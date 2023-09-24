Сегодня в Киевской области попрощаются с крымским татарином, воином 47 ОМБр Ильгаром Эгамбердиевым, который погиб в бою у Малой Токмачки. ФОТО

Сегодня, 24 сентября 2023 года, состоится похоронный обряд украинского воина, крымского татарина, младшего сержанта Эгамбердиева Ильгара, погибшего 8 июня 2023 года в бою с российскими варварами у н.п. Малая Токмачка Запорожской области в составе подразделения 47 отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Просим всех побратимов и друзей ЭГАМБЕРДИЕВА Ильгара прибыть на 13.00 непосредственно в мусульманский сектор кладбища по адресу: Киевская область, с. Петропавловская Борщаговка, ул. Мира 5", - отметил он.