Бойцы 59-й ОМПБр захватили вражескую позицию, даже не применив тяжелую технику. ВИДЕО

Украинским бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка удалось быстро взять под контроль одну из вражеских позиций. Для операции воинам не понадобилась тяжелая техника - лишь отвага группы.

Об этом сообщают в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, передает Цензор.НЕТ.

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"Выбивание врага с позиции - не всегда масштабный и зрелищный процесс. Чтобы выкурить оккупантов из насиженного места, необязательно нужны большие штурмовые группы. Иногда, чтобы вернуть захваченную позицию, достаточно нескольких украинских воинов-пехотинцев. 59-я ОМПБр показала отличную работу, вернув под контроль ВСУ еще часть украинской земли. Каждый метр освобожденной земли приближает нас к Победе", - говорится в сообщении.

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