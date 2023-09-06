Бойцы ССО уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении: там хранились управляемые ракеты. ВИДЕО

Бойцы сил специальных операций уничтожили российский склад военной техники и боеприпасов на Бахмутском направлении. На складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"В ходе ведения аэроразведки, операторами ССО обнаружено скопление техники и боеприпасов. После идентификации и визуального наблюдения целей, координаты оперативно переданы побратимам из артиллерии. В результате скоординированных действий артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по указанным целям", - говорится в комментарии к опубликованному командованием видео.

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