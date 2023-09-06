Двое оккупантов безуспешно пытаются спастись от прилета боеприпаса. ВИДЕО

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ликвидировали двух оккупантов из дрона, сбросив боеприпасы. Захватчики пытались спастись, однако безуспешно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную боевую работу наших бойцов опубликовали в соцсети.

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