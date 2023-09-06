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Дроны ВСУ уничтожили танк Т-90 и новейшую БМД-4М россиян. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Мелитопольском направлении воины 47-й отдельной механизированной бригады из беспилотника уничтожили российскую военную технику: танк Т-90 и боевую машину десанта.

Соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сначала оператор дрона запустил беспилотник вдогонку танка, на большой скорости выезжавшего из одного из населенных пунктов. Дрон-камикадзе попал в моторный отсек, после чего раздался удар. В результате атаки танк остановился и задымился.

Второй целью для бойцов 47-й ОМБр стала боевая машина десанта российских оккупантов. Техника двигалась по грунтовой дороге, когда в нее врезался дрон. БМД взорвалась изнутри, и ее сектор башни охватил огонь. Вылетевший на доразведку беспилотник снял уже изуродованную взрывом машину: технику разорвало в клочья.

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Вапще не папали...
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06.09.2023 18:12 Ответить
В десяточку по рашопяточкам! Дякуємо, хлопці!!!
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06.09.2023 18:13 Ответить
Кратко и панятна👌
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06.09.2023 18:55 Ответить
Я тільки один це побачив? Лапті кацапцьки з танку вилетіли.
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06.09.2023 19:15 Ответить
 
 