Воины "Червоної калини" уничтожили вражеский блиндаж и отразили атаку оккупантов. ВИДЕО

На Запорожском направлении воины уничтожили вражеский блиндаж. С одного выстрела бойцов 14-й штурмовой бригады Национальной гвардии "Червона калина" блиндаж российских оккупантов разлетелся вдребезги. Кроме того, в результате точного попадания сдетонировал боекомплект россиян, а бойцы их подразделения начали убегать и покидать позиции.

Видео успешной работы наших бойцов обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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