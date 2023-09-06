Бойцы спецподразделения уничтожили "Солнцепек", миномет 2С4 "Тюльпан" и другую технику врага. ВИДЕО

Бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега" уничтожили вражескую технику. В частности, наши защитники атаковали танк, ББМ "Тигр", огнеметную систему "Солнцепек" и миномет 2С4 "Тюльпан".

Видео опубликовали на фейсбук-странице подразделения, передает Цензор.НЕТ.

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