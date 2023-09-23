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Воины "Червоної калини" уничтожили вражеский блиндаж и отразили атаку оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Запорожском направлении воины уничтожили вражеский блиндаж. С одного выстрела бойцов 14-й штурмовой бригады Национальной гвардии "Червона калина" блиндаж российских оккупантов разлетелся вдребезги. Кроме того, в результате точного попадания сдетонировал боекомплект россиян, а бойцы их подразделения начали убегать и покидать позиции.

Видео успешной работы наших бойцов обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Наши бойцы дроном уничтожили вражеский катер с экипажем на южном направлении.. ВИДЕО
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Хлопці , Ви молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.09.2023 14:50 Ответить
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23.09.2023 15:16 Ответить
прямісінько ув дзюрдочку😁🤙
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23.09.2023 15:38 Ответить
бійці їхнього підрозділу почали тікати і залишати позиції.

Ще можна тікати, не залишаючи позицій.
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23.09.2023 16:31 Ответить
да это смещение личного состава на 200 метров левее просто жест доброй воли.
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23.09.2023 22:07 Ответить
правее горит сдетонировавший бк, а попали прямо в блиндаж.
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25.09.2023 02:40 Ответить
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23.09.2023 20:23 Ответить
Чесно кажучи не пряме влучання, тому, що з того бліндажа, як прусаки повибігали кацапулі.
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23.09.2023 22:44 Ответить
 
 