Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как убивали мирных жителей в Украине. ВИДЕО

Двое бывших заключенных из Иркутской области – Алексей Чернявский и Максим Зеленов – поехали в Украину воевать, подписав контракт с ЧВК "Вагнер". Они утверждают, что из 500 заключенных, приехавших с ними на фронт, умерли все. Также они рассказали об убийствах мирных жителей в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказ бойцов ЧВК "Вагнер" опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Еб#иш всех. Независимо от пола. И бабушки были, и дедушки. Мы людей 40 убили. Позади стояли люди в балаклавах. Назад пойдешь - убьют. Это называлось "обнуление". Лично видел, как в квартиру забросили гранату, и там был детский плач. Мы зашли, там была женщина и ребенок, надо было добивать. Я лично не смог. Приказ выполнили другие из моей группы. Убили тех, кто плакал. Они плакали от ранения, просили помощи. Женщине лет 35, девочке семь. Один пацан отказался, и все… Его убили. Прямо при нас палками забили. Привязали к дереву, всем сказали, если к нему подойдете - вам п##да", - рассказывают бойцы ЧВК.

Смотрите также: Бойцы ССО уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении: там хранились управляемые ракеты. ВИДЕО