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война (46939) ликвидация (1952) 30 отдельная механизированная бригада (130)

Двое оккупантов безуспешно пытаются спастись от прилета боеприпаса. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ликвидировали двух оккупантов из дрона, сбросив боеприпасы. Захватчики пытались спастись, однако безуспешно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную боевую работу наших бойцов опубликовали в соцсети.

Смотрите также: Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как убивали мирных жителей в Украине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
Гарне заспокійливе та снодійне на ніч. Слава ЗСУ !!!
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06.09.2023 23:20
+22
Не успел жгут на шею наложить
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06.09.2023 23:07
+22
Смерть кацапів онлайн.
Це фантастика!

Дякую ЗСУ!
Крошіть хробаків!
Бережи вас Бог!
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06.09.2023 23:32
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Не успел жгут на шею наложить
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06.09.2023 23:07 Ответить
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06.09.2023 23:31 Ответить
Це "вагнерівець" тренує "сябра" -союзника діять на полі бою при пораненні?
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07.09.2023 05:48 Ответить
Так).
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07.09.2023 08:15 Ответить
Прям Шайтан, чуть себе жгут на руку не наложил!
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07.09.2023 00:59 Ответить
вони, ховаючись під цими стовбурами, нагадали мені одного п'яного в дощ. той лежав збоку стежки, прикрившись від дощу своїм лісапєтом.
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06.09.2023 23:08 Ответить
То він не прикрився лісапєтом, а обійняв його, щоб не вкрали
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06.09.2023 23:25 Ответить
Что то красное было в конце. Уснули по сиесте и пролили винцо? Погода наверно теплая.
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06.09.2023 23:13 Ответить
Гарне заспокійливе та снодійне на ніч. Слава ЗСУ !!!
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06.09.2023 23:20 Ответить
Смерть кацапів онлайн.
Це фантастика!

Дякую ЗСУ!
Крошіть хробаків!
Бережи вас Бог!
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06.09.2023 23:32 Ответить
Часто дышит. Наверное очень устал.
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06.09.2023 23:35 Ответить
Лікарі казали - подібне буває при больовому щокові! Не розібрав, що прилітало повторно - але першою була 60 мм міна (осколочна чи осколочно-фугасна)
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07.09.2023 05:52 Ответить
А ще при пробитті легень ... Треба скотч декомпресійний клеїти. Але йому не треба, йому треба в ад.
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07.09.2023 09:29 Ответить
Ну - я не "супермедик" - тому не знаю Але після "бомбового повтору" йому допоможе тільки скотч яким мішки для трупів перетягують при проривах
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07.09.2023 10:15 Ответить
....и маладая нє уZнаєт какой у парня біл канєц.......::: плачу навZрыдЪ.......
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06.09.2023 23:42 Ответить
Солоденька парочка...
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07.09.2023 00:38 Ответить
Кацапня, кожного з вас в Україні чекає таке закінчення вашого існування! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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07.09.2023 00:39 Ответить
Поражаюсь орковской тупости. Это надо было сдохнуть в чужой земле молодым. Ради чего??? Ради одного старого кремлевского маразматика, которого черти заждались в аду? Парадокс в том: что старое ***** сдыхать не собирается, наоборот, всеми лапками старается выжить, поэтому вместо него гибнут тысячи молодых кацапских идиотов.
Решение на поверхности - завалите кремлёвского упыря и живите дальше мирно в своих рязанях, саратовых и прочих уродсках, на которые никто не нападал
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07.09.2023 00:41 Ответить
согласен! У єтих червей нет ничего в черепной коробке! Пустота😂😂😂
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07.09.2023 05:12 Ответить
Мирно жить вони не вміють!
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07.09.2023 05:53 Ответить
Кари, московитам *****, страшної кари!!
Кабздон, чекає їх!
Слава Україні!!
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07.09.2023 01:24 Ответить
кулеметники... були
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07.09.2023 02:55 Ответить
Головне - кулемет і дві коробки з патронами повинні буть цілі Прийдуть хлопці на місце (на запах) - затрофеять!
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07.09.2023 05:55 Ответить
Можна зробити, а може вже е БПЛА, які заберуть трофеї.
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07.09.2023 08:48 Ответить
От - ще морочиться та БПЛА ганять! Простіше пішки прогуляться - коли кацапів витіснять з тієї посадки
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07.09.2023 10:22 Ответить
Вежливые зеленые человечки склеили лапти.
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07.09.2023 06:27 Ответить
коли воно здихає довго, це краще ніж воно здихає швидко.
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07.09.2023 07:22 Ответить
Ляпота.
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07.09.2023 07:56 Ответить
Гойда убогие, гойда!!!!!!!!!!!!!!!
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07.09.2023 07:58 Ответить
дуже треба щоб самкі цих ваньок ****** це бачили....хай порадіють суки...
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07.09.2023 08:39 Ответить
Зараз вже не дуже будуть радіти, вже багато грошей не дають за загиблого.
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07.09.2023 08:46 Ответить
Гарне відео. Але вибух трапляеться вже на землі. Нескладно зробити вибуховий прилад який буде детонувати на висоті 5 метрів, і буде знищено більше окупантів. Як зробити в мене е пропозиція, куди звертатися?
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07.09.2023 08:42 Ответить
 
 