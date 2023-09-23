Украинские воины отразили контратаку оккупантов на Токмакском направлении. ВИДЕО

Российские войска всеми силами пытаются остановить продвижение ВСУ на Токмакском направлении и задействуют свои резервы.

На опубликованном видео можно увидеть, как десантники оккупантов пытаются контратаковать наших бойцов. Но благодаря слаженным действиям и мужеству наших воинов, враг получил отпор и был вынужден отступить, передает Цензор.НЕТ.

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