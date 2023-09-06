За этот день есть новые оборонные договоренности, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился вечером 6 сентября к украинцам с традиционным видеообращением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "За этот день есть новые оборонные договоренности. Новые политические, гуманитарные договоренности. Готовим и новую международную коммуникацию, чтобы эта неделя с точки зрения нашей внешнеполитической работы еще добавила активности. Чтобы наши воины, весь наш народ почувствовали большее усиление.

Спасибо всем, кто помогает и будет помогать! Спасибо всем, чья сила – украинская!"

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