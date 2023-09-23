Благодарю всю Польшу за неоценимую поддержку и солидарность, - Зеленский встретился с польскими волонтерами. ВИДЕО

Возвращаясь в Украину, президент Владимир Зеленский встретился с польскими волонтерами, которые помогают Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "На пути в Украину имел честь отметить в Люблине усилия граждан Польши, волонтеров, неравнодушных сердец".

Госпожа Бьянка Залевская – журналистка, которая с 2014 года освещает российскую агрессию против Украины и распространяет правду о том, что происходит из-за вторжения российского зла. В июле 2014 года она получила тяжелое ранение, но не оставила борьбу за добро. Ее волонтерские усилия спасли многие украинские жизни, в частности детей, которые были транспортированы на лечение в детские госпиталы Польши. Спасибо за это!

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Поблагодарил за все усилия медика-спасителя, руководителя волонтерской медицинской команды, преподавателя Университета имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине Дамиана Дуду. Он со своей командой приезжал в Украину: в Бахмут, Соледар, на линию фронта на юге. Спасал наших ребят, наших воинов, основал фонд, финансирующий закупку медикаментов, и создал центр для подготовки боевых медиков, активно проводит тренинги для журналистов и волонтеров, отправляющихся в зону боевых действий. Благодаря такому неравнодушию жизни реально спасаются. Спасибо, Дамиан!

Благодарю всю Польшу за неоценимую поддержку и солидарность, которая помогает защищать свободу всей нашей Европы!"

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