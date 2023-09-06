FPV-дроны "Дикие шершни", отрабатывают по вражеским окопам в режиме бомбер. ВИДЕО

FPV-подразделение "BULAVA" совместно с аэроразведкой 3-го батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого.

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Напоминаем, что вы можете передать военным именный дрон.

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Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам:

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