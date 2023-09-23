РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12031 посетитель онлайн
Новости Видео За рубежом
8 980 92
Зеленский (16627) Польша (7503) волонтеры (2545)

Благодарю всю Польшу за неоценимую поддержку и солидарность, - Зеленский встретился с польскими волонтерами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Возвращаясь в Украину, президент Владимир Зеленский встретился с польскими волонтерами, которые помогают Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "На пути в Украину имел честь отметить в Люблине усилия граждан Польши, волонтеров, неравнодушных сердец".

Госпожа Бьянка Залевская – журналистка, которая с 2014 года освещает российскую агрессию против Украины и распространяет правду о том, что происходит из-за вторжения российского зла. В июле 2014 года она получила тяжелое ранение, но не оставила борьбу за добро. Ее волонтерские усилия спасли многие украинские жизни, в частности детей, которые были транспортированы на лечение в детские госпиталы Польши. Спасибо за это!

Читайте также: США просят Польшу объяснить слова Моравецкого о "прекращении поставок оружия Украине", - Bloomberg

Поблагодарил за все усилия медика-спасителя, руководителя волонтерской медицинской команды, преподавателя Университета имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине Дамиана Дуду. Он со своей командой приезжал в Украину: в Бахмут, Соледар, на линию фронта на юге. Спасал наших ребят, наших воинов, основал фонд, финансирующий закупку медикаментов, и создал центр для подготовки боевых медиков, активно проводит тренинги для журналистов и волонтеров, отправляющихся в зону боевых действий. Благодаря такому неравнодушию жизни реально спасаются. Спасибо, Дамиан!

Благодарю всю Польшу за неоценимую поддержку и солидарность, которая помогает защищать свободу всей нашей Европы!"

Читайте также: Польские СМИ пишут, что Украина обязалась не выдавать лицензию на экспорт зерна, если Польша или Еврокомиссия будут против
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Дуже влучний акцент- дякувати Народу Польщі , а не моравецькому…

Зачет.
показать весь комментарий
23.09.2023 19:35
+23
правильний хід
показать весь комментарий
23.09.2023 19:34
+22
буде набагато краще взагалі не втручатися у польські справи, тим більше у виборчий процес у Польщі. Потрібно працювати з тою владою, яку обере польський народ. а лізти в чужі справи, то може вилізти боком.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
правильний хід
показать весь комментарий
23.09.2023 19:34 Ответить
Насправді, нарешті.
показать весь комментарий
23.09.2023 19:46 Ответить
Чудово!! відчуття дружби народів і вдячність за допомогу в тяжку хвилину.
показать весь комментарий
23.09.2023 19:47 Ответить
Треба заборонити Зеленському говорити промови без попірця. Наче виступав сантехнік, а не президент. Поляки виглядали краще за нього.
показать весь комментарий
23.09.2023 21:09 Ответить
100%
показать весь комментарий
23.09.2023 21:18 Ответить
запам'ятайте ось цю діаграму на все своє життя!
хто нам друзі, а хто - вороги !!!!
https://www.slovoidilo.ua/2023/06/29/novyna/suspilstvo/**********-najbilshe-czinuyut-druzhbu-polshheyu-ta-ssha-a-stavlennya-kytayu-pohirshuyetsya-opytuvannya

показать весь комментарий
24.09.2023 00:52 Ответить
Дуже влучний акцент- дякувати Народу Польщі , а не моравецькому…

Зачет.
показать весь комментарий
23.09.2023 19:35 Ответить
справді, добре зробив -- дякувати народу Польщі, а не гандонам з ПіС...але народ Польщі навряд чи про це дізнається. В Польщі пропаганда і майже немає незалежних мас медіа. Треба признатись, що я голосував за Дуду в першій каденції і совість мене мучає від того часу
показать весь комментарий
23.09.2023 19:39 Ответить
а що, невже за Туска краще було би проголосувати?
показать весь комментарий
23.09.2023 19:57 Ответить
Та да, згадується як Туск замовчував і відмивав кайла після збиття літака з польською елітою 🤬🤦
показать весь комментарий
23.09.2023 20:10 Ответить
Туск давно і міцно куплений газпромом...
показать весь комментарий
23.09.2023 20:21 Ответить
Це брехня про газпромівське бабло 🙁
показать весь комментарий
23.09.2023 21:09 Ответить
Туск на цих виборах стане переможцем ,я так думаю , можливо помиляюсь 🙁
показать весь комментарий
23.09.2023 21:07 Ответить
все може бути. хоча Туск в 14-му році не сильно виступав проти пуйла у підтримку України. та й справу про розслідування загибелі/вбивства Качинського не сильно прагнув розслідувати. тому.. осадочок є. А Дуда норм президент. і друг України. ну а в скандалі з зерном я продовжую дотримуватись думки, шо тут більше винні наші зелені, ніж поляки. і наші зе-лідори почали себе неправильно вести і педалювати той скандал замість того, щоб сісти разом наодинці на рівні двохсторонніх делегацій і ті спірні питання врегулювати, а не вигинати пальці і в Єврокомісії/суди стучати...
показать весь комментарий
23.09.2023 22:58 Ответить
Туск в 14-му році не сильно виступав проти пуйла у підтримку України. та й справу про розслідування загибелі/вбивства Качинського не сильно прагнув розслідувати. тому.. осадочок є.
показать весь комментарий
23.09.2023 23:26 Ответить
Туск это очень прокремлевский мужик. Польша по сей день не получила останки ТУ- 154 , на катором делегация Польши летела в Смоленск ...самалет с делегацией ..... был заведен на ложныий аеродром и впоследсвий этого самалет был взорван. Все погибли.
показать весь комментарий
23.09.2023 23:49 Ответить
туск також зараза. немає в Польщі за кого голосувати
показать весь комментарий
23.09.2023 21:14 Ответить
Невже в Польщі кловунів немає?
показать весь комментарий
23.09.2023 21:41 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2023 23:29 Ответить
але народ Польщі навряд чи про це дізнається. - виробники сільскогосподарської продукціїв Польщі ,вже все знають, що їхня влада заступилася за них.Це не потребує мас ,медіа.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:06 Ответить
Влада на то і є владою що би захищати інтереси народу ,Наша влада , звичайно , захищає ... як би , наші з вами , інтереси ..Але ще є відчуття совковості, коли , по -комсомольськи створюються проблеми , а потім їх " успішно" вирішують .

Чи знає хто достеменно про те з чого почалося протистояння ?

Хто розслідував алгоритм конфлікту ?

Де можна почитати не заангажовані відгуки на подію ?

З чого почалося " зернове питання " ?

Ми бачимо відстоювання кожної сторони приватних інтересів , що власне вірно ...але хто першим " кинув камінь " ?
показать весь комментарий
24.09.2023 09:24 Ответить
Ми бачимо відстоювання кожної сторони приватних інтересів , що власне вірно ...але хто першим " кинув камінь " ? - а кому у відносинах із тими ,хто допомагає Україні і її народу зброєю і дає прихисток мільйонам українців вигідно "кидати каміння" в їх город???
показать весь комментарий
24.09.2023 09:42 Ответить
Плювати в криницю, з якої щоденно п'ють Українці, недозволено!
Плювалку можна одразу втратити, навіки!
Слава Україні та Польщі! Кари, московітам та їх агентам в Україні! Страшної кари
показать весь комментарий
23.09.2023 19:39 Ответить
Kurwo, tak powino bycz!,************* glupoty, hlopie!Wszistko gra mienzy nami ,a ty goszcu Wypierdalaszc!
показать весь комментарий
23.09.2023 19:40 Ответить
Заспокойтесь, то Зе!дебілу по голові дали, а нормальний спічрайтер зробив озвучку))
показать весь комментарий
23.09.2023 19:48 Ответить
дуже багато помилок в тексті...
показать весь комментарий
23.09.2023 19:52 Ответить
Але який задум.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:10 Ответить
Дениску, ти вже і мову рідну забув? Давай повертайся боронити неньку.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:52 Ответить
Нушрок: І Ви ніколи не будете вимовляти фразу "Така моя воля!"
показать весь комментарий
23.09.2023 19:42 Ответить
А кто Йагупоп?
показать весь комментарий
23.09.2023 20:05 Ответить
Попугай. Королевство кривих дзеркал.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:09 Ответить
Насправді його звати Топсед, але для мене він - Йагупоп.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:17 Ответить
То знову букови сплутані. Т в тому слові немає.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:22 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2023 01:01 Ответить
Один "зарвавшийся" монарх.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:15 Ответить
Ви, жаби нарІду, вам би хто мізків підкинув. Бо ви моральні уроди просто!
показать весь комментарий
23.09.2023 19:43 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2023 19:43 Ответить
Если и теперь Моравецкий не стулит пельку,нужно потихому договариватся с их конкурентом Туском из "Громадской инициативы" а этих истеричек сливать.
показать весь комментарий
23.09.2023 19:51 Ответить
Партія називається "Платформа обивате́льська", - "Громадянська платформа".

показать весь комментарий
23.09.2023 19:59 Ответить
буде набагато краще взагалі не втручатися у польські справи, тим більше у виборчий процес у Польщі. Потрібно працювати з тою владою, яку обере польський народ. а лізти в чужі справи, то може вилізти боком.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:01 Ответить
Та наші вже втручалися (висловлювали підтримку), Порошенко - Клінтон, а Зеленський - Трампу, і обидва не вгадали. Краще не ризикувати і не псувати стосунки ще далі.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:07 Ответить
За Зеленського навіть кримінальні справи на сина Байдена заводили.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:09 Ответить
Це точно пам'ятаю зашквар навколо Трампа, це було фіаско 🤦🤦
показать весь комментарий
23.09.2023 20:12 Ответить
Порошенко нікому із кандидатів США не виказував підтримки ,
бо він є розумною людиною і блискучим дипломатом ,
томуине потрібно йому приписувати те, чого не було !!
показать весь комментарий
23.09.2023 21:12 Ответить
Давайте обійдемося без окличних знаків. У мене гарна пам'ять і я добре пам'ятаю, як Порох їздив до США у розпал передвиборчих змагань двох кандидатів і зустрічався з Хіларі Клінтон. А згодом Трамп опублікував твіт, де звинуватив його у підтримці Клінтон.
Ось пруфи https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-40717282

https://www.google.com/amp/s/www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/07/31/7069164/index.amp
показать весь комментарий
23.09.2023 23:14 Ответить
абырвалг амбєргольд))
показать весь комментарий
23.09.2023 20:30 Ответить
У Вас довгі руки!
показать весь комментарий
23.09.2023 20:38 Ответить
Поц он всегда поц. И алровитый лгун Вова жид тому яркий пример. Это так по (ни какого антисимитизма, уважаю евреев как народ возродивший свою державу, давший массу генеев человечеству, и т.д.) жидовски - сначала насрать на соседа, потом с перепугу насрать себе в штаны, а потом облизать соседа что бы сосед не обиделся что на него насрал.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:16 Ответить
Зеденка терпеть не могу, но шаг правильный ( кто подсказал?) поблагодарить весь польский народ.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:20 Ответить
Моровецкий же перевел стрелки на польский народ.
Моравецкий: "Хочу сказать Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков"
показать весь комментарий
23.09.2023 21:30 Ответить
В своем спиче зеденок не говорил о польском народе, он говорил о "руководстве некоторых стран"
показать весь комментарий
23.09.2023 21:35 Ответить
Я как раз об этом,что стрелки перевели на польский народ
показать весь комментарий
23.09.2023 21:37 Ответить
Так я и говорю, что кто-то ПРАВИЛЬНО ПОДСКАЗАЛ и Моравецкий всравсь.
.
показать весь комментарий
23.09.2023 21:47 Ответить
там є кому підказувати : одні шепчуть : " пукни"( засмерди задом)

Інші : помхай газеткою позаду, аби не так смерділо

Глупо мати радників, котрі сваряться між себе за те, хто ближче до "тіла "

А в таких випадках треба мати радника -дипломата , а не завгоспа
показать весь комментарий
24.09.2023 09:34 Ответить
тобі вже ніхто не вірить. ти весь світ обісрався *****.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:24 Ответить
Хитрий єврей!!
показать весь комментарий
23.09.2023 20:25 Ответить
Розумна і мудра людина не стане хитрити , а тільки дурні намагаються
Чогось досягти хитрістю 😕
показать весь комментарий
23.09.2023 20:35 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2023 20:37 Ответить
Самое интересное, что выбирали преза еврея. Откуда же остальные набежали?
показать весь комментарий
23.09.2023 21:38 Ответить
- Мойша а иде вы таки габотаете?
- У оркестре украинских народный инстоументов.
- И що там все укгаинцв?
- Та нет, Сема, там все наши а украинец всего один, но вв же их знаете, они таки везде пролезут.
показать весь комментарий
24.09.2023 07:35 Ответить
Не розумію... Невже цьому наріду Порошенко недостатньо Вальцманом був?
показать весь комментарий
23.09.2023 22:54 Ответить
Треба було раніше полякам дякувати, а не тепер пробувати лизати, коли зрозумів, шо обісрався, зелене чипірадло.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:26 Ответить
Це правильно. З Польськими волонтерами.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:28 Ответить
Питання хто волонтер. Дальше куярить.
Польща самий найбільший прихильник перемоги України. Знає, шо куйло на Захід України не піде. Жирівській сам казав. Ми тут і закопаємо. Але ракети параші можуть пересунутись. Це для НАТО загроза. Не дай Бог.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:34 Ответить
Поляки наші найліпші друзі і розсварити нас із поляками нікому

не вдастя , але комусь дуже кортить це зробити ,
не дочекаєтесь 😡
показать весь комментарий
23.09.2023 20:33 Ответить
цей хтось недавно на ген асамблеї виступав
показать весь комментарий
23.09.2023 20:55 Ответить
Знаємо і памʼятаємо 😡
показать весь комментарий
23.09.2023 21:01 Ответить
Ага , знаємо його , ходить в жованих штанах і кошулі мілітарі
показать весь комментарий
23.09.2023 21:04 Ответить
Наказ Путлера-є наказ !
показать весь комментарий
24.09.2023 07:33 Ответить
Друзья. В политике нет друзей,есть только попутчики.
показать весь комментарий
23.09.2023 21:36 Ответить
Да не удастся, но Вова очень старается это сделать.
показать весь комментарий
24.09.2023 07:40 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2023 20:35 Ответить
Наш народ неистребим
показать весь комментарий
23.09.2023 21:42 Ответить
Пропоную слово плідери, замінити словом локомотиви.🤣
показать весь комментарий
23.09.2023 20:38 Ответить
Боженько який в нас гречний президент, щож сталося? Таке враження що небуло раньше - я нікому нічо не должен , і ідіть в сраку, зараз став справжнім дякулом ну й добре
показать весь комментарий
23.09.2023 20:40 Ответить
Мудаком он был мудаком и остался.
показать весь комментарий
24.09.2023 07:42 Ответить
Скоро Хома. Вій прийде. Відкрийте мені очі.
показать весь комментарий
23.09.2023 20:45 Ответить
Без звіздюлін,як без свіжого повітря. Пане іди вже хан у відставку, щось ви вже втомилися ,всі вас дратують, то німці,то поляки то ще хтось,завжди ви чимось незадовольоні!
показать весь комментарий
23.09.2023 21:10 Ответить
Нарешті до тупорилого дійшло. Від зеленого вилупка лише проблеми.
показать весь комментарий
23.09.2023 21:20 Ответить
А шо це вава включил "дякувати-не передякувати". Перед поездкой ведь позываться собирался... ЗЫ... это сладкое слово - вставили...
показать весь комментарий
23.09.2023 21:32 Ответить
может и вставили

21 час назад / Политика

США попросили Польшу объяснить заявление о прекращении военной поддержки Украины

сейчас моровецкому всавят.
показать весь комментарий
23.09.2023 21:59 Ответить
Тут у людей своя окрема реальність. Називається, що хочу, то і бачу
показать весь комментарий
23.09.2023 23:36 Ответить
На шо намек, тобто без намеков: вава - хозяин своего слова, до поездки дает, после - забирает обратно. Включает дякувати-не передякувати. ЗЫ. как вы поняли тема - не о Моравецком, бо то отдельная тема.
показать весь комментарий
24.09.2023 02:26 Ответить
. это сладкое слово - вставили...

сейчас моровецкому всавят.-где же тут намёк,тут предельно ясно.
Мухи отдельно,котлеты отдельно.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:54 Ответить
Не давайте більше зеленій бобі коксу!
показать весь комментарий
23.09.2023 22:55 Ответить
Когда пернул на виду у всех, уже ничего не исправишь.
показать весь комментарий
23.09.2023 23:54 Ответить
Ага Моравецькому урок буде
показать весь комментарий
24.09.2023 01:28 Ответить
То хай спробують позабирать нагороди!
Пройшли ті часи, коли про отриману чужоземну нагороду нагороджений повинен був повідомлять свій уряд і питаться дозволу на його носіння Останній мені відомий випадок був у французському Іноземному легіоні в часи І Світової Матрос-"потьомкінець, після початку війни, завербувався до Іноземного легіону Там геройськи воював Був нагороджений урядом Франції однією з вищих нагород Про це написали в газетах І в"їдливі журналісти здуру відкрили його справжнє ім"я та біографію Був дипломатичний скандал - на якій підставі французи нагородили, без узгодження з Петроградом, російського підданого та ще й "палитическава преступника"!!! Правда, скандал "самоліквідувався" - жаль, трагічним чином Поки велася переписка, герой загинув у боях
показать весь комментарий
24.09.2023 14:30 Ответить
 
 