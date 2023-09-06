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Зеленский (16565) обращение (497)

За этот день есть новые оборонные договоренности, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился вечером 6 сентября к украинцам с традиционным видеообращением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "За этот день есть новые оборонные договоренности. Новые политические, гуманитарные договоренности. Готовим и новую международную коммуникацию, чтобы эта неделя с точки зрения нашей внешнеполитической работы еще добавила активности. Чтобы наши воины, весь наш народ почувствовали большее усиление.

Спасибо всем, кто помогает и будет помогать! Спасибо всем, чья сила – украинская!"

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Топ комментарии
+9
Нажаль, криваву.
За свою тупість український народ вмивається кров'ю кращих синів.
І не кається. Знову за ЗЄлю ручки тягнуть.
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06.09.2023 23:36
+7
Дорогой ты наш президент
Какую цену мы платим
За твое президентство
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06.09.2023 23:31
+5
Своє роби, бєстолочь ЗЄльона!
Послухай що новий міністр оборони каже:
"виробляти все, що можемо зробити самі"
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06.09.2023 23:26
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Своє роби, бєстолочь ЗЄльона!
Послухай що новий міністр оборони каже:
"виробляти все, що можемо зробити самі"
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06.09.2023 23:26 Ответить
нужно передать этой говорящей двуличной голове - что если бы не коррупция и воровство его ЗЕрмаковской команды - то вооружений было бы больше и раньше!
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07.09.2023 00:43 Ответить
ЗЕ потом будет говорить , что каждый день советовался с народом и народ был не против !!!
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07.09.2023 01:42 Ответить
Дорогой ты наш президент
Какую цену мы платим
За твое президентство
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06.09.2023 23:31 Ответить
Нажаль, криваву.
За свою тупість український народ вмивається кров'ю кращих синів.
І не кається. Знову за ЗЄлю ручки тягнуть.
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06.09.2023 23:36 Ответить
а наступальні?
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06.09.2023 23:36 Ответить
а ты уже пришел в военкомат что бы пойти наступать?
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07.09.2023 00:41 Ответить
Пішов на куй Гидота зелена...
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07.09.2023 00:07 Ответить
Які домовленості???

Що ти граешь з Народом у кошки- мишки ?!

Сказав? Кажи.
Не хочешь казати? Не починай.
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07.09.2023 00:28 Ответить
а зачем тебе боту знать подробности? ты что генштаб или штурмовик? все увидишь на фронте
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07.09.2023 00:40 Ответить
Нові домовленості були анонсовані Наусєдою та персонально озвучені Блінкеном: «Допомога, включаючи військову буде зменшена пропорційно масштабу корупції».
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07.09.2023 00:59 Ответить
Договора, это не оружие, оружие- эта реализация Ленд-лиза, по которому Украина может получить, не 31 танк Абрамс, а сотни танков...
Видимо, Власти не заинтересованы в скорой победе, даже украинским СМИ, видимо, запрещено писать о Ленд-лизе, молчат.
После войны, власти придеться дать ответ, почему погибли тысячи военнослужащих из-за замалчивания Ленд-лиза, по которому Украина могла получить оружие и одержать победу в 2022 году.
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07.09.2023 04:27 Ответить
В порівнянні з твоєю "оманською домовленістю" це краплини.
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07.09.2023 05:30 Ответить
а де обіцяна новина-сенсація
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07.09.2023 06:32 Ответить
звернувся ввечері 6 вересня до українців із традиційним відеозверненням.
Джерело: https://censor.net/ua/v3441901

Вано працює, нацюцюрник штопаний.
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07.09.2023 09:03 Ответить
 
 