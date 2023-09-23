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война (47303) уничтожение (3972) 11-я бригада НГУ имени Михаила Грушевского (3)

Одесские гвардейцы уничтожили наблюдательный комплекс оккупантов "Муром-М". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 11-й бригады имени Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины высчитали координаты вражеского средства видеонаблюдения и одним точным ударом нанесли огневое поражение.

Отмечается, что это уже третий комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М уничтожен бойцами 11-й бригады за два месяца, передает Цензор.НЕТ.

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Повибивали баньки! Хай не витріщається!
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23.09.2023 12:23 Ответить
Дякуємо Захисникам України!!
Ось так би, привладні з урядового кварталу, боролися з призначенцями, що розкрадають гроші з ДержБюджету України, відбиваючи млрд на «дивних закупівлях»!
Таран з Резніковим, Семеновим та купою купців барабанів та сковорід з стадіонами, можуть ще більше РОПОВІСТИ слідчим …, поки добровільно, як свідки..
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23.09.2023 12:28 Ответить
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23.09.2023 12:29 Ответить
Гарна новина! Бамць і немає спостереження!
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23.09.2023 12:44 Ответить
Ювелірна точність від оператора. Реально талант.
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23.09.2023 13:31 Ответить
 
 