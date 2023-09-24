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Сегодня в Киевской области попрощаются с крымским татарином, воином 47 ОМБр Ильгаром Эгамбердиевым, который погиб в бою у Малой Токмачки. ФОТО
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Сегодня, 24 сентября 2023 года, состоится похоронный обряд украинского воина, крымского татарина, младшего сержанта Эгамбердиева Ильгара, погибшего 8 июня 2023 года в бою с российскими варварами у н.п. Малая Токмачка Запорожской области в составе подразделения 47 отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Просим всех побратимов и друзей ЭГАМБЕРДИЕВА Ильгара прибыть на 13.00 непосредственно в мусульманский сектор кладбища по адресу: Киевская область, с. Петропавловская Борщаговка, ул. Мира 5", - отметил он.
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+27 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Герою Слава !
співчутя рідним....
Крим буде вільним від кацапів !
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!
→ https://teksti-pesenok.pro/10/Kogda-my-vernemsya-domoy-vsem-narodom/tekst-pesni-Kogda-my-vernemsya
Я уверен, что в его роду в кровь когда-то была влита украинская козацкая кровь.
Сработала генная память.
Царство тебе небесное!
Герою Слава!!!
Слава Герою Криму і України !