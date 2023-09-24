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Жительница Херсона София Белая спасла от оккупантов трех раненых украинских воинов: прятала в подвале месяц и 3 недели. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пенсионерка София Белая спасла троих раненых украинских воинов в одном из оккупированных сел в Херсонской области.
Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовала в фейсбуке Римма Филиппенко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам женщины, раненых бойцов она прятала в подвале дома месяц и три недели. Очень боялась, но спасала ребят. Тем временем оккупанты ходили по улице, заходили в ее дом и спрашивали, есть ли чужие.
Также София рассказала, что позже оккупанты поставили женщину перед фактом, что разместятся в ее доме. После этого смелая жительница Херсонщины не побоялась и вывезла раненых воинов в Белозерку, где еще некоторое время их прятали, пока населенный пункт не освободили защитники Украины.
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+147 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.
"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на сайті "Миротворця".
Ну просто нет слов...
Про це повідомила пресслужба відомства.
... Поліція за добу відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів у Херсонській області
... Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього очільника Херсонської області Геннадія Лагути.
Так легче доходит? Еще или уже достаточно?
" ... - відкриття чи невідкриття кримінального провадження не буває "по факту" ..." Ну и, так бывает или не бывает? Еще раз - Не надоело тут постоянно дурочка из себя корчить? Копейки Подоляка стоят этого позора?
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а ты за копейки работаешь?Проблемы с деньгами?Сочувствую.
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не бывает. Потому что в твоём скрине от ДБР нет слова "факт". А тупой спичрайтер на фейсбуке не в счёт - это пресслужба, а не официальный ответ ведомства.
Тут про Святу Українку мова.
Ти падло не варте її мізинчика.
Подобається сіяти розбрат смердюче ти яйце?
Многая літа!
Ви зробили святу справу і молитви матерів тих воїнів, яких ви рятували, будуть вам допомагати у житті.
Ця Мама гідна звання Герой України!
Треба написати петицію на сайті президента щодо надання звання.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Это не наша Верещук.
навіщо викладати інформацію про людину яка таке зробила називати імʼя її .
війна ще не закінчилася і ще не звісно що буде та ще навкруги повно гидот які моніторять інфо простір та хто зна що можуть зробити. Потім я впевнена що таке не одна вона робила та робить і хто зна може десь на окупованих територіях зараз русе будуть більш наполегливо шукати по підвалах .
Якась війна все в інтернет викладають,що можна і що не можна.
Військових викладають в інтернет розповідають про все інтервʼю беруть потім дивишся його вбили . Ну як так
А коли співають навідника або якусь іньшу мразоту яка допомагала загарбникам та обличчя закривають та імʼя не називають.
Ну як так??
Наприклад в штатах завжди показують злочинців в обличчя та дають всю іншу про них щоб суспільство знало
А в Україні під час війни розвовідають та викладають інфу про захисників така інфа дуже шкодить їм та наражає на небезпеку
Так і з цією жіночкою.
Дай Бог їй здоровʼя
А орден Кошевому и пикалову.