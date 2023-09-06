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Бойцы спецподразделения уничтожили "Солнцепек", миномет 2С4 "Тюльпан" и другую технику врага. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега" уничтожили вражескую технику. В частности, наши защитники атаковали танк, ББМ "Тигр", огнеметную систему "Солнцепек" и миномет 2С4 "Тюльпан".
Видео опубликовали на фейсбук-странице подразделения, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий06.09.2023 16:40
+6 віктор л
показать весь комментарий06.09.2023 20:10
+5 Tommy Lee
показать весь комментарий06.09.2023 19:05
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нехай би арта відпрацювала.
зекономили б 400 баксів для удару по иншій ббм.
Чьом ти не прийшов, як місяць зійшов
я тебе чикала...