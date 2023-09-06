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Российские пропагандисты возмущены, что ВС РФ не смогли удержать Работино: "Недоработка командования". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российские так называемые эксперты в эфире российской программы пропагандистки Ольги Скабеевой и Евгения Попова выразили недовольство армией России.

Пропагандисты пожаловались на так называемые местные власти Запорожской области. Россияне возмущены тем, что население пытаются успокоить, заявляя, что тот или иной населенный пункт не имеет важного значения для РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Пропагандисты обвиняют командование Вооруженных Сил РФ в "недоработке".

Смотрите также: Двое оккупантов безуспешно пытаются спастись от прилета боеприпаса. ВИДЕО
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Топ комментарии
+33
Тоже мне открытие.
Любой кацап - недоработка Бога (лишняя хромосома)...
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06.09.2023 23:45
+14
умная мразь...но жопа то горит!
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06.09.2023 23:44
+10
СЛАВА ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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06.09.2023 23:55
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умная мразь...но жопа то горит!
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06.09.2023 23:44 Ответить
Тоже мне открытие.
Любой кацап - недоработка Бога (лишняя хромосома)...
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06.09.2023 23:45 Ответить
кацап -то чортове створіння
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07.09.2023 08:30 Ответить
не по темі...

добре, наші навчилися скидати протитанкові міни з дронів.

а який корисний ефект від цього, його перевірено?

міна летить згори вниз, детонує і її вибух просто розкидає вибухову речовину навколо.

вибух не відбувається спрямовано в ціль, броня дряпається але не пробивається.

можлива користь якщо вибух біля легкоброньованої ббм, тоді її посіче.

можлива користь від ураження живої сили ворога силою вибуху але ж задум був діяти проти ббм а не проти піхоти.

чи як?

це питання, не твердження. тож, не варто до запитань підходити як до скелі, яку треба колупати до смерти.
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06.09.2023 23:54 Ответить
там просто страшенна фугасна дія, ні в мінометній міні, ні в снаряді приблизно такої маси стільки тротилу неможливо впихнути, аналог - тільки аж 152 мм калібр, але він важить аж 43,560 кг.
Тому, для гарного фугасного ефекту тошонада.
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07.09.2023 00:14 Ответить
це зрозуміло але незрозуміло що стоїть за вашими словами СТРАШЕННА ФУГАСНА ДІЯ.

якщо москалі просто обісруться це одне, якщо пробиття корпуса та ураження екіпажа - це друге.

не впевнений що друге підтверджено.

це мені нагадує кидання глибинних бомб по підводним човнам в другу світову - їхня ефективність набагато була меншою ніж показано в фільмах, вибух глибинної бомби в декількох метрах від корпусу підводного човна не наносив човну серйозних ушкоджень.

так і тут - вибух, великий, так. але яка вражаюча дія?
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07.09.2023 00:31 Ответить
Сашко, признайтесь, учебник по физики вы скурили? (это по поводу подлодок)
А по-поводу яка вражаюча дія для бліндажів та скупчень тарганів., то погуглите, что такое контузия это как минимум.
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07.09.2023 01:23 Ответить
язиком *ідарів не розмовляю.
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07.09.2023 01:35 Ответить
Всё ясно. Учебник по физике был на русском языке *ідарів!
Последняя надежда: Сашко, а на каком языке были остальные учебники?
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07.09.2023 03:47 Ответить
Фугас не бронебійний заряд, йолоп.
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07.09.2023 04:29 Ответить
вибух від ТМ-62 має приблизно такий же ефект, як вибух 155 мм снаряда. Різниця тільки у тому цо уламків менше, ніж від снаряда, алеиі вибухівки більше напівтора кіло.
Вибухівка не встигає "розкидатись", бо швидкість детонації ТНТ сім кілометрів на секунду.
Думаю, що такі дівайси використоують для враження бліндажів та скупчень тарганів. Для броньованої техніки зазвичай використовують РКГ, а для враження окремих тарганів достатньо і ВОГа.
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07.09.2023 00:28 Ответить
ббм спокійно переносить вибух снаряда поряд, пошкоджуються лише траки, колеса та зовнішні пристрої.

екіпаж цілий.

і це снаряд що має уламки.

то який ефект буде мати підрив міни, яку встановити на корпусі ббм так що вибух не буде направлений?

на відео добре видно що в момент вибуху міна стикається ребром.
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07.09.2023 00:36 Ответить
ще раз - для враження ббм або танка достатньо донести полуторакілограмовий РКГ, а не тягти міну вагою вісім кілограм. Такий ********* легко розбере три накати бліндажа, і вб'є всіх у ньому, бо ТМка має більшу б\ч, ніж 155мм снаряд.
Міна спеціально орієнтуються в польоті донизу ребром завдяки стабілізатору, бо на ребрі встановлений ударний підривач з детонатором.
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07.09.2023 00:47 Ответить
ще раз - півторакілограмовий ркг пробиває кумулятивним струменем броню і осколками броні вражає екіпаж.

у міни нема кумулятивного струменя, німецькі міни спрямованої дії не обговорюємо.

тому міна не може вражати ббм тільки тому що підірвалася поряд, потрібна направлена дія або велика кількість тротилу в міні щоб вибуховою хвилею пожувало людей.

тож і цікавлюся - а наші проводили випробування чи відразу в бій а там як буде то буде?
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07.09.2023 00:56 Ответить
ви не чітаєте відповіді? Цитую:
Такий ********* легко розбере три накати бліндажа

Ще раз: для броні скиди РКГ або ПГ-7В, для скупчення піхоти або розібрати бліндажик ТМка - саме то, а за поодинокими кацапами можно і з ВОГами поганятись.
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07.09.2023 01:15 Ответить
ще раз - скидання протитанкової міни по піхоті не обговорюю, це окрема тема і по ній щоб її почати треба мати аргументи.

я ж обговорюю тему скидання протитанкових мін по ббм, як на відео.

на відео вибух а що далі нам не показують.

ось ця тема цікава.
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07.09.2023 01:17 Ответить
Не є спеціалістом, але маю свою скромну думку, що такі заряди більш дієвими будуть не проти ББМ, а проти бліндажів, стоячих на місці автівок, і ворогів, які знаходяться в будівлях.

Якщо такий заряд розірветься в радіусі декількох метрів, то щонайменше сильна контузія гарантована, з розривом перепонок, і іншими фізичними і психологічними наслідками.

Але тут справа в тому, що такіх мін хоч дупою їж!
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07.09.2023 00:53 Ответить
мін так. октокоптерів ні.

скидання ркг з оперенням з r-18 це майже завжди ураження і знищення зважаючи на можливість корегування, кількість бомб та здатність бомб вражати ббм.

тут октокоптер летить з однією лише міною, це один виліт.

скільки бліндажів він вразить - в кращому випадку один.

але ж ми на відео бачимо не скидання по бліндажах а скидання саме по ббм.
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07.09.2023 00:59 Ответить
буває такі ситуаії, коли приходиться робити скид скажімо, кумулятивного ПГ-7В по живій силі противника, бо не будеш повертати дрон для заміни **********, бо таргани рухаються (була така ситуаія у Мадяра на відео). Тому ми не можемо знати конкретну ситацію- може дрон летів до бліндажа, а по дорозі змінилась задачзявилась бмп. Після попадання ТМки зверху вона точно не буде у боєздатному стані, а якщо там був екіпаж, то кому повезе, то залишиться на декілька годин двохсотим.
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07.09.2023 01:25 Ответить
пане, ви геть зовсім усе поплутали.

міни через їхню вагу наші скидають нічними бомберами r-18.

у них не буде ніяких..."з'явилася бмп".

вночі всі вороги сплять і робота ведеться по розвіданим координатам вдень.

не будемо зараз обговорювати скиди по нічній піхоті матрісами, то не про це.

так от, нічний бомбер летить на координати і несе одну міну.

як вже сказав не обговорюю бомбування піхоти як відкрито розміщеної так і в приміщеннях.

цікавить лише ббм, цікавить бо на відео атака бомбера по ббм.

цікавить чим закінчилася атака.

цікавить чи є якийсь від того ефект і якщо він є від чого - від прямого влучання чи вибуху поряд з ббм.
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07.09.2023 01:34 Ответить
коротко - піздєцом ббму.
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07.09.2023 02:14 Ответить
далі не цікаво - вона вже нікуди не їде.
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07.09.2023 01:27 Ответить
"Бабенко" - далеко не "геній" Але тут він мислить раціонально! Я тут дурням пояснюю-пояснюю другий день про дурість застосування подібного - але їм "хоч кілок на голові теши" Ти спробуй ще тим "млинцем" міни кудись попасти з висоти! Наприклад у бліндаж! Для цього треба знизиться метрів до 10-20 як мінімум! А хто тій "дурі" це дозволить? Якщо там не "дзижчалка" з кулак величиною, а "гуркочучий трактор"? Та по ній з заплющеними очима попасти можна!
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07.09.2023 05:42 Ответить
Ну... впринципі можна замість тм-62 скинути 8 кг динаміту, якщо треба вразити саме укріплення. Хоча, мені здається, коли міна падає ребром, та ще й стабілізатором, яка не яка, а точність повинна бути. Думаю, якщо зробити навіть з пластику корпус, такий, як бомба, напихати туди 8 кг ТНТ, точність буде значно краща.
Якщо є такі девайси - кидать їх, якщо нема - то і тм-62 згодиться.
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07.09.2023 08:13 Ответить
Знаєш : на мою думку - використовувать протитанкову міну в якості авіабомби - це все одно що забивать цвяхи будильником Простіше вже підвісить пластикову трубу заповнену аміачною селітрою з соляркою і гранатою РГД-5 у якості детонатора Туди хоч зручніше стабілізатор присобачить І механізм підриву набагато простіший А "ТМка" - аби "пошуміть"!
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07.09.2023 08:21 Ответить
бризантність аміачної селітри в раз менша брізантності звичайного ТНТ, тому такою трубою звісно тільки "пошуміть". Підрив ТМки над бліндажем по силі ураження дорівнює воздушному підриву 155мм фугасного снаряда, який зовсім не схожий на пластикову трубу з селітрою.
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07.09.2023 12:55 Ответить
Я тобі привів простий приклад А вибух ТМ-ки" на бліндажі - це твій "повітряний вибух" снаряду Тобто "пук" Ти ще спробуй по тому бліндажу попасти тією "сковородою"
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07.09.2023 13:06 Ответить
якщо попадають 300-грамовим ВОГом, то 8-кілограмовою ТМкою тим більше, бо її вітром не зносить. А такий підрив "розбере" накат бліндажу аж бігом.
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07.09.2023 13:14 Ответить
Давай! (До речі - снаряд ІСУ-152 зривав башту у німецький танків Тільки я про таке не чув Чому? Бо танки рухалися швидко
Ну а тут будем надіяться що одна "сковорода" з трьої влучить у бліндаж і вб"є пару придурків У нас же важких дронів - що бліх на собаці Завалимо кацапів масою А потім будем на танки з "коктейлями Молотова" іти
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07.09.2023 13:29 Ответить
ну от бачиш! а у снаряді вибухівки навить менше, ніж у ТМки.
Ті хто скидає - не сподіваються. Вони просто прицілюються.
Скільки у нас важких сільськогосподарських дронів, та інших "волиняк" з " "кажанами" - ми не знаємо, і нам докладати не будуть.
На танки з "коктейлями молотова" у нас ніхто не ходить, і ходити не будуть.
ТМок у нас зараз дофіга, їх збирають до купи і підривают. Частину дистанційно скручують підривачі, і переобладнують для скидів. Але все одно іх настільки дофіга, що продовжують їх купами підривати на місці після зриву кішками.
Нема приводу кіпішувати.
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07.09.2023 13:45 Ответить
зазвичай, навіть скиди ВОГів по одиночним кацапам роблять з висоти в середньму у 100 метрів, і попадають влучно. Фактор, який впливає на точність попадання 300 грамовим ВОГом з пластиковим оперенням - це вітер. На восьмикілограмову ТМку вітер майже не впливає, тому точність попадання в накат бліндажу достатньо висока, і такі скиди можно робить і з двохсот метрів.
Зазвичай всі вильоти R18, "волиняк" та "кажанів" здійснюють вночі, бо вони всі обладнані тепловізійними камерами.
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07.09.2023 12:49 Ответить
проще мну в 82 мм скинуть 120мм не всегда мномётка обменяет
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07.09.2023 13:41 Ответить
ефективнише 82мм вистрілити з міномету. тим більше, що вибухівки у неї 400 грамів. Навіть у 120мм міни 3,5 кг, а у ТМки 8 кг. Тому порівнювати пошкодження мотолиги після скиду міноветної міни і ТМки якось не дуже справедливо. А ТМок у наз зараз як гівна у кацапа за банєю, тому логічно їх використовувати таким чином.
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07.09.2023 13:56 Ответить
взрыватель под тм переделать надо а это не всегда взрыв
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07.09.2023 14:06 Ответить
там не используется штатный взрыватель (его выкручивают для снижения веса). В бочине ТМки сверлится отверстие и в него заталкивается взрыватель МУВ с детонатором. Когда мина падает, то происходит накол капсюля бойком, который держится с помощью пластилина или жевательной резинки.
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07.09.2023 14:14 Ответить
Самоделкины так самому к Кобзону улететь мона
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07.09.2023 14:48 Ответить
к вашему сведению для сброса переделываются все боеприпасы, даже ВОГи нужно руцями колупать с помощью пассатижей и ножика. А что бы не уехать к кобзону - то нужно изучать устройство боеприпасов, сейчас полно материалов даже в интернете.
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07.09.2023 15:05 Ответить
СЛАВА ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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06.09.2023 23:55 Ответить
Вам что, неясно сказали - это тактическое оставление позиций! Вот и объясняйте народу, а не отсебятничайте, понимаешь
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06.09.2023 23:55 Ответить
Кацапи , валіть на .....уй із нашої землі ,
бо вам нічого тут не світить , кляті окупанти 🙂
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07.09.2023 00:06 Ответить
Спецслужбы Украины научились ликвидировать врагов на оккупированных регионах и в России. При этом, Зеленский может лично санкционировать операции по ликвидации предателей, - The Economist

По словам журналистов:
▪️специальная служба для ликвидации предателей и врагов появилась примерно в 2015 году, когда Россия захватила Крым и часть Донбасса;

▪️в то время спецслужбу связывали с ликвидацией ключевых пророссийских командиров на Донбассе: "Гиви", "Моторола", Захарченко;

▪️врагов Украины расстреливали, взрывали, вешали и даже иногда травили поддельным бренди. Однако украинская сторона предпочитает не комментировать такие действия;

▪️центральную роль в подобных операциях играет Пятое управление СБУ. Его бюджет примерно в 5 раз больше, чем бюджет ГУР;

▪️сообщается, что Зеленский может сам отдавать приказы по ликвидации предателей/врагов, но при этом, он приказал избегать потерь среди мирного населения.
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07.09.2023 00:15 Ответить
В какие времена русские умели наступать(заваливать трупами) ? чтобы противник несмог наступать по трупами.И в царской армий , тоже самое и красной армий, тоже самое и в российской армий ..... нету мяса завалено (трупов) на передовой.....русские теряют инциативу и отступают.
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07.09.2023 02:36 Ответить
ніхто вже не згадує ні про яке асвабаждєніє
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07.09.2023 06:34 Ответить
То что свинокацапия ещё существует это недоработка американского командования.
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07.09.2023 06:51 Ответить
...жги этих выродков с болот мацковии... Слава Солдатам Великой Ukrainy ....
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07.09.2023 07:11 Ответить
А це означає кацапи, що не потрібно було лізти на чужу територію. Наші хлопці і дівчата знищать вас тут, а залишки доб'ють на вашій вже, мокшинській терииторії. Китаю не потрібно буде запускати на ваші трущоби ракети. просто зайдуть і заберуть своє.
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07.09.2023 08:31 Ответить
 
 