський режим діє як справжній терорист. І відповість за все, як належить терористу.
Щирі співчуття рідним та близьким. Одужання постраждалим. Не пробачимо ніколи! росіянам не місце в цивілізованому світі.
Тому надія тільки на ЗСУ.
Дика нація дикі люди.
«Ми розуміємо, що вони роблять. Це те саме, що й було раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських Сил оборони».
папа римський закликає не забувати про вєлікую мать-расію.
ви, оон та папи-сатаністи заслуговуєте бути на цьому ринку, а не невинні люди, тим більше діти.
І разом з ним будуть молитися "за пабєду рускаґа аружия над супостати"...
Бо саме на тих територіях "рускаязичнає насєлєніє стєнаєт пат пятой, ущємльоноє за язик".
Для "асвабаждєнія насєлєнія" на тих територіях треба знищити "біндєравцов". А як тих "біндєравцов" знищити, коли "ущємляющіє" ззовні не відрізняються від "ущємльонних"?
А дуже просто. "Біндєравцов" на тих територіях явно меньше, ніж "ущємльонних", тому треба вбивати всіх підряд. І "біндєравци" будуть вбиті раніше, і залишаться тільки колишні "ущємльонниє", які перетворяться на "асвабаждьонних".