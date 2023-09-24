РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12031 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине
24 425 80
ранение (3240) спасение (162) Херсонщина (3582) военнослужащие (5647)

Жительница Херсона София Белая спасла от оккупантов трех раненых украинских воинов: прятала в подвале месяц и 3 недели. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пенсионерка София Белая спасла троих раненых украинских воинов в одном из оккупированных сел в Херсонской области.

Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовала в фейсбуке Римма Филиппенко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам женщины, раненых бойцов она прятала в подвале дома месяц и три недели. Очень боялась, но спасала ребят. Тем временем оккупанты ходили по улице, заходили в ее дом и спрашивали, есть ли чужие.

Также София рассказала, что позже оккупанты поставили женщину перед фактом, что разместятся в ее доме. После этого смелая жительница Херсонщины не побоялась и вывезла раненых воинов в Белозерку, где еще некоторое время их прятали, пока населенный пункт не освободили защитники Украины.

Читайте также: Аэроразведчики спасли двух раненых воинов, сбросив им воду, лекарства и указав направление эвакуации: "Пейте воду и идите за дроном! Там наши!" ВИДЕО+ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+147
Цій справжній сміливій українській жінці щира вдячність та повага.Бажаю міцного здоров'я та довгих років життя.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:29
+74
Ось кому треба давати орден, а не хрякам з 95 кідалова..
показать весь комментарий
24.09.2023 10:54
+71
Херсонці проявили себе героїчно, чим вразили світ. Вони довели, що південь, це - Україна. Принаймні до війни не всі в це вірили.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цій справжній сміливій українській жінці щира вдячність та повага.Бажаю міцного здоров'я та довгих років життя.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:29 Ответить
Именно так! Вы даже не представляете сколько таких безымянных героев были и есть на оккупированном за считанные часы юге. Когда не было никакой возможности организовать вывоз наших тяжелораненых ребят. Мы еще очень многое узнаем после деокупации временно занятой орками нашей территории.
показать весь комментарий
24.09.2023 13:28 Ответить
Этой женщине надо дать звание героя, а у этой колаборантки надьки савченко отобрать это звание.
показать весь комментарий
25.09.2023 09:34 Ответить
мені цікаво....чи таке саме зробила б родина шуфричів чи льовочкиних...або Лєнка Зеленська...??
показать весь комментарий
24.09.2023 10:31 Ответить
Ніт
показать весь комментарий
24.09.2023 10:31 Ответить
зеленська? та ніколи.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:37 Ответить
Зе-скумдрія здала, як то було в 2014 році:

Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на сайті "Миротворця".
показать весь комментарий
24.09.2023 18:25 Ответить
Або синочки Порошенка.
показать весь комментарий
24.09.2023 19:22 Ответить
Херсонці проявили себе героїчно, чим вразили світ. Вони довели, що південь, це - Україна. Принаймні до війни не всі в це вірили.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:34 Ответить
Ще Биков у своєму фільмі розказува що Таврії то південь України
показать весь комментарий
24.09.2023 10:51 Ответить
Уявляю собі як по всіх ФСБ окупанта розсилають циркуляр "искать, искать, тщательней искать"... обменньій фонд заложников.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:34 Ответить
Фантастическая женщина!
Ну просто нет слов...
показать весь комментарий
24.09.2023 10:35 Ответить
Дякуємо, хай вас БОГ береже !
показать весь комментарий
24.09.2023 10:39 Ответить
Великі вчинки маленьких людей….
показать весь комментарий
24.09.2023 10:41 Ответить
а хтось здав увесь Південь, вкрав гуманітарку і купив яйця по 17 грн.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:43 Ответить
На жаль так завжди було, є, та буде скрізь і всюди.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:47 Ответить
а хто здав країну кацапам у 1918 році?
показать весь комментарий
24.09.2023 10:55 Ответить
Вважаю, особливо ні хто й не здавав, а просто пересварились, бо пихатість поперла як у ляхів, кожен прищ вважав себе отаманом.
показать весь комментарий
24.09.2023 11:05 Ответить
ото й зараз ніхто не здавав
показать весь комментарий
24.09.2023 11:27 Ответить
Т.е. СБУ и ДБР по ошибке завели уголовные дела? Ну-ну
показать весь комментарий
24.09.2023 13:30 Ответить
На фую баранки гну. Уголовное дело может быть оправдательным.Смотрите фильм "Поворот", СССР.
показать весь комментарий
24.09.2023 14:52 Ответить
В психлікарні дали доступ до інтернету?
показать весь комментарий
24.09.2023 16:11 Ответить
Воно 🤖🤢💩 шмат за 3 рубля від жОПи падаляка&ермачини
показать весь комментарий
24.09.2023 16:41 Ответить
У вашу палату дали, але Моргуліс вимагає щоб ви не випльовували пігулки, бо відбере шнурок від інтернету.
показать весь комментарий
24.09.2023 18:13 Ответить
Уголовные дела вообще-то завели по факту, "юрыст" вы наш особо выдающийся
показать весь комментарий
24.09.2023 19:34 Ответить
конечно, я понимаю, если добавлять обороты типа "по факту", "не факт","я тебя услышал", то речь магическим образом становится "высокоинтеллектуальной".
показать весь комментарий
24.09.2023 19:42 Ответить
Та да, я же говорил - это явно не про вас
показать весь комментарий
24.09.2023 21:41 Ответить
Уголовные дела "по факту" заводили при совке, а сейчас заводят "по подозрению", как того требует ассоциация с ЕС, а именно презумпция невиновности. Поэтому с совковыми нарративами пройди за русским кораблём.
показать весь комментарий
24.09.2023 21:49 Ответить
Уголовное дело вообще-то заведено именно по факту "неналежної оборони Херсонськиї області, що привело до швидкої оккупації цієї территорії російськими військами". Так говорят и ДБР и СБУ. Вы бы почитали что перед тек как в который раз здесь тупо позориться.
показать весь комментарий
24.09.2023 22:14 Ответить
для альтернативно обдарованих повторюю(дубль два) - не "по факту" а по підозрі. Перед тим як писати маячню, читайте що такє презумпція невинуватості.
показать весь комментарий
24.09.2023 22:17 Ответить
Как я вас люблю за вашу упорную тупость Копейки Подоляка стоят этого позора? Не надоело тут постоянно дурочка из себя корчить? Изучайте

показать весь комментарий
24.09.2023 22:24 Ответить
для альтернативно обдарованих повторюю(дубль три) - відкриття чи невідкриття кримінального провадження не буває "по факту". Цей "факт" лише має поняття припустки або дослідження, про що й говорить назва органу - ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ. Власно факти встановлює суд. Тому ти, невіглас юридичний, знову йдеш за кораблем.
показать весь комментарий
24.09.2023 22:34 Ответить
Я же понимаю, что чукча не читатель и много буков он не осиливает Держитесь там
показать весь комментарий
24.09.2023 22:46 Ответить
... Поліція Херсонської області відкрила 21 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба відомства.

... Поліція за добу відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів у Херсонській області

... Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього очільника Херсонської області Геннадія Лагути.

Так легче доходит? Еще или уже достаточно?
показать весь комментарий
24.09.2023 22:55 Ответить
по багатьом російським злочинам вже були вироки судів. Тому про це можна писати у контексті фактів. Але ти ще й тему змінив, бо обхезався і пітляєш як вуж на сковороді. Йшлося за здачу Півдня а не за російських загарбників.
показать весь комментарий
24.09.2023 23:22 Ответить
А труп Лагуты только подозревается что он труп?

" ... - відкриття чи невідкриття кримінального провадження не буває "по факту" ..." Ну и, так бывает или не бывает? Еще раз - Не надоело тут постоянно дурочка из себя корчить? Копейки Подоляка стоят этого позора?
показать весь комментарий
24.09.2023 23:29 Ответить
Нет, это уже факт, который установили судмедєксперти. А вот замысел убийцы будут подозревать.
показать весь комментарий
24.09.2023 23:33 Ответить
Копейки Подоляка стоят этого позора?
==
а ты за копейки работаешь?Проблемы с деньгами?Сочувствую.
показать весь комментарий
24.09.2023 23:34 Ответить
Прими свои таблетки, хворе, и иди уже с позором Если и так не дошло - гавкни что-нибудь. Будет желание и время - посмотрю твой очередной высер.
показать весь комментарий
24.09.2023 23:47 Ответить
нет, с позором пойдёшь ты, потому что в твоей филькиной грамоте от ДБР нет слова "факт". И не волочись более за мной как уличная девка, иди спать.
показать весь комментарий
24.09.2023 23:58 Ответить
Ну и, так бывает или не бывает?
==
не бывает. Потому что в твоём скрине от ДБР нет слова "факт". А тупой спичрайтер на фейсбуке не в счёт - это пресслужба, а не официальный ответ ведомства.
показать весь комментарий
24.09.2023 23:43 Ответить
Розмова за 18 рік, коли владу у країні брав сильніший. Зараз по іншому, навчились якось обирати владу, але контролювати та змусити її ще не в змозі. Усе "царя-батюшку" свого сподіваємось отримати.
показать весь комментарий
24.09.2023 21:10 Ответить
Цей варіант виключений, тому що якби ніхто не здавав, то 20 тисяч орків (а саме стільки було на Півдні за словами наших же генералів - вони б точно не стали занижувати чисельність ворога) ніяк би не змогли за тиждень окупувати 2 області.
показать весь комментарий
25.09.2023 00:47 Ответить
історія не знає "як би"
показать весь комментарий
25.09.2023 01:26 Ответить
****** батрачишь **********
показать весь комментарий
25.09.2023 00:47 Ответить
***********вник, згинь, тут водки нет
показать весь комментарий
25.09.2023 01:27 Ответить
слабеньке лижеш ********,вернись під капельницю,іксПЬОРД))))
показать весь комментарий
25.09.2023 01:28 Ответить
тобі треба, ти й вернись, можеш ще дупу борошном припудрити - буде глас божий з білих хмар.
показать весь комментарий
25.09.2023 01:32 Ответить
To: Константин 941a3274 Не смерди тут як смердюче яйце.

Тут про Святу Українку мова.

Ти падло не варте її мізинчика.
Подобається сіяти розбрат смердюче ти яйце?
показать весь комментарий
24.09.2023 12:55 Ответить
Тобто замовчувати зраду, халатність, профнепридатніть та корупцію, затикати роти це благо?
показать весь комментарий
24.09.2023 15:33 Ответить
Слава нашому непереможному народу! Здоров'я і віка вам Софіє!
показать весь комментарий
24.09.2023 10:47 Ответить
Дякую Мамо. То великий вчинок.Колись моя бабця ховала залишки родини євреїв,які вирвалися з Бабиного Яру, від фашистів.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:49 Ответить
Могли б й нагородити жіночку - грошима, або надбавкою до пенсії. Та й відзнака не завадила б.

Многая літа!
показать весь комментарий
24.09.2023 10:51 Ответить
Ось кому треба давати орден, а не хрякам з 95 кідалова..
показать весь комментарий
24.09.2023 10:54 Ответить
💯так і БРЕХУХЕ МАНІПУЛЯТОРШІ МОСЕЙЧУК
показать весь комментарий
24.09.2023 16:47 Ответить
Нехай у Вас, пані, ручки-ніжки не болять. Щоб Ви не знали клопоту зі здоров"ям. Будьте у доброму гуморі.
Ви зробили святу справу і молитви матерів тих воїнів, яких ви рятували, будуть вам допомагати у житті.
показать весь комментарий
24.09.2023 11:01 Ответить
Дайте людині іменну пенсію тисяч 10.
показать весь комментарий
24.09.2023 11:05 Ответить
Ей надо Героя Украины дать за подвиг.
показать весь комментарий
24.09.2023 11:35 Ответить
👍
показать весь комментарий
24.09.2023 12:14 Ответить
Кацапня не перестає дивувати. Ссуки, прийшли на чужу землю, ще й ходячи по дворах запитують "чужиє єсть?" Ну це повний треш, я навіть не можу визначити степінь нахабності
показать весь комментарий
24.09.2023 11:42 Ответить
І вона ж не збрехала)) Бо чужих в неї справді не було, всі свої )))
показать весь комментарий
24.09.2023 12:36 Ответить
Такі сміливу українку мали б нагородити.
показать весь комментарий
24.09.2023 11:44 Ответить
Слава Героїні !!!
показать весь комментарий
24.09.2023 11:49 Ответить
Вот кому нужно давать звание Герой Украины, а не квартальным!
показать весь комментарий
24.09.2023 11:50 Ответить
Я повністю підтримую!
Ця Мама гідна звання Герой України!

Треба написати петицію на сайті президента щодо надання звання.
показать весь комментарий
24.09.2023 12:30 Ответить
Квартальные чмошники в данной ситуации сами бы уже давно сдались бы и раненых воинов выдали бы врагу.
показать весь комментарий
24.09.2023 13:40 Ответить
Ну і як не звільняти свою територію і залишати таких людей під кацапами?
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
24.09.2023 12:23 Ответить
Ця жінка і всі хто їй допомагали ховати хлопців впродовж місяців є справжніми героями. Вони всі завлуговують на нагороди!
показать весь комментарий
24.09.2023 12:35 Ответить
Смелая женщина!
Это не наша Верещук.
показать весь комментарий
24.09.2023 13:38 Ответить
Звісно що жіночка зробила героїчний вчинок і про це треба знати але не зараз коли війна .
навіщо викладати інформацію про людину яка таке зробила називати імʼя її .
війна ще не закінчилася і ще не звісно що буде та ще навкруги повно гидот які моніторять інфо простір та хто зна що можуть зробити. Потім я впевнена що таке не одна вона робила та робить і хто зна може десь на окупованих територіях зараз русе будуть більш наполегливо шукати по підвалах .
Якась війна все в інтернет викладають,що можна і що не можна.
Військових викладають в інтернет розповідають про все інтервʼю беруть потім дивишся його вбили . Ну як так

А коли співають навідника або якусь іньшу мразоту яка допомагала загарбникам та обличчя закривають та імʼя не називають.
Ну як так??
Наприклад в штатах завжди показують злочинців в обличчя та дають всю іншу про них щоб суспільство знало
А в Україні під час війни розвовідають та викладають інфу про захисників така інфа дуже шкодить їм та наражає на небезпеку
Так і з цією жіночкою.
Дай Бог їй здоровʼя
показать весь комментарий
24.09.2023 13:44 Ответить
а що русня їй зробить? Село уже звільнили,а орків підсрачниками вигнали,що пошлють дрг за бабцею?
показать весь комментарий
25.09.2023 00:50 Ответить
Пожиттєву максимальну пенсію такій жінці!
показать весь комментарий
24.09.2023 14:10 Ответить
Нда. Это не друзья зеленского, которые ******** в Польшу и получили ордена
показать весь комментарий
24.09.2023 14:38 Ответить
до сліз... Уклін, Вам, жінко!💙💛
показать весь комментарий
24.09.2023 15:18 Ответить
Ось про кого треба фільми знімати...
показать весь комментарий
24.09.2023 18:36 Ответить
Честь і хвала тобі жінко !!!Я на колінах перед тобою...
показать весь комментарий
24.09.2023 15:20 Ответить
Дякую, Мамо.
показать весь комментарий
24.09.2023 18:35 Ответить
****, до слёз.
А орден Кошевому и пикалову.
показать весь комментарий
24.09.2023 20:24 Ответить
 
 