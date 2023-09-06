Воины роты "Ахиллес" поразили вражеский броневик с личным составом вблизи Бахмута. ВИДЕО

Бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко заметили российский бронеавтомобиль вблизи Бахмута и эффективно отработали по нему FPV-дроном.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Дроны ВСУ уничтожили танк Т-90 и новейшую БМД-4М россиян. ВИДЕО