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Бойцы 59-й ОМПБр захватили вражескую позицию, даже не применив тяжелую технику. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинским бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка удалось быстро взять под контроль одну из вражеских позиций. Для операции воинам не понадобилась тяжелая техника - лишь отвага группы.

Об этом сообщают в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, передает Цензор.НЕТ.

"Выбивание врага с позиции - не всегда масштабный и зрелищный процесс. Чтобы выкурить оккупантов из насиженного места, необязательно нужны большие штурмовые группы. Иногда, чтобы вернуть захваченную позицию, достаточно нескольких украинских воинов-пехотинцев. 59-я ОМПБр показала отличную работу, вернув под контроль ВСУ еще часть украинской земли. Каждый метр освобожденной земли приближает нас к Победе", - говорится в сообщении.

Также читайте: Бойцы спецподразделения уничтожили "Солнцепек", миномет 2С4 "Тюльпан" и другую технику врага. ВИДЕО
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Топ комментарии
+26
Хлопці, залишайтесь живими. Горіть в пеклі москалі.
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06.09.2023 17:18
+21
Боже, яким же треба бути смiливим, щоб так iти на ворога!!!!!!!!!!

А могли б i не ризикувати, а закидати цю позицiю мiнами, як би вони були в достатнiй кiлькостi, якби зелене лайно не крало i ми б мали достатньо захiдноi зброi....

Та й не було б такого жаху зараз, якби уроди 73% вiд 40% в день виборiв повсиралися i сидiли б вдома. Дебiли, .лять!!!!
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06.09.2023 17:22
+19
.Як вони ризикують! Аж моторошно! Героям слава!!!
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06.09.2023 17:22
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Хлопці, залишайтесь живими. Горіть в пеклі москалі.
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06.09.2023 17:18 Ответить
Работа то хорошая но так внаглую нахрапом идти... А где дроны которые противотанковые мины сбрасывали? 1-2 мины на голову рашистам и заходи добивай подранков оглушенных
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06.09.2023 17:21 Ответить
А де ти такі дрони бачив - з мінами протитанковими? Ти хоч розумієш що дурницю пишеш?
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06.09.2023 17:32 Ответить
Ти відстав від життя. У Бутусова у телезі є відео (за сьогодні).
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06.09.2023 17:40 Ответить
Яку саме міну там підвішено? Назви мені її тип
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06.09.2023 17:41 Ответить
Українські аеророзвідники пристосували протитанкові міни ТМ-62 для враження окупантів з повітря. Джерело: https://censor.net/ua/v3441805
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06.09.2023 17:47 Ответить
Що ще "назвати"? Місце? Тип БПЛА? Креслення кріплень не треба? Детонатор поштою тобі не надіслати?
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06.09.2023 17:49 Ответить
Я сказав чітко: назви тип міни! З рештою я й без тебе розберуся!
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06.09.2023 18:05 Ответить
Адекватний сказав би: Сорян, протупив. І тільки упоротий до кінця відстоюватиме свою тупість.
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06.09.2023 18:26 Ответить
Не сваріться дівчатки. Таких дронів у армії - по пальцям порахувати.
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06.09.2023 19:06 Ответить
Адекватний-би не "бикував" - як ти ! З гаубиці прямою наводкою по танках теж стрілять можна Тільки користі з того мало! І торпеди колись скидали на позиції піхоти - бо не було бомб А от коли треба буде прикрить свої позиції в обороні - а мін немає! Своїм задом будеш піхоту від танків прикривать?
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06.09.2023 19:17 Ответить
не судіть , та не судимі будете, ))
вже є такі БПЛА.
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06.09.2023 17:48 Ответить
Новина за сьогодні
https://censor.net/ua/video_news/3441805/ukrayinski_aerorozvidnyky_prystosuvaly_protytankovi_miny_tm62_dlya_vrajennya_okupantiv_z_povitrya_video
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06.09.2023 17:49 Ответить
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06.09.2023 17:59 Ответить
Це називається: "На "безриб"ї й раком станеш!" З таким же успіхом можна взять торбу тротилу з детонатором І "сотрясать воздуся" Гуркоту багато а ККД - мінімальний Хіба що в бліндажі закидать!
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06.09.2023 18:20 Ответить
Є
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06.09.2023 18:50 Ответить
Та бачив уже Користь тільки від них мінімальна Краще вже чотири міни осколочні причепить
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06.09.2023 19:12 Ответить
Боже, яким же треба бути смiливим, щоб так iти на ворога!!!!!!!!!!

А могли б i не ризикувати, а закидати цю позицiю мiнами, як би вони були в достатнiй кiлькостi, якби зелене лайно не крало i ми б мали достатньо захiдноi зброi....

Та й не було б такого жаху зараз, якби уроди 73% вiд 40% в день виборiв повсиралися i сидiли б вдома. Дебiли, .лять!!!!
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06.09.2023 17:22 Ответить
.Як вони ризикують! Аж моторошно! Героям слава!!!
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06.09.2023 17:22 Ответить
Слава ЗСУ.
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06.09.2023 17:26 Ответить
Це і є "формула деокупації". Підготовка (в т.ч. фізична), зухвалість, відвага, мотивація. Ну і звичайно, аеросупровід, грамотне командування та робота "суміжників" (відволікаючі маневри).
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06.09.2023 17:44 Ответить
Слава ЗСУ !!! Смерть кацапской падали.
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06.09.2023 17:46 Ответить
Оці квакши болотні класно клюють на унітази, жіночу білизну, сортирний папір та іншу родинну бутовуху українців. Тож варто підгодовувати місця їхнього кудла, наживляти, закидувати та підсікати. Динаміт теж абсолютно не буде зайвим. Браконьєрство цілком може бути проти звірів - такі вже часи настали! Тож най щастить на риболовлі, вам, наші славетні ВСУ!
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06.09.2023 17:50 Ответить
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06.09.2023 17:54 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.09.2023 17:57 Ответить
Тримайтесь хлопці.
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06.09.2023 18:35 Ответить
Ми росіян перемагаємо по усім статтям. Нам не вистачає тільки далекобійної зброї та ******** авіації. Але, в мене є відчуття, що коли в нас ця зброя буде, ми не зупинимося на кордонах 1991 року, а будемо захоплювати території Фашистської росії.
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06.09.2023 19:32 Ответить
 
 