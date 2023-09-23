Благодарю всю Польшу за неоценимую поддержку и солидарность, - Зеленский встретился с польскими волонтерами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Возвращаясь в Украину, президент Владимир Зеленский встретился с польскими волонтерами, которые помогают Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "На пути в Украину имел честь отметить в Люблине усилия граждан Польши, волонтеров, неравнодушных сердец".
Госпожа Бьянка Залевская – журналистка, которая с 2014 года освещает российскую агрессию против Украины и распространяет правду о том, что происходит из-за вторжения российского зла. В июле 2014 года она получила тяжелое ранение, но не оставила борьбу за добро. Ее волонтерские усилия спасли многие украинские жизни, в частности детей, которые были транспортированы на лечение в детские госпиталы Польши. Спасибо за это!
Поблагодарил за все усилия медика-спасителя, руководителя волонтерской медицинской команды, преподавателя Университета имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине Дамиана Дуду. Он со своей командой приезжал в Украину: в Бахмут, Соледар, на линию фронта на юге. Спасал наших ребят, наших воинов, основал фонд, финансирующий закупку медикаментов, и создал центр для подготовки боевых медиков, активно проводит тренинги для журналистов и волонтеров, отправляющихся в зону боевых действий. Благодаря такому неравнодушию жизни реально спасаются. Спасибо, Дамиан!
Благодарю всю Польшу за неоценимую поддержку и солидарность, которая помогает защищать свободу всей нашей Европы!"
Пожалуйста, подождите...
хто нам друзі, а хто - вороги !!!!
https://www.slovoidilo.ua/2023/06/29/novyna/suspilstvo/**********-najbilshe-czinuyut-druzhbu-polshheyu-ta-ssha-a-stavlennya-kytayu-pohirshuyetsya-opytuvannya
Зачет.
Чи знає хто достеменно про те з чого почалося протистояння ?
Хто розслідував алгоритм конфлікту ?
Де можна почитати не заангажовані відгуки на подію ?
З чого почалося " зернове питання " ?
Ми бачимо відстоювання кожної сторони приватних інтересів , що власне вірно ...але хто першим " кинув камінь " ?
Плювалку можна одразу втратити, навіки!
Слава Україні та Польщі! Кари, московітам та їх агентам в Україні! Страшної кари
бо він є розумною людиною і блискучим дипломатом ,
томуине потрібно йому приписувати те, чого не було !!
Ось пруфи https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-40717282
https://www.google.com/amp/s/www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/07/31/7069164/index.amp
абырвалгамбєргольд))
Моравецкий: "Хочу сказать Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков"
.
Інші : помхай газеткою позаду, аби не так смерділо
Глупо мати радників, котрі сваряться між себе за те, хто ближче до "тіла "
А в таких випадках треба мати радника -дипломата , а не завгоспа
Чогось досягти хитрістю 😕
- У оркестре украинских народный инстоументов.
- И що там все укгаинцв?
- Та нет, Сема, там все наши а украинец всего один, но вв же их знаете, они таки везде пролезут.
Польща самий найбільший прихильник перемоги України. Знає, шо куйло на Захід України не піде. Жирівській сам казав. Ми тут і закопаємо. Але ракети параші можуть пересунутись. Це для НАТО загроза. Не дай Бог.
не вдастя , але комусь дуже кортить це зробити ,
не дочекаєтесь 😡
плідери, замінити словом локомотиви.🤣
21 час назад / Политика
США попросили Польшу объяснить заявление о прекращении военной поддержки Украины
сейчас моровецкому всавят.
сейчас моровецкому всавят.-где же тут намёк,тут предельно ясно.
Мухи отдельно,котлеты отдельно.
Пройшли ті часи, коли про отриману чужоземну нагороду нагороджений повинен був повідомлять свій уряд і питаться дозволу на його носіння Останній мені відомий випадок був у французському Іноземному легіоні в часи І Світової Матрос-"потьомкінець, після початку війни, завербувався до Іноземного легіону Там геройськи воював Був нагороджений урядом Франції однією з вищих нагород Про це написали в газетах І в"їдливі журналісти здуру відкрили його справжнє ім"я та біографію Був дипломатичний скандал - на якій підставі французи нагородили, без узгодження з Петроградом, російського підданого та ще й "палитическава преступника"!!! Правда, скандал "самоліквідувався" - жаль, трагічним чином Поки велася переписка, герой загинув у боях