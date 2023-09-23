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Воины 63-й ОМБр ликвидировали оккупантов и уничтожили склад боеприпасов врага на Лиманском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие Вооруженных сил Украины показали ликвидацию российских захватчиков и склада боеприпасов врага на Лиманском направлении. Операцию провели наши защитники из 63-й отдельной механизированной бригады.
Взрыв, нанесший оккупантам существенные потери, снял с воздуха дрон украинских воинов, передает Цензор.НЕТ.
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А ми тую мертву рашисню,
Що шматками розлеталася.
Ше раз на шматки розметаемо!