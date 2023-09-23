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Воины "Червоної калини" уничтожили вражеский блиндаж и отразили атаку оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Запорожском направлении воины уничтожили вражеский блиндаж. С одного выстрела бойцов 14-й штурмовой бригады Национальной гвардии "Червона калина" блиндаж российских оккупантов разлетелся вдребезги. Кроме того, в результате точного попадания сдетонировал боекомплект россиян, а бойцы их подразделения начали убегать и покидать позиции.
Видео успешной работы наших бойцов обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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