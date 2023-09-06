Бойцы 59-й ОМПБр захватили вражескую позицию, даже не применив тяжелую технику. ВИДЕО
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Украинским бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка удалось быстро взять под контроль одну из вражеских позиций. Для операции воинам не понадобилась тяжелая техника - лишь отвага группы.
Об этом сообщают в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, передает Цензор.НЕТ.
"Выбивание врага с позиции - не всегда масштабный и зрелищный процесс. Чтобы выкурить оккупантов из насиженного места, необязательно нужны большие штурмовые группы. Иногда, чтобы вернуть захваченную позицию, достаточно нескольких украинских воинов-пехотинцев. 59-я ОМПБр показала отличную работу, вернув под контроль ВСУ еще часть украинской земли. Каждый метр освобожденной земли приближает нас к Победе", - говорится в сообщении.
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вже є такі БПЛА.
https://censor.net/ua/video_news/3441805/ukrayinski_aerorozvidnyky_prystosuvaly_protytankovi_miny_tm62_dlya_vrajennya_okupantiv_z_povitrya_video
А могли б i не ризикувати, а закидати цю позицiю мiнами, як би вони були в достатнiй кiлькостi, якби зелене лайно не крало i ми б мали достатньо захiдноi зброi....
Та й не було б такого жаху зараз, якби уроди 73% вiд 40% в день виборiв повсиралися i сидiли б вдома. Дебiли, .лять!!!!