Воины 63-й ОМБр ликвидировали оккупантов и уничтожили склад боеприпасов врага на Лиманском направлении. ВИДЕО

Военнослужащие Вооруженных сил Украины показали ликвидацию российских захватчиков и склада боеприпасов врага на Лиманском направлении. Операцию провели наши защитники из 63-й отдельной механизированной бригады.

Взрыв, нанесший оккупантам существенные потери, снял с воздуха дрон украинских воинов, передает Цензор.НЕТ.

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