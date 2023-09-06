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Дроны от читателей Цензор.НЕТ (96) Дикие шершни (107)

FPV-дроны "Дикие шершни", отрабатывают по вражеским окопам в режиме бомбер. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

FPV-подразделение "BULAVA" совместно с аэроразведкой 3-го батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого.

Проект "Дикие шершни" финансируется за счет читателей Цензор.НЕТ.

Напоминаем, что вы можете передать военным именный дрон.

Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам:

Монобанка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Приватбанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

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Війна дронів! Слава ЗСУ! Залужному Слава!
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07.09.2023 00:41 Ответить
 
 