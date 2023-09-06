FPV-дроны "Дикие шершни", отрабатывают по вражеским окопам в режиме бомбер. ВИДЕО
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FPV-подразделение "BULAVA" совместно с аэроразведкой 3-го батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого.
Проект "Дикие шершни" финансируется за счет читателей Цензор.НЕТ.
Напоминаем, что вы можете передать военным именный дрон.
Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам:
Монобанка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Приватбанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Криптовалюта: USDT (TRC-20): TPFzg8Wz3L1tadEkfFa9wDRr1gMntCNgjy BTC: bc1quxxwekqxetgpy9f0p590qrj0mkc37s9urv85q2 ETH: 0xEac08EdAfC36DA0124FaC666c8E10B8a9e954C0B
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий07.09.2023 00:41 Ответить Мне нравится 5
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