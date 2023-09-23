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Украинские воины отразили контратаку оккупантов на Токмакском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска всеми силами пытаются остановить продвижение ВСУ на Токмакском направлении и задействуют свои резервы.

На опубликованном видео можно увидеть, как десантники оккупантов пытаются контратаковать наших бойцов. Но благодаря слаженным действиям и мужеству наших воинов, враг получил отпор и был вынужден отступить, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: САУ Pzh 2000 точным выстрелом превращает российскую "Акацию" в металлолом в районе Новопрокоповки. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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23.09.2023 14:09
+11
Прорвана российская оборона возле Вербового, - Тарнавский
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23.09.2023 14:14
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиснкам
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23.09.2023 14:43
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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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23.09.2023 14:09 Ответить
Прорвана российская оборона возле Вербового, - Тарнавский
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23.09.2023 14:14 Ответить
Покрошили десантников
Неплохая русская окрошка получилась
Вкуснее,когда совсем холодная
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23.09.2023 14:25 Ответить
Вкуснее водичка холодная после работы в такую жару. Наша арта добре насыпала. Респект и уважуха! И Слава ЗСУ!!!
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23.09.2023 15:55 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиснкам
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23.09.2023 14:43 Ответить
Покопирсалися тих підарів як картошку з морквою в суп. Під назвою файний орк
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23.09.2023 14:43 Ответить
Кацапи бігають , як таргани при світлі , та щей кучкуються , щоб подихати було веселіше

Такі відео душу гріють 😕
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23.09.2023 14:56 Ответить
і шо втекли? скільки було вибухів навіть дуже близько а вони все одно втекли!
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23.09.2023 15:24 Ответить
Один би "касетник" - і всім була б 3.14зда!!!!!!
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23.09.2023 16:59 Ответить
Тут чудово усе: і відео, і саунд-трек.
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23.09.2023 15:48 Ответить
Жаль, що не всіх вбили!!!!
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23.09.2023 16:45 Ответить
Дітьо суровікіна...
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23.09.2023 21:47 Ответить
На відео по факту жодного вбитого ворога, а наших пацанів кладуть пачками, подивіться німецького оглядача Julian Ropke, в нас зараз втрати більші ніж в русні!
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24.09.2023 14:56 Ответить
Давите гадов!
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24.09.2023 15:03 Ответить
 
 