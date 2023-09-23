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Воины 63-й ОМБр ликвидировали оккупантов и уничтожили склад боеприпасов врага на Лиманском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие Вооруженных сил Украины показали ликвидацию российских захватчиков и склада боеприпасов врага на Лиманском направлении. Операцию провели наши защитники из 63-й отдельной механизированной бригады.

Взрыв, нанесший оккупантам существенные потери, снял с воздуха дрон украинских воинов, передает Цензор.НЕТ.

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Палять їх,палять,а воно все лізе і лізе.Для чого,який сенс? Аби не жити як люди.Прокляті кацапи
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23.09.2023 16:28 Ответить
Это лишняя хромосома у рашистов. Допились по уровня Медвеголика и Захарохеровой.... Когда-то рабссейсская империя спаивала народы захваченных территорий, например Бурятию, а теперь они сами себя спаивают. Причем начиная с главы Правительства. Что же еще ждать от монголов? Русских там нет. Есть только рабссияне.
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23.09.2023 16:41 Ответить
Та розумію.Їм навмисне таке життя створили,щоб їм було легше йти воювати ніж просто жити.От і результат...
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23.09.2023 16:44 Ответить
Ой у лузі яро мертва русня розкидалася...
А ми тую мертву рашисню,
Що шматками розлеталася.
Ше раз на шматки розметаемо!
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23.09.2023 16:35 Ответить
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23.09.2023 20:22 Ответить
 
 