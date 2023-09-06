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Двое оккупантов безуспешно пытаются спастись от прилета боеприпаса. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ликвидировали двух оккупантов из дрона, сбросив боеприпасы. Захватчики пытались спастись, однако безуспешно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную боевую работу наших бойцов опубликовали в соцсети.
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показать весь комментарий06.09.2023 23:20
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Це фантастика!
Дякую ЗСУ!
Крошіть хробаків!
Бережи вас Бог!
Решение на поверхности - завалите кремлёвского упыря и живите дальше мирно в своих рязанях, саратовых и прочих уродсках, на которые никто не нападал
Кабздон, чекає їх!
Слава Україні!!