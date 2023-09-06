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Воины роты "Ахиллес" поразили вражеский броневик с личным составом вблизи Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко заметили российский бронеавтомобиль вблизи Бахмута и эффективно отработали по нему FPV-дроном.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
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