Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как убивали мирных жителей в Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Двое бывших заключенных из Иркутской области – Алексей Чернявский и Максим Зеленов – поехали в Украину воевать, подписав контракт с ЧВК "Вагнер". Они утверждают, что из 500 заключенных, приехавших с ними на фронт, умерли все. Также они рассказали об убийствах мирных жителей в Донецкой области
Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказ бойцов ЧВК "Вагнер" опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Еб#иш всех. Независимо от пола. И бабушки были, и дедушки. Мы людей 40 убили. Позади стояли люди в балаклавах. Назад пойдешь - убьют. Это называлось "обнуление". Лично видел, как в квартиру забросили гранату, и там был детский плач. Мы зашли, там была женщина и ребенок, надо было добивать. Я лично не смог. Приказ выполнили другие из моей группы. Убили тех, кто плакал. Они плакали от ранения, просили помощи. Женщине лет 35, девочке семь. Один пацан отказался, и все… Его убили. Прямо при нас палками забили. Привязали к дереву, всем сказали, если к нему подойдете - вам п##да", - рассказывают бойцы ЧВК.
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Росія стільки собі ворогів створила що її можна втопити у вапні, і ми там будемо ні при чому та зовсім не розумітимемо 🤭 що то сталось і не знатимемо, що по по чому.
прийде Трамп і забудує ще один Trump Tower а навколо буде парк з доріжками для туристів.
Давано треба збудувати такий парк на сході Манхеттена на кшталт Highland Park біля Hudson Yards
як же я мік класика забути
Потім він вивіз своїх рідних за кордон, а населення прифронтових районів покинув напризволяще перед ордою оцих от нелюдів, тому що втрачав би 7 мільярдів на місяць.
Ці двоє розмовляють по скайпу з одним із "хароших рускіх", редактором Гулагу.нет В.Осєчкіним (його голос).
Дане інтервью - давнє, йому якнайменше - шість місяців.
Це геноцид, крапка.
кравчук, кучма підери здали ядерну зброю і порізали літаки.
Ющенко і янукович довершили справу.
А янелох довершив усе це.
Ця кров на руках кацапів і нашої недовлади.
А вот если мы пойдем *********** всех россиян - в США и ЕС ужаснутся и отрежут нам помощь.