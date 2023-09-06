За этот день есть новые оборонные договоренности, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обратился вечером 6 сентября к украинцам с традиционным видеообращением.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "За этот день есть новые оборонные договоренности. Новые политические, гуманитарные договоренности. Готовим и новую международную коммуникацию, чтобы эта неделя с точки зрения нашей внешнеполитической работы еще добавила активности. Чтобы наши воины, весь наш народ почувствовали большее усиление.
Спасибо всем, кто помогает и будет помогать! Спасибо всем, чья сила – украинская!"
Топ комментарии
+9 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий06.09.2023 23:36
+7 Галина Боброва a5494c7d
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+5 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий06.09.2023 23:26
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Послухай що новий міністр оборони каже:
"виробляти все, що можемо зробити самі"
Какую цену мы платим
За твое президентство
За свою тупість український народ вмивається кров'ю кращих синів.
І не кається. Знову за ЗЄлю ручки тягнуть.
Що ти граешь з Народом у кошки- мишки ?!
Сказав? Кажи.
Не хочешь казати? Не починай.
Видимо, Власти не заинтересованы в скорой победе, даже украинским СМИ, видимо, запрещено писать о Ленд-лизе, молчат.
После войны, власти придеться дать ответ, почему погибли тысячи военнослужащих из-за замалчивания Ленд-лиза, по которому Украина могла получить оружие и одержать победу в 2022 году.
Джерело: https://censor.net/ua/v3441901
Вано працює, нацюцюрник штопаний.