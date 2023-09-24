Жительница Херсона София Белая спасла от оккупантов трех раненых украинских воинов: прятала в подвале месяц и 3 недели. ВИДЕО

Пенсионерка София Белая спасла троих раненых украинских воинов в одном из оккупированных сел в Херсонской области.

Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовала в фейсбуке Римма Филиппенко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам женщины, раненых бойцов она прятала в подвале дома месяц и три недели. Очень боялась, но спасала ребят. Тем временем оккупанты ходили по улице, заходили в ее дом и спрашивали, есть ли чужие.

Также София рассказала, что позже оккупанты поставили женщину перед фактом, что разместятся в ее доме. После этого смелая жительница Херсонщины не побоялась и вывезла раненых воинов в Белозерку, где еще некоторое время их прятали, пока населенный пункт не освободили защитники Украины.

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