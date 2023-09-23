Одесские гвардейцы уничтожили наблюдательный комплекс оккупантов "Муром-М". ВИДЕО

Бойцы 11-й бригады имени Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины высчитали координаты вражеского средства видеонаблюдения и одним точным ударом нанесли огневое поражение.

Отмечается, что это уже третий комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М уничтожен бойцами 11-й бригады за два месяца, передает Цензор.НЕТ.

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