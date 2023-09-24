Новый российский танк Т-90М "Прорыв" уничтожен в результате взрыва боекомплекта в районе Бахмута. ВИДЕО

Обломки нового российского танка Т-90М "Прорыв", уничтоженного в результате взрыва боекомплекта в районе Бахмута.

То, что осталось от нового российского танка, показал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Вот что происходит, если размещать снаряды в боевом отделении. Поэтому в танках Леопард-2, Челленджер-2, Абрамс конструкторы хранят снаряды в отдельном отсеке. А в Прорыве, как и в советских танках, снаряды размещаются вместе с экипажем", - говорится в сообщении.

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