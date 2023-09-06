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Российские пропагандисты возмущены, что ВС РФ не смогли удержать Работино: "Недоработка командования". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Российские так называемые эксперты в эфире российской программы пропагандистки Ольги Скабеевой и Евгения Попова выразили недовольство армией России.
Пропагандисты пожаловались на так называемые местные власти Запорожской области. Россияне возмущены тем, что население пытаются успокоить, заявляя, что тот или иной населенный пункт не имеет важного значения для РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Пропагандисты обвиняют командование Вооруженных Сил РФ в "недоработке".
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Пожалуйста, подождите...
Любой кацап - недоработка Бога (лишняя хромосома)...
добре, наші навчилися скидати протитанкові міни з дронів.
а який корисний ефект від цього, його перевірено?
міна летить згори вниз, детонує і її вибух просто розкидає вибухову речовину навколо.
вибух не відбувається спрямовано в ціль, броня дряпається але не пробивається.
можлива користь якщо вибух біля легкоброньованої ббм, тоді її посіче.
можлива користь від ураження живої сили ворога силою вибуху але ж задум був діяти проти ббм а не проти піхоти.
чи як?
це питання, не твердження. тож, не варто до запитань підходити як до скелі, яку треба колупати до смерти.
Тому, для гарного фугасного ефекту тошонада.
якщо москалі просто обісруться це одне, якщо пробиття корпуса та ураження екіпажа - це друге.
не впевнений що друге підтверджено.
це мені нагадує кидання глибинних бомб по підводним човнам в другу світову - їхня ефективність набагато була меншою ніж показано в фільмах, вибух глибинної бомби в декількох метрах від корпусу підводного човна не наносив човну серйозних ушкоджень.
так і тут - вибух, великий, так. але яка вражаюча дія?
А по-поводу яка вражаюча дія для бліндажів та скупчень тарганів., то погуглите, что такое контузия это как минимум.
русскомязыке *ідарів!
Последняя надежда: Сашко, а на каком языке были остальные учебники?
Вибухівка не встигає "розкидатись", бо швидкість детонації ТНТ сім кілометрів на секунду.
Думаю, що такі дівайси використоують для враження бліндажів та скупчень тарганів. Для броньованої техніки зазвичай використовують РКГ, а для враження окремих тарганів достатньо і ВОГа.
екіпаж цілий.
і це снаряд що має уламки.
то який ефект буде мати підрив міни, яку встановити на корпусі ббм так що вибух не буде направлений?
на відео добре видно що в момент вибуху міна стикається ребром.
Міна спеціально орієнтуються в польоті донизу ребром завдяки стабілізатору, бо на ребрі встановлений ударний підривач з детонатором.
у міни нема кумулятивного струменя, німецькі міни спрямованої дії не обговорюємо.
тому міна не може вражати ббм тільки тому що підірвалася поряд, потрібна направлена дія або велика кількість тротилу в міні щоб вибуховою хвилею пожувало людей.
тож і цікавлюся - а наші проводили випробування чи відразу в бій а там як буде то буде?
Такий ********* легко розбере три накати бліндажа
Ще раз: для броні скиди РКГ або ПГ-7В, для скупчення піхоти або розібрати бліндажик ТМка - саме то, а за поодинокими кацапами можно і з ВОГами поганятись.
я ж обговорюю тему скидання протитанкових мін по ббм, як на відео.
на відео вибух а що далі нам не показують.
ось ця тема цікава.
Якщо такий заряд розірветься в радіусі декількох метрів, то щонайменше сильна контузія гарантована, з розривом перепонок, і іншими фізичними і психологічними наслідками.
Але тут справа в тому, що такіх мін хоч дупою їж!
скидання ркг з оперенням з r-18 це майже завжди ураження і знищення зважаючи на можливість корегування, кількість бомб та здатність бомб вражати ббм.
тут октокоптер летить з однією лише міною, це один виліт.
скільки бліндажів він вразить - в кращому випадку один.
але ж ми на відео бачимо не скидання по бліндажах а скидання саме по ббм.
міни через їхню вагу наші скидають нічними бомберами r-18.
у них не буде ніяких..."з'явилася бмп".
вночі всі вороги сплять і робота ведеться по розвіданим координатам вдень.
не будемо зараз обговорювати скиди по нічній піхоті матрісами, то не про це.
так от, нічний бомбер летить на координати і несе одну міну.
як вже сказав не обговорюю бомбування піхоти як відкрито розміщеної так і в приміщеннях.
цікавить лише ббм, цікавить бо на відео атака бомбера по ббм.
цікавить чим закінчилася атака.
цікавить чи є якийсь від того ефект і якщо він є від чого - від прямого влучання чи вибуху поряд з ббм.
Якщо є такі девайси - кидать їх, якщо нема - то і тм-62 згодиться.
Ну а тут будем надіяться що одна "сковорода" з трьої влучить у бліндаж і вб"є пару придурків У нас же важких дронів - що бліх на собаці Завалимо кацапів масою А потім будем на танки з "коктейлями Молотова" іти
Ті хто скидає - не сподіваються. Вони просто прицілюються.
Скільки у нас важких сільськогосподарських дронів, та інших "волиняк" з " "кажанами" - ми не знаємо, і нам докладати не будуть.
На танки з "коктейлями молотова" у нас ніхто не ходить, і ходити не будуть.
ТМок у нас зараз дофіга, їх збирають до купи і підривают. Частину дистанційно скручують підривачі, і переобладнують для скидів. Але все одно іх настільки дофіга, що продовжують їх купами підривати на місці після зриву кішками.
Нема приводу кіпішувати.
Зазвичай всі вильоти R18, "волиняк" та "кажанів" здійснюють вночі, бо вони всі обладнані тепловізійними камерами.
бо вам нічого тут не світить , кляті окупанти 🙂
По словам журналистов:
▪️специальная служба для ликвидации предателей и врагов появилась примерно в 2015 году, когда Россия захватила Крым и часть Донбасса;
▪️в то время спецслужбу связывали с ликвидацией ключевых пророссийских командиров на Донбассе: "Гиви", "Моторола", Захарченко;
▪️врагов Украины расстреливали, взрывали, вешали и даже иногда травили поддельным бренди. Однако украинская сторона предпочитает не комментировать такие действия;
▪️центральную роль в подобных операциях играет Пятое управление СБУ. Его бюджет примерно в 5 раз больше, чем бюджет ГУР;
▪️сообщается, что Зеленский может сам отдавать приказы по ликвидации предателей/врагов, но при этом, он приказал избегать потерь среди мирного населения.