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Бойцы ССО уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении: там хранились управляемые ракеты. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы сил специальных операций уничтожили российский склад военной техники и боеприпасов на Бахмутском направлении. На складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе ведения аэроразведки, операторами ССО обнаружено скопление техники и боеприпасов. После идентификации и визуального наблюдения целей, координаты оперативно переданы побратимам из артиллерии. В результате скоординированных действий артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по указанным целям", - говорится в комментарии к опубликованному командованием видео.

Смотрите также: Воины роты "Ахиллес" поразили вражеский броневик с личным составом вблизи Бахмута. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
Це круто, Слава Україні.
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06.09.2023 20:07
+23
Класний бадабум вийшов. Видовищний з якоюсь кількістю засмажених кацапів.
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06.09.2023 20:21
+22
Дали кацам просратися!
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06.09.2023 20:09
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НАНАХ_й!
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06.09.2023 20:03 Ответить
Це круто, Слава Україні.
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06.09.2023 20:07 Ответить
да, клас
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06.09.2023 21:08 Ответить
Героям слава !!
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07.09.2023 00:13 Ответить
Дали кацам просратися!
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06.09.2023 20:09 Ответить
Ось тут з вами не згідний. В даному випадку ЗСУ кацапам не дали посрати, значить вони не просрались.
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07.09.2023 05:21 Ответить
Класний бадабум вийшов. Видовищний з якоюсь кількістю засмажених кацапів.
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06.09.2023 20:21 Ответить
и шариковыми снарядами не жалеют, шобы наверняка
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06.09.2023 20:44 Ответить
Апять, не папали...
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06.09.2023 20:22 Ответить
12 балів!
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06.09.2023 20:23 Ответить
Я даю 100500
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06.09.2023 20:45 Ответить
А шо слышно про Пистолета?
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06.09.2023 20:46 Ответить
Вітаю,друже..На жаль, про Пістоля нічого не чути...
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06.09.2023 22:04 Ответить
Яскраве фаєр-шоу немає сумніву що рашистам сподобалось і Кабзон даволєн...
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06.09.2023 20:24 Ответить
Там вантажівки теж навряд чи вціліли
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07.09.2023 00:16 Ответить
красивое ))))
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06.09.2023 20:27 Ответить
шашлик з кацапів зачотний
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06.09.2023 20:27 Ответить
Красиво
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06.09.2023 20:29 Ответить
кацапи, це ще не вечір. далі буде.
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06.09.2023 20:33 Ответить
Доктор Хаймарс поможет всем.
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06.09.2023 20:51 Ответить
Оце точність - слава ЗСУ!
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06.09.2023 20:53 Ответить
А я позавора відео дивився - ту ціль називали "складом військового спорядження" Так дивувався - що це за "баклажки" з "речмішками" так гарно горять? А там он воно що за "спорядження"!
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06.09.2023 20:53 Ответить
тЮ, ИМ ЖЕ РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ ВЫДАЮТ... ДАЖЕ АНЕгДОТ ЕСТЬ НА ЭТУ ТЕМУ. мОЛ ДЯДЕНЬКА НЕМЕЦ, ДЯДЕНЬКА НЕМЕЦ, ГДЕ МОЙ ПАПА?
-пОЦ ТВОЙ ПАПА, В КРЕМАТОРИЙ В ГАЛОШАХ ПОШЕЛ, ВИДИШЬ КАКОЙ ДЫМ ВАЛИТ.
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06.09.2023 21:06 Ответить
Е.Б.А.Т.Ь!
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06.09.2023 21:12 Ответить
потужно
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06.09.2023 21:14 Ответить
Тепер задекларувати це для Зеленського та гетьманцева, їм це треба…
А нардепи з приквартальними на посадах, задекларують своє, аж через рік, як накрадуться!!
Ось така дурня, прийнята!
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06.09.2023 21:39 Ответить
Керовані ракети Вихрь розміщують поблизу базування гелікоптерів Ка-52, які здатні їх застосовувати. А це Бердянськ, Луганськ, Джанкой. Не думаю що наша артилерія чи Хаймарси здатні туди дістати. Думаю, що це інші ракети, а не Вихрь
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06.09.2023 22:05 Ответить
Про "аеродроми підскоку" чув коли-небудь? І про паритет "пальне-**********"? Для вертольотів це найбільш зручно - їм ЗПС не потрібна ********** і пальне завезли зарані ближче до лінії фронту Прилетіли з глибинки тилу вертольоти Сіли Зброярі їм підвісили максимум *********** - бо летіть недалеко Вони злетіли Дійшли до противника Ударили Повернулися хутко назад Дозаправилися пальним і ************ Повторили виліт І так усю льотну зміну Увечері повернулися на базовий аеродром
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07.09.2023 06:18 Ответить
шикарно лаптям пердаки порвало )
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06.09.2023 22:24 Ответить
Это юго восточнее Бахмута возле п. Миронівське. Оттуда по прямой до Константиновки 40 км. Но чем ударили я не разбираюсь. Судя по точности скорее всего это был Хаймарс. Поражает качество видеосьемки, наши ребята - умелые воины.
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07.09.2023 07:57 Ответить
 
 