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Украинские воины отразили контратаку оккупантов на Токмакском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска всеми силами пытаются остановить продвижение ВСУ на Токмакском направлении и задействуют свои резервы.
На опубликованном видео можно увидеть, как десантники оккупантов пытаются контратаковать наших бойцов. Но благодаря слаженным действиям и мужеству наших воинов, враг получил отпор и был вынужден отступить, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий23.09.2023 14:09
+11 Костя 1fe23205
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+10 Чайка Київ
показать весь комментарий23.09.2023 14:43
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Неплохая русская окрошка получилась
Вкуснее,когда совсем холодная
Такі відео душу гріють 😕