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Бойцы спецподразделения уничтожили "Солнцепек", миномет 2С4 "Тюльпан" и другую технику врага. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега" уничтожили вражескую технику. В частности, наши защитники атаковали танк, ББМ "Тигр", огнеметную систему "Солнцепек" и миномет 2С4 "Тюльпан".

Видео опубликовали на фейсбук-странице подразделения, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+21
Гарна робота всім виконавцям респект-не зупиняйтесь до повної перемоги над рашистським вбивцями та загарбниками...
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06.09.2023 16:40
+6
Майже на кожній техніці стоїть РЕБ,але це не дуже допомагає,і добре.
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06.09.2023 20:10
+5
"соЛнцепЙОк" разом з обслугою пішов до пекла. Логічно...
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06.09.2023 19:05
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Гарна робота всім виконавцям респект-не зупиняйтесь до повної перемоги над рашистським вбивцями та загарбниками...
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06.09.2023 16:40 Ответить
по стоячому танку могли б і краще вцілити аніж у найбільш захищене бронею місце, ніхто не заважав, ціль спокійно чекала.
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06.09.2023 16:42 Ответить
Так він-же стояв "сракой" до дерев ... І як влучити ?
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06.09.2023 20:58 Ответить
взагалі не чіпати.

нехай би арта відпрацювала.

зекономили б 400 баксів для удару по иншій ббм.
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06.09.2023 21:33 Ответить
Ба Сашко - Левко знову висловлює своє фі.

Чьом ти не прийшов, як місяць зійшов
я тебе чикала...
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06.09.2023 23:53 Ответить
"соЛнцепЙОк" разом з обслугою пішов до пекла. Логічно...
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06.09.2023 19:05 Ответить
А як тікав БТР, що того Сонцепьока супроводжував! Мабуть заряджений був сонцепьок. Цікаво, встигли втекти, чи ні?
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06.09.2023 19:38 Ответить
Майже на кожній техніці стоїть РЕБ,але це не дуже допомагає,і добре.
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06.09.2023 20:10 Ответить
Радіосигнал і горизонт, ні не чув?
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06.09.2023 23:55 Ответить
🇺🇦❤️‼️🪖⚔️💯🇺🇦👏✊😉💪👍🫡🇺🇦🇪🇸🇯🇵🇦🇿🇨🇦🇦🇺🇺🇸🇪🇺🇮🇩🇬🇧⚔️🇺🇦❤️‼️
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07.09.2023 01:38 Ответить
 
 