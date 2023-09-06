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Воины роты "Ахиллес" поразили вражеский броневик с личным составом вблизи Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко заметили российский бронеавтомобиль вблизи Бахмута и эффективно отработали по нему FPV-дроном.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+8
які гарні підсвинки
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06.09.2023 19:07
+8

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06.09.2023 19:11
+4
Вот это класс! Отличная работа!
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06.09.2023 19:12
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які гарні підсвинки
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06.09.2023 19:07 Ответить
щкварочки
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06.09.2023 20:31 Ответить

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06.09.2023 19:11 Ответить
Вот это класс! Отличная работа!
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06.09.2023 19:12 Ответить
Лайк!!!
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06.09.2023 19:16 Ответить
Добре спалена свиня - найкраща свиня.
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06.09.2023 19:22 Ответить
Ачєрєдниє рашисти прашлі огнєнную акліматізацию пєрєд пападанієм до пекла...
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06.09.2023 19:24 Ответить
російсько-фашистські окупанти знищенні.
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06.09.2023 19:25 Ответить
Шашличок підгорів.
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06.09.2023 19:29 Ответить
Соляру они там чтоли везли?
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06.09.2023 19:54 Ответить
Боярку...
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06.09.2023 20:31 Ответить
Прокатились с огоньком, а один так и пробежался с ним.
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06.09.2023 20:30 Ответить
Думаю, що все-таки не уражено, а знищено
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06.09.2023 20:48 Ответить
Наверное это я за вина, но прочитал сходу, что поразили вражеский бонэвтик. Видать читаеться то что подсознательно хочется.)))
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06.09.2023 20:50 Ответить
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06.09.2023 20:54 Ответить
Ахилес таки наздогнав черепаху...
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06.09.2023 21:29 Ответить
 
 