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Бойцы ССО уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении: там хранились управляемые ракеты. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы сил специальных операций уничтожили российский склад военной техники и боеприпасов на Бахмутском направлении. На складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52.
Об этом сообщает пресс-служба Командования Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе ведения аэроразведки, операторами ССО обнаружено скопление техники и боеприпасов. После идентификации и визуального наблюдения целей, координаты оперативно переданы побратимам из артиллерии. В результате скоординированных действий артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по указанным целям", - говорится в комментарии к опубликованному командованием видео.
Топ комментарии
+34 Володимир Гут
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+22 Trevo Trow
показать весь комментарий06.09.2023 20:09
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-пОЦ ТВОЙ ПАПА, В КРЕМАТОРИЙ В ГАЛОШАХ ПОШЕЛ, ВИДИШЬ КАКОЙ ДЫМ ВАЛИТ.
А нардепи з приквартальними на посадах, задекларують своє, аж через рік, як накрадуться!!
Ось така дурня, прийнята!