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Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как убивали мирных жителей в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Двое бывших заключенных из Иркутской области – Алексей Чернявский и Максим Зеленов – поехали в Украину воевать, подписав контракт с ЧВК "Вагнер". Они утверждают, что из 500 заключенных, приехавших с ними на фронт, умерли все. Также они рассказали об убийствах мирных жителей в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказ бойцов ЧВК "Вагнер" опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Еб#иш всех. Независимо от пола. И бабушки были, и дедушки. Мы людей 40 убили. Позади стояли люди в балаклавах. Назад пойдешь - убьют. Это называлось "обнуление". Лично видел, как в квартиру забросили гранату, и там был детский плач. Мы зашли, там была женщина и ребенок, надо было добивать. Я лично не смог. Приказ выполнили другие из моей группы. Убили тех, кто плакал. Они плакали от ранения, просили помощи. Женщине лет 35, девочке семь. Один пацан отказался, и все… Его убили. Прямо при нас палками забили. Привязали к дереву, всем сказали, если к нему подойдете - вам п##да", - рассказывают бойцы ЧВК.

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Топ комментарии
+43
Нашій "цифровій армії" варто було б не Дєрьмака та Зе забезпечувати вподобайками та позитивними коментарями, а розповсюджувати цю інформацію по всіх можливих іноземних ресурсах з субтитрами на різних мовах, аби там краще розуміли, що таке паРаша. Але ж не будуть, бо ЗЕбілам це не треба.
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06.09.2023 21:28
+37
Це ті самі вагнера, яких Зеленський відпустив, зірвавши операцію українських спецслужб.
Потім він вивіз своїх рідних за кордон, а населення прифронтових районів покинув напризволяще перед ордою оцих от нелюдів, тому що втрачав би 7 мільярдів на місяць.
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06.09.2023 21:42
+35
В ООН сказали , що даних про геноцид , який кацапня здійснює в Україні , немає . Просто військові злочини . Щоб ту ООН "обнулили" ((
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06.09.2023 21:29
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Така "війна" закінчиться тим, що на нас Захід махне рукою як на дикунів і дегенаратів і будемо воювати самі. Потім вже кацапи так розрахуються за таку війну, що про українців тільки в підручниках можна буде прочитати через покоління.
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06.09.2023 22:28 Ответить
Нічого подібного. Захід знає, що з себе уявляє Російська Федерація. Російська Федерація це "зборіще" вбивць, мародерів та генетичних дегенератів. РФ буде або ізольована, або знищена повністю. На жаль, це займе не рік і не два, але генетичні дегенерати росіянє будуть ліквідовані. росіянє вже задрали усіх своїми витребеньками та війною. росіянам кінець, так, як і їх недодержаві.
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06.09.2023 22:39 Ответить
Йде війна на виживання нації і значить менше гуманізму, бо держава в це загралась ще в 2014 році.
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06.09.2023 22:01 Ответить
Він кацап.
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06.09.2023 22:03 Ответить
Якщо що то там в рф є багато тих хто міг би взяти відповідальність на себе це і чеченці, і адегейці, і карели, і навіть виборці фургала. Вже не кажучи за демобілізованих гвалтівників, вбивць, наркоманів із вагнера яких киданули.

Росія стільки собі ворогів створила що її можна втопити у вапні, і ми там будемо ні при чому та зовсім не розумітимемо 🤭 що то сталось і не знатимемо, що по по чому.
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06.09.2023 21:53 Ответить
Нашій "цифровій армії" варто було б не Дєрьмака та Зе забезпечувати вподобайками та позитивними коментарями, а розповсюджувати цю інформацію по всіх можливих іноземних ресурсах з субтитрами на різних мовах, аби там краще розуміли, що таке паРаша. Але ж не будуть, бо ЗЕбілам це не треба.
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06.09.2023 21:28 Ответить
В ООН сказали , що даних про геноцид , який кацапня здійснює в Україні , немає . Просто військові злочини . Щоб ту ООН "обнулили" ((
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06.09.2023 21:29 Ответить
Нічого не турбуйтеся там де зараз будівня UN це гарний шматок для майбутніх забудовників
прийде Трамп і забудує ще один Trump Tower а навколо буде парк з доріжками для туристів.
Давано треба збудувати такий парк на сході Манхеттена на кшталт Highland Park біля Hudson Yards
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07.09.2023 02:30 Ответить
І парк комсомольцям порубленим
як же я мік класика забути
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07.09.2023 02:32 Ответить
Я , мабуть , до рівня вашого гумору не доріс (( У мене проблема - я не прихильник "жартів" нашого 95 кварталу , але мені так само не " заходив" "гумор" Трампа .
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07.09.2023 08:45 Ответить
На фоні вашої " стурбованості" моя виглядає мізером .
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07.09.2023 08:41 Ответить
Лука переймає досвід справжніх антифашистів!
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06.09.2023 21:32 Ответить
Ето рузькая культура, как говорил римский папа
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06.09.2023 21:34 Ответить
Це дійсно жахливо!
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06.09.2023 21:39 Ответить
Це ті самі вагнера, яких Зеленський відпустив, зірвавши операцію українських спецслужб.
Потім він вивіз своїх рідних за кордон, а населення прифронтових районів покинув напризволяще перед ордою оцих от нелюдів, тому що втрачав би 7 мільярдів на місяць.
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06.09.2023 21:42 Ответить
А ми їх годуємо і лікуємо..
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06.09.2023 21:42 Ответить
А кого саме "їх"?
Ці двоє розмовляють по скайпу з одним із "хароших рускіх", редактором Гулагу.нет В.Осєчкіним (його голос).
Дане інтервью - давнє, йому якнайменше - шість місяців.
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06.09.2023 21:53 Ответить
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06.09.2023 21:47 Ответить
Те що Рашисти нелюди в Україні вже всі знають. Такі інтерв'ю треба робити з Англійською озвучкою, бо багато хто у Британії живе у світі "рожевих поні"....
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06.09.2023 21:53 Ответить
«Карфаген має бути зруйнований» (лат. Carthago delenda est)
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06.09.2023 21:59 Ответить
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06.09.2023 22:03 Ответить
Росіянську потороч потрібно убивати як тарганів.Щоб не розплоджувалися і не розповзалися бо та непотріб несе тільки смерть. Нащадки монголотатар ,вірніше їх суміш з племенами мокшів і т.п. які в теперішній часовий період зовуть себе росіянцями нічим не відрізняються від своїх пращурів-та ж сама жорстокість дикість та ненависть до усього від них відмінного.Вони несуть смерть та руйнацію. Не бачу жодної причини не знищувати їх.
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06.09.2023 22:03 Ответить
Таких в полон не брати...
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06.09.2023 22:09 Ответить
*****, ****** кончені 😡😡😡
Це геноцид, крапка.
кравчук, кучма підери здали ядерну зброю і порізали літаки.
Ющенко і янукович довершили справу.
А янелох довершив усе це.
Ця кров на руках кацапів і нашої недовлади.
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06.09.2023 22:20 Ответить
... а хто ж вибирав кравчуків..кучм..януковичей? Хто вибрав ЯнеЛоха? Вибирало тупе .. дурне.. безпринципне стадо ... Тепер вмивається кров*ю... І так само продовжує бути стадом... і не бачить, і не хоче бачити..як зелена паскуда все валить на корню.....
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06.09.2023 22:45 Ответить
эта мерзость лапотная доиграется до истребительной войны, земля под ногами как у фашистов гореть будет
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06.09.2023 22:21 Ответить
Им выгодна исстребительная война...ибо их "друзья" - такие упыри, как и они сами - Северная Корея, Иран...их исстреблением не отпугнешь.
А вот если мы пойдем *********** всех россиян - в США и ЕС ужаснутся и отрежут нам помощь.
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07.09.2023 03:04 Ответить
Кацапи (різники) як завжди впевнено виправдовують вірність поганяла даного їм ще з часів коли вони Казань вирізали. Вже майже 500 років випереджають будь-яку конкуренцію у цій справі. .
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06.09.2023 22:21 Ответить
Напалмом їх!
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06.09.2023 22:26 Ответить
И при всём при этом ооновские шлюхи говорят что геноцида нет и розовые пони оружия нужного не дают. Лицемеры.
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06.09.2023 22:46 Ответить
оон бесползная организация,+они точно кроме микрофона оружия не имеют чтоб давать)
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06.09.2023 23:31 Ответить
"Померли" всі? Може не померли а ліквідовані?
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07.09.2023 00:21 Ответить
мечта путина убить всех Украинцев ... что тут не понятно?
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07.09.2023 01:22 Ответить
Не брать в плен бурлаков !
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07.09.2023 02:45 Ответить
ООН, ознак геноциду немає, правильно?
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07.09.2023 06:41 Ответить
Як на мене, то найбільше з усіх тільки штати розуміють з ким воює Україна і що таке БОГ початок Біблії, а Путін її кінець, хоча про це неважко здогадатись споглянувши на закриту книгу, де БОГ вгорі, а Путін далеко внизу. Не треба шукати Ад, він сам прийшов в Україну, і якщо б вона впала він був би вже в Европі, цього навіть половина українців не розуміють. АРХ М
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07.09.2023 07:08 Ответить
Все що прилізло сюди в НАШУ НЕНЬКУ має бути знищено! Воно знало чому сюди лезло.... Треба щоб знав "прийшов здох".
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07.09.2023 09:55 Ответить
А мы их в плен берем,отмоем,полечим,накормим и еще интервью у Золкина.
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07.09.2023 14:08 Ответить
 
 